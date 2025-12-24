MAE, atenţionare de călătorie pentru Bulgaria. Rstricţionare temporară a traficului autovehiculelor de peste 12 tone

Stiri externe
24-12-2025 | 16:01
MAE
Shutterstock

Ministerul Afacerilor Externe anunță că, în perioada 24 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, circulația autovehiculelor de peste 12 tone va fi restricționată temporar pe mai multe autostrăzi din Bulgaria, inclusiv Trakia, Struma și Hemus.

autor
Ioana Andreescu

Restricția nu se aplică vehiculelor care efectuează transport public de pasageri, se arată într-un comunicat al MAE, transmis miercuri AGERPRES.

Zile și intervale orare cu restricții suplimentare

În data de 30 decembrie 2025, circulația autovehiculelor grele care părăsesc Sofia va fi suspendată între orele 14:00 – 20:00.

Pe 4 ianuarie 2026, circulația autovehiculelor de peste 12 tone, pe sensul de deplasare spre Sofia, va fi suspendată între orele 12:00 – 20:00.

Conform sursei citate, pe autostrăzile Hemus și Struma, restricțiile de circulație nu se aplică autovehiculelor de peste 12 tone care transportă mărfuri periculoase (ADR), animale vii, produse alimentare perisabile, precum și mărfuri cu temperatură controlată.

Bătaie în Parlamentul din Bulgaria
Bătaie în Parlamentul din Bulgaria în timpul dezbaterii bugetului de stat. Acuzații dure. VIDEO șocant

Pe autostrada Trakia, în secțiunea de la substația Ihtiman (km 34) până la substația Vakarel (km 23), pe sensul de deplasare spre Sofia, restricțiile de circulație nu se aplică autovehiculelor de peste 12 tone care transportă mărfuri periculoase (ADR).

Trafic reversibil și informații utile pentru șoferi

În regiunea Blagoevgrad, în data de 24 decembrie, între orele 10:00 – 20:00, se introduce traficul reversibil pe secțiunea drumului I-1 / E-79 Sofia – Kulata, la intersecția cu autostrada Struma și intersecția Simitli. În aceeași zi, vor fi asigurate două benzi pe sensul de deplasare spre Kulata și o bandă pe sensul spre Sofia.

Cetățenii români pot consulta informații suplimentare cu privire la:

sistemul de plată online a taxei de pod la Ruse – https://customs.bg/wps/portal/agency-en/media-center/news-details/05-07-24-toll-danube-bridge-eng

starea actuală a drumurilor – aplicația mobilă LIMA (www.lima.api.bg), pagina de internet a Agenției „Infrastructura Rutieră” (www.api.bg) și la numărul de telefon 0035 9700 13020, accesibil non-stop;

situația zborurilor pe aeroportul Sofia – www.sofia-airport.eu

regimul vamal la intrarea în R. Bulgaria dinspre R. Turcia – secțiunea Condiții de călătorie în R. Bulgaria, titlul Reglementări vamale (www.mae.ro/travel-conditions/3677) și site-ul Agenției „Vămi” din Bulgaria – https://customs.bg/wps/portal/agency-en/home/info-citizens/Important%20notice%20for%20travelers.

vinieta electronică și sistemul e-TOLL – www.bgtoll.bg

circulația prin punctele de trecere a frontierei bulgare – www.mvr.bg

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +359 2 971 2858 și +359 2 973 3510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență, au la dispoziție numărul de telefon de urgență al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: +359 879 440 758.

Sursa: Agerpres

Etichete: MAE, atentionare de calatorie, Bulgaria,

Dată publicare: 24-12-2025 16:01

