Bătaie în Parlamentul din Bulgaria în timpul dezbaterii bugetului de stat. Acuzații dure. VIDEO șocant

Stiri externe
17-12-2025 | 22:08
Bătaie în Parlamentul din Bulgaria
Captură video Euronews

O bătaie a avut loc miercuri în Parlamentul bulgar, în timpul dezbaterilor bugetului de stat, relatează Euronews.  

autor
Mihaela Ivăncică

Reprezentanţi ai alianţei electorale Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democratică (PP-DB) au acuzat majoritatea aflată la putere de faptul că vrea să impună un ”buget al jafului” şi au avertizat că acesta va împovăra ţara cu o nouă datorie masivă şi că acesta va servi la cumpărarea de voturi înaintea alegerilor.

Ei i-au îndemnat pe bulgari să manifesteze şi să blocheze adoptarea bugetului.

Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional!

Partidele Cetățeni pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei (GERB, centru-dreapta) și Există un Astfel de Popor (ITN, populist) au respins acuzațiile, susținând că prelungirea bugetului este necesară pentru plata salariilor, a prestațiilor sociale și pentru menținerea stabilității financiare, acuzând totodată PP-DB de iresponsabilitate politică.

Citește și
podul prieteniei
Avertizare de călătorie emisă de MAE. Circulaţia se deschide pe ambele sensuri ale Podului Prieteniei Ruse-Giurgiu

Tensiunile au degenerat după ce un deputat de la Partidul Moralitate, Unitate, Onoare (MEŞ, extremă dreapta) Radostin Vasilev i-a aplicat un pumn deputatului Ghiunai Daloolu din alianţa electorală Mişcarea Drepturulor şi Libertăţilor - Un Nou Început (DPC).

Coaliția a decis: Crește salariul minim din 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide

Sursa: News.ro

Etichete: bataie, Bulgaria, Parlament,

Dată publicare: 17-12-2025 22:00

Articol recomandat de sport.ro
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026
Citește și...
O fabrică de ţevi din Iaşi a fost achiziționată de unul dintre cei mai bogaţi oameni de afaceri din Ucraina
Stiri Economice
O fabrică de ţevi din Iaşi a fost achiziționată de unul dintre cei mai bogaţi oameni de afaceri din Ucraina

Metinvest a finalizat pe 16 decembrie achiziţia ArcelorMittal Tubular Products Iaşi și deține active în Ucraina, România, Italia, Bulgaria, Marea Britanie și SUA. Grupul îi aparține lui Rinat Akhmetov, unul dintre cei mai bogați ucraineni.

Avertizare de călătorie emisă de MAE. Circulaţia se deschide pe ambele sensuri ale Podului Prieteniei Ruse-Giurgiu
Stiri actuale
Avertizare de călătorie emisă de MAE. Circulaţia se deschide pe ambele sensuri ale Podului Prieteniei Ruse-Giurgiu

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Bulgaria, întrucât circulaţia rutieră se va deschide pe ambele sensuri ale Podului Prieteniei Ruse-Giurgiu, începând de joi până în 8 ianuarie.

Ce recomandă experţii cu doar câteva zile înainte ca Bulgaria să adopte euro. Sfaturi pentru cumpărători şi comercianţi
Stiri externe
Ce recomandă experţii cu doar câteva zile înainte ca Bulgaria să adopte euro. Sfaturi pentru cumpărători şi comercianţi

Cu doar câteva zile înainte ca Bulgaria să adopte euro, la 1 ianuarie, încă apar întrebări din partea consumatorilor privind plăţile.

 

Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești înghețate
Stiri externe
Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești înghețate

Italia, Bulgaria și Malta s-au alăturat Belgiei în opoziția față de un plan care prevedea finanțarea Ucrainei din active rusești înghețate, schemă ce ar fi folosit aproximativ 210 miliarde de euro pentru crearea unei linii de credit destinată Kievului.

Comisia Europeană: Bulgaria se va alătura zonei euro la 1 ianuarie 2026 indiferent de situaţia politică
Stiri externe
Comisia Europeană: Bulgaria se va alătura zonei euro la 1 ianuarie 2026 indiferent de situaţia politică

Bulgaria se va alătura zonei euro la 1 ianuarie 2026 indiferent de situaţia politică, a anunţat vineri un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, la o conferinţă de presă, informează site-ul de ştiri sofiaglobe.com.

Recomandări
Coaliția a decis: Crește salariul minim în 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide
Stiri Politice
Coaliția a decis: Crește salariul minim în 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide

PSD și PNL au ajuns la un compromis în ședința coaliției de la Palatul Victoria. Salariul minim ar urma totuși să crească, la schimb cu reducerea impozitulului pe cifra de afaceri pentru companiile mari.

Protest-coregrafie în Piața Victoriei, cu mesaj direct pentru Ilie Bolojan. Oamenii cer modificarea Legilor Justiției. FOTO
Stiri actuale
Protest-coregrafie în Piața Victoriei, cu mesaj direct pentru Ilie Bolojan. Oamenii cer modificarea Legilor Justiției. FOTO

În Capitală, oamenii s-au adunat din nou în Piața Victoriei și cer modificarea de urgență a Legilor Justiției.

Putin atacă aliații europeni ai Ucrainei: „Purcelușii europeni” vor să prăduiască Rusia
Stiri externe
Putin atacă aliații europeni ai Ucrainei: „Purcelușii europeni” vor să prăduiască Rusia

Preşedintele rus Vladimir Putin a estimat miercuri că aliaţii europeni ai Ucrainei, pe care i-a numit "purceluşii europeni", au concepţii revanşarde şi ei doresc colapsul Rusiei pentru a o prădui de resurse, relatează agenţia EFE.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 Decembrie 2025

47:22

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Decembrie 2025

01:29:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Obezitatea în România, la cote alarmante! Medicul explică riscurile și soluțiile

13:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28