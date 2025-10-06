Papa Leon anulează una dintre reformele predecesorului său, Francisc. Decizia privește toți banii Vaticanului

Papa Leon al XIV-lea a anulat luni autoritatea unică a Băncii Vaticanului asupra investiţiilor deţinute de oraşul-stat, anulând una dintre reformele financiare ale predecesorului său, Francisc, informează Reuters.

Într-un scurt decret, Leon al XIV-lea a spus că Banca Vaticanului, cunoscută oficial sub denumirea de Istituto per le Opere di Religione (IOR), nu va mai controla toate investiţiile realizate de departamentele Vaticanului, aşa cum a mandatat Francisc în 2022.

Decizia de luni oferă departamentelor Vaticanului libertatea de a utiliza bănci străine.

Leon a anulat mandatul anterior al lui Francisc, dar a spus că departamentele ar trebui să continue să utilizeze Banca Vaticanului, "cu excepţia cazului în care organismele competente... consideră că este mai eficient sau mai convenabil să recurgă la intermediari financiari stabiliţi în alte state".

Reputaţia financiară a Vaticanului a fost pătată în ultimele decenii de finanţele sale opace şi de cazurile de corupţie, delapidare şi alte infracţiuni. Francisc, care a condus Biserica Catolică timp de 12 ani, a adoptat o serie de reforme pentru a aborda aceste probleme.

Oficialii Vaticanului s-au plâns că reforma lui Francisc a dat prea multă putere băncii

Decretul lui Leon anulează doar una dintre aceste reforme, care impunea ca toate investiţiile să fie gestionate de Banca Vaticanului.

Unii oficiali s-au plâns, încă de la reforma din 2022, că mişcarea lui Francisc a dat băncii prea multă putere asupra altor departamente ale Vaticanului, care nu puteau avea nici măcar investiţii în bănci din Italia vecină.

Noul decret impune ca departamentele Vaticanului să continue să urmeze politicile de investiţii ale Vaticanului, care au fost elaborate de un comitet de supraveghere creat de Francisc în 2022.

Banca Vaticanului a fost înfiinţată în 1942 de Papa Pius al XII-lea. Baza sa de clienţi este formată din instituţiile catolice, membrii clerului, angajaţii actuali sau foşti ai Vaticanului, ambasadele şi diplomaţi acreditaţi pe lângă Sfântul Scaun.

