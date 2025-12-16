Avertizare de călătorie emisă de MAE. Circulaţia se deschide pe ambele sensuri ale Podului Prieteniei Ruse-Giurgiu

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Bulgaria, întrucât circulaţia rutieră se va deschide pe ambele sensuri ale Podului Prieteniei Ruse-Giurgiu, începând de joi până în 8 ianuarie.

MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că, în perioada 18 decembrie, ora 08:00 – 8 ianuarie, ora 08:00, autoritățile bulgare vor deschide circulației ambele sensuri de mers pentru toate categoriile de vehicule pe Podul Prieteniei Ruse–Giurgiu.

Circulație deschisă pe Podul Prieteniei

Măsura este adoptată pentru a facilita traficul în perioada sărbătorilor de iarnă și vizează toate tipurile de vehicule, pe ambele sensuri de deplasare.

Informații utile pentru călători

Informații suplimentare pot fi accesate astfel:

– cu privire la sistemul de plată online a taxei de pod la Ruse:

https://customs.bg/wps/portal/agency-en/media-center/news-details/05-07-24-toll-danube-bridge-eng

– cu privire la starea actuală a drumurilor: pe aplicația gratuită LIMA (www.lima.api.bg), de pe pagina de internet a Agenției „Infrastructura Rutieră” (www.api.bg) și la numărul de telefon 0035 970013020, accesibil în regim non-stop;

– cu privire la situația zborurilor pe aeroportul Sofia: www.sofia-airport.eu;

– cu privire la starea vremii: www.weather.bg;

– cu privire la regimul vamal, la intrarea în Bulgaria dinspre Turcia: www.mae.ro/travel-conditions/3677

(Condiții de călătorie în Bulgaria, titlul Reglementări vamale) și pe site-ul Agenției „Vămi” din Bulgaria: https://customs.bg/wps/portal/agency-en/home/info-citizens/Important%20notice%20for%20travelers;

– cu privire la vinieta electronică și sistemul e-TOLL: www.bgtoll.bg

– cu privire la situația circulației prin punctele de trecere a frontierei bulgare: www.mvr.bg.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +359 2971 2858 și +359 2973 3510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României în Republica Bulgaria: +359 879 440 758.

