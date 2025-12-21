Omul care are mai mulți bani decât România, Bulgaria și Ungaria la un loc

Averea lui Elon Musk a ajuns la aproape 750 de miliarde de dolari, după ce Curtea Supremă din statul american Delaware i-a restabilit un pachet de opțiuni pe acțiunile Tesla. Musk are astfel mai mulți bani decât România, Bulgaria și Ungaria la un loc.

Averea lui Elon Musk, directorul general al Tesla, a urcat la aproximativ 749 de miliarde de dolari vineri seară, după ce Curtea Supremă din statul Delaware a restabilit un pachet de opţiuni pe acţiuni în valoare de 139 de miliarde de dolari, potrivit clasamentului miliardarilor realizat de Forbes.

Astfel, Musk a devenit primul om din istorie cu o avere estimată la peste 700 de miliarde de dolari.

Elon Musk a ajuns să aibă astfel mai mulți bani decât România (PIB de 383 de miliarde de dolari în 2024), Bulgaria (112,23 miliarde de dolari) și Ungaria (223,06 miliarde de dolari) la un loc. PIB-urile adunate ale celor trei state nu ajunge la 720 de miliarde de dolari pentru anul 2024, mult sub cele 749 de miliarde ale lui Musk.

Pachetul de remunerare din 2018, evaluat iniţial la 56 de miliarde de dolari, fusese anulat anul trecut de o instanţă inferioară, care îl calificase drept ”de neconceput”. Vineri însă, Delaware Supreme Court a decis că hotărârea din 2024 prin care fusese revocat acordul a fost ”necorespunzătoare şi inechitabilă” faţă de Musk, restabilind astfel pachetul de opţiuni.

Tesla a aprobat separat un nou plan de remunerare pentru Musk, de 1.000 de miliarde de dolari

Creşterea spectaculoasă a averii vine după ce, la începutul săptămânii, Musk devenise deja primul om cu o avere de peste 600 de miliarde de dolari, pe fondul informaţiilor potrivit cărora compania sa aerospaţială SpaceX ar putea fi listată la bursă.

Separat, în noiembrie, acţionarii Tesla au aprobat un nou plan de remunerare pentru Musk, evaluat la aproximativ 1.000 de miliarde de dolari, considerat cel mai mare pachet de compensaţii corporative din istorie.

Investitorii au susţinut astfel strategia lui Musk de a transforma producătorul de vehicule electrice într-un jucător major în domeniul inteligenţei artificiale şi al roboticii.

Potrivit Forbes, averea lui Musk îl plasează acum cu aproape 500 de miliarde de dolari peste averea lui Larry Page, cofondatorul Google, considerat în prezent a doua cea mai bogată persoană din lume.

