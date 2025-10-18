Papa Leon apără modelul căsătoriei creștine în fața „contra-modelelor false” ale societății moderne

18-10-2025 | 14:18
papa leon
IMAGO

Suveranul Pontif a avertizat că uniunile „trecătoare și egoiste” promovate astăzi pot face ca familia tradițională să pară ”demodată și plictisitoare”.

autor
Mihai Niculescu

Papa Leon al XIV-lea a lansat sâmbătă un apel ferm în apărarea căsătoriei creștine, avertizând asupra pericolelor pe care le reprezintă modelele de uniuni contemporane pentru tinerii de astăzi, transmite agenția EFE, preluată de Agerpres.

Căsătoria, una dintre cele mai nobile vocații

Într-un mesaj adresat episcopului de Séez, Franța, cu ocazia celei de-a 10-a aniversări a canonizării soților sfinți Louis și Zélie Martin – părinții Sfintei Tereza de Lisieux –, Suveranul Pontif a subliniat valoarea căsătoriei în cadrul chemărilor divine.

„Printre vocațiile la care bărbații și femeile sunt chemați de Dumnezeu, căsătoria este una dintre cele mai nobile și mai elevate”, a afirmat pontiful în mesajul său.

Papa a atras atenția asupra contextului actual, pe care l-a caracterizat drept confuz și tulbure pentru tineri. „În aceste vremuri tulburi și confuze, în care atâtea contra-modele false de uniuni - adesea trecătoare, individualiste și egoiste - sunt prezentate tinerilor, cu roade amare și dezamăgitoare, familia așa cum a dorit-o Creatorul poate părea demodată și plictisitoare”, a avertizat papa Leon al XIV-lea.

Citește și
papa leon XIV
Papa Leon anulează una dintre reformele predecesorului său, Francisc. Decizia privește toți banii Vaticanului

Exemplul soților Martin – primul cuplu căsătorit canonizat

Ca răspuns la această provocare, papa a propus exemplul soților Louis și Zélie Martin drept „un model luminos și entuziast pentru sufletele generoase care au ales această cale". Cei doi formează primul cuplu căsătorit care a fost canonizat împreună de Biserica Catolică.

Descriindu-i ca un „cuplu exemplar", papa a evidențiat calitățile care îi recomandă drept model pentru cei care se angajează „pe această cale a fidelității și a fecundității".

„Iată, așadar, modelul de cuplu pe care Sfânta Biserică îl prezintă tinerilor care doresc - poate cu ezitare - să se îmbarce într-o aventură atât de frumoasă: un model de fidelitate și de atenție față de celălalt, un model de fervoare și perseverență în credință, de educație creștină a copiilor, de generozitate în exercitarea carității și a justiției sociale; un model, de asemenea, de încredere în fața greutăților", a precizat Suveranul Pontif.

Papa a subliniat că părinții sfintei carmelite și-au trăit credința „în viața obișnuită, de zi cu zi” și i-a descris ca făcând parte din „imensa mulțime de sfinți de lângă noi” – un termen folosit de regretatul papă Francisc pentru a desemna sfințenia accesibilă în viața cotidiană.

Îndemnuri către soții creștini

În finalul mesajului său, papa Leon al XIV-lea i-a încurajat pe soții creștini să „persevereze cu curaj” în vocația lor, plasându-l pe Cristos în centrul deciziilor lor și arătându-le copiilor lor „iubirea și tandrețea nemărginită” a lui Dumnezeu.

„Îmi exprim, așadar, speranța ca această aniversare să fie o ocazie de a înțelege mai bine viața și meritele acestor soți și părinți inegalabili, astfel încât familiile, atât de dragi inimii lui Dumnezeu, dar și uneori atât de fragile și de greu încercate, să poată găsi în ele, în orice circumstanță, sprijinul și harurile necesare pentru a-și continua drumul", a conchis papa.

Dată publicare: 18-10-2025 14:11

