Grindeanu a fost întrebat dacă cei trei parlamentari ai PSD care au semnat lista celor de la AUR pentru suspendarea preşedintelui României vor fi excluşi din partid, având în vedere faptul că Nicuşor Dan nu a încălcat Constituţia.

"V-am spus şi mai devreme, evident că există o nemulţumire în rândul membrilor şi simpatizanţilor PSD legată de nominalizarea făcută de preşedinte. După patru premieri de dreapta care au eşuat, era firesc că acest mandat să fie încredinţat PSD, partidul care a câştigat alegerile. De aici, probabil, şi reacţia unor parlamentari PSD. Însă, în acest moment, prioritatea pentru România este economia. Asta înseamnă, până la urmă, un Guvern stabil, care să schimbe direcţia de până acum şi, cum v-am spus şi mai devreme, care să relanseze economia şi să protejeze puterea de cumpărare a românilor", a explicat el, la sediul central al PSD.

Potrivit liderului PSD, nu doar parlamentarii partidului sunt nemulţumiţi de şeful statului, ci şi aleşii locali.

"Am discutat, nu mi se pare o prioritate pe care să o avem noi în acest moment ca partid, dar eu nu mă apuc să fac excluderi, cum fac alţii. Cum să fie sancţionaţi? Nu e vorba de aşa ceva", a transmis Sorin Grindeanu.