Parcare gratuită de sărbători în marile orașe din Bulgaria. Zilele în care turiștii nu vor plăti

Oamenii care merg de sărbători Bulgaria nu vor plăti parcarea în marile orașe, au anunțat auroirtățile.

Parcarea va fi gratuită în Sofia, Varna și Burgas timp de 10 zile, au anunțat autoritățile, respectiv între 24 și 28 decembrie inclusiv, precum și pe 31 decembrie și în intervalul 1–4 ianuarie.

Excepție fac doar două zile lucrătoare din săptămâna viitoare, 29 și 30 decembrie, când parcarea în aceste orașe va fi taxată conform programului și tarifelor standard, arată presa locală.

În Plovdiv, parcarea va fi gratuită timp de opt zile, însă în cele două sâmbete — 27 decembrie și 3 ianuarie — șoferii vor plăti tarifele obișnuite, în conformitate cu programul normal.

Oamenii vor plăti din nou pentru parcare pe 5 ianuarie 2026. Aceeași dată fusese stabilită și pentru intrarea în vigoare a unor tarife majorate, a unui program extins și a lărgirii ariei zonelor de parcare din Sofia.

