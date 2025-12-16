Avertizare de călătorie emisă de MAE. Circulaţia se deschide pe ambele sensuri ale Podului Prieteniei Ruse-Giurgiu

Stiri actuale
16-12-2025 | 21:49
podul prieteniei
Inquam Photos / George Calin

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Bulgaria, întrucât circulaţia rutieră se va deschide pe ambele sensuri ale Podului Prieteniei Ruse-Giurgiu, începând de joi până în 8 ianuarie.

autor
Ioana Andreescu

MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că, în perioada 18 decembrie, ora 08:00 – 8 ianuarie, ora 08:00, autoritățile bulgare vor deschide circulației ambele sensuri de mers pentru toate categoriile de vehicule pe Podul Prieteniei Ruse–Giurgiu.

Circulație deschisă pe Podul Prieteniei

Măsura este adoptată pentru a facilita traficul în perioada sărbătorilor de iarnă și vizează toate tipurile de vehicule, pe ambele sensuri de deplasare.

Informații utile pentru călători

Informații suplimentare pot fi accesate astfel:
– cu privire la sistemul de plată online a taxei de pod la Ruse:
https://customs.bg/wps/portal/agency-en/media-center/news-details/05-07-24-toll-danube-bridge-eng

– cu privire la starea actuală a drumurilor: pe aplicația gratuită LIMA (www.lima.api.bg), de pe pagina de internet a Agenției „Infrastructura Rutieră” (www.api.bg) și la numărul de telefon 0035 970013020, accesibil în regim non-stop;

Citește și
podul prieteniei
MAE, atenționare de călătorie pentru cetățenii români care merg în Bulgaria. Ce se întâmplă cu circulația pe Podul Prieteniei

– cu privire la situația zborurilor pe aeroportul Sofia: www.sofia-airport.eu;

– cu privire la starea vremii: www.weather.bg;

– cu privire la regimul vamal, la intrarea în Bulgaria dinspre Turcia: www.mae.ro/travel-conditions/3677
(Condiții de călătorie în Bulgaria, titlul Reglementări vamale) și pe site-ul Agenției „Vămi” din Bulgaria: https://customs.bg/wps/portal/agency-en/home/info-citizens/Important%20notice%20for%20travelers;

– cu privire la vinieta electronică și sistemul e-TOLL: www.bgtoll.bg

– cu privire la situația circulației prin punctele de trecere a frontierei bulgare: www.mvr.bg.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +359 2971 2858 și +359 2973 3510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României în Republica Bulgaria: +359 879 440 758.

Istoric: Nu este exclus ca România și alte țări europene să aleagă calea autoritarismului. “N-aveți cum să scăpați cu totul"

Sursa: News.ro

Etichete: MAE, Bulgaria,

Dată publicare: 16-12-2025 21:49

Articol recomandat de sport.ro
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Citește și...
Circulația pe podul Giurgiu-Ruse va fi reluată de sărbători. De când se elimină restricțiile
Stiri actuale
Circulația pe podul Giurgiu-Ruse va fi reluată de sărbători. De când se elimină restricțiile

Prefectura Giurgiu anunţă că pe durata sărbătorilor se va putea circula pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, circulaţia urmând a fi deschisă în 18 decembrie. Lucrările vor fi reluate în zonă în 8 ianuarie.

MAE, atenționare de călătorie pentru cetățenii români care merg în Bulgaria. Ce se întâmplă cu circulația pe Podul Prieteniei
Stiri actuale
MAE, atenționare de călătorie pentru cetățenii români care merg în Bulgaria. Ce se întâmplă cu circulația pe Podul Prieteniei

MAE informează cetățenii români că în perioada 04 noiembrie, ora 09:00, și 05 noiembrie, ora 09:00, circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi suspendată temporar pentru toate categoriile de autovehicule.

Podul Giurgiu–Ruse va fi închis pentru lucrări. Restricțiile vizează toate categoriile de vehicule
Stiri externe
Podul Giurgiu–Ruse va fi închis pentru lucrări. Restricțiile vizează toate categoriile de vehicule

Bulgaria anunţat închiderea Podului Prieteniei Giurgiu - Ruse, în perioada 4 - 5 noiembrie, ca urmare a unor lucrări de construcţie şi instalare în zonă de noi panouri rutiere din beton armat, a transmis CNAIR, într-un comunicat de presă.

Recomandări
“Lui Trump i se rupe de Europa. Nu e problema lui”. Cine îl poate împiedica să distrugă NATO și Uniunea Europeană
Interviurile Stirileprotv.ro
“Lui Trump i se rupe de Europa. Nu e problema lui”. Cine îl poate împiedica să distrugă NATO și Uniunea Europeană

Președintelui american Donald Trump “i se rupe de Europa”, continent care pentru el “nu reprezintă nimic”, afirmă, într-un interviu pentru Știrile PRO TV, reputatul istoric francez Thierry Wolton.

Rusia susține că a aflat din presă despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, propuse de SUA. Liderii UE sunt optimiști
Stiri externe
Rusia susține că a aflat din presă despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, propuse de SUA. Liderii UE sunt optimiști

Liderii europeni susțin o „forță multinațională” pentru a asigura pacea în Ucraina, în timp ce Statele Unite se angajează să ofere garanții de securitate. 

Grindeanu „a uitat” ce a semnat. Ce prevede, în scris, protocolul de colaborare al coaliției, încălcat evident de PSD
Stiri Politice
Grindeanu „a uitat” ce a semnat. Ce prevede, în scris, protocolul de colaborare al coaliției, încălcat evident de PSD

PSD a încălcat protocolul coaliției de guvernare. O spun la unison partenerii de la PNL, USR și UDMR. Tonul l-a dat Kelemen Hunor, care le-a reproșat acest lucru social-democraților, după ce au votat moțiunea simplă împotriva Ministrului Mediului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
MasterChef
FINALA

00:00

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 Decembrie 2025

47:43

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
16 Decembrie 2025

01:33:29

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Decembrie 2025

01:47:48

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28