Bătaie în Parlamentul din Bulgaria în timpul dezbaterii bugetului de stat. Acuzații dure. VIDEO șocant

Reprezentanţi ai alianţei electorale Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democratică (PP-DB) au acuzat majoritatea aflată la putere de faptul că vrea să impună un ”buget al jafului” şi au avertizat că acesta va împovăra ţara cu o nouă datorie masivă şi că acesta va servi la cumpărarea de voturi înaintea alegerilor.

Ei i-au îndemnat pe bulgari să manifesteze şi să blocheze adoptarea bugetului.

Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional!

Partidele Cetățeni pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei (GERB, centru-dreapta) și Există un Astfel de Popor (ITN, populist) au respins acuzațiile, susținând că prelungirea bugetului este necesară pentru plata salariilor, a prestațiilor sociale și pentru menținerea stabilității financiare, acuzând totodată PP-DB de iresponsabilitate politică.

Tensiunile au degenerat după ce un deputat de la Partidul Moralitate, Unitate, Onoare (MEŞ, extremă dreapta) Radostin Vasilev i-a aplicat un pumn deputatului Ghiunai Daloolu din alianţa electorală Mişcarea Drepturulor şi Libertăţilor - Un Nou Început (DPC).

