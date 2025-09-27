Regele Charles al III-lea și regina Camilla, prima întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican. Când va avea loc vizita

Stiri externe
27-09-2025 | 07:19
Regele Charles Camilla
Getty Images

Regele Charles al III-lea, șeful Bisericii Anglicane, și regina Camilla vor efectua o vizită de stat la Vatican, la sfârșitul lunii octombrie, pentru a se întâlni cu Papa Leon al XIV-lea, a anunțat, sâmbătă, Palatul Buckingham.

autor
Claudia Alionescu

Aceasta va fi prima întâlnire a lui Charles al III-lea cu noul suveran pontif.

Leon al XIV-lea va sărbători împreună cu cuplul regal anul jubiliar, sau „Anul Sfânt”, al Bisericii Catolice, care are loc o dată la 25 de ani și atrage milioane de pelerini la Vatican.

Această vizită va celebra, de asemenea, acțiunea ecumenică a Bisericii Anglicane și a Bisericii Catolice, reflectând tema anului jubiliar”, a indicat Palatul Buckingham, fără a preciza datele exacte.

Călătorii rare în străinătate

Cuplul regal s-a întâlnit în privat cu predecesorul său, Papa Francisc, pe 9 aprilie, la Vatican, cu 12 zile înainte de moartea acestuia, în marja unei vizite de stat în Italia.

Citește și
Regele Charles și Melania Trump
Gluma spusă de regele Charles când i-a primit pe Donald și Melania Trump la Windsor. Replica a stârnit râsete

Charles al III-lea, în vârstă de 76 de ani, care suferă de un tip de cancer nespecificat, călătorește rar în străinătate.

În afară de vizita de stat de patru zile în Italia, în aprilie, el a petrecut 48 de ore în Canada, pe 26 și 27 mai, pentru a ține discursul de redeschidere a Parlamentului și a insista asupra autodeterminării dragi canadienilor, într-o perioadă în care Donald Trump vorbea despre transformarea Canadei într-un stat american.

Cinci vizite la Vatican, trei papi

Papa Francisc, decedat în aprilie la vârsta de 88 de ani, a fost timp de 12 ani liderul celor 1,4 miliarde de catolici din întreaga lume. Leon al XIV-lea, originar din Statele Unite, i-a succedat pe 8 mai.

Înainte de încoronarea sa în mai 2023, Charles al III-lea vizitase deja de cinci ori Vaticanul în calitate de prinț de Wales și se întâlnise cu trei papi.

El a fost primit de Papa Francisc în timpul vizitelor sale la Vatican în 2017 și 2019, și de predecesorul său Benedict al XVI-lea în 2009.

De asemenea, l-a întâlnit pe Ioan Paul al II-lea în timpul vizitei sale în Regatul Unit în 1982 și a participat la funeraliile papei polonez la Vatican în 2005, în ajunul căsătoriei sale cu a doua soție, Camilla Parker-Bowles.

Filmul crimei din Tulcea, rezolvată după 26 de ani cu ajutorul probelor ADN. Făptașul este recidivist

Sursa: News.ro

Etichete: vizita, papa francisc, vatican, Regele Charles al III-lea, Regina Camilla, Papa Leon ,

Dată publicare: 27-09-2025 07:09

Articol recomandat de sport.ro
David Popovici, categoric: ”Încerc să înlocuiesc nervii din trafic cu mersul pe bicicletă”
David Popovici, categoric: ”Încerc să înlocuiesc nervii din trafic cu mersul pe bicicletă”
Citește și...
Regele Charles, în vizită la cea mai vârstnică persoană din lume. Ce i-a spus femeia de 116 ani
Stiri externe
Regele Charles, în vizită la cea mai vârstnică persoană din lume. Ce i-a spus femeia de 116 ani

Regele Charles s-a întâlnit cu cea mai vârstnică persoană din lume – care i-a spus că își amintește de investitura lui ca Prinț de Wales, de acum mai bine de 50 de ani – când „toate fetele erau îndrăgostite de el”.

Gluma spusă de regele Charles când i-a primit pe Donald și Melania Trump la Windsor. Replica a stârnit râsete
Stiri externe
Gluma spusă de regele Charles când i-a primit pe Donald și Melania Trump la Windsor. Replica a stârnit râsete

Regele Charles a decis să „spargă gheața” cu o glumă când i-a primit la Castelul Windsor pe Donald și Melania Trump.  

Regele Charles l-a invitat pe Donald Trump într-o vizită de stat la Londra. „Este nerăbdător să-l găzduiască”
Stiri externe
Regele Charles l-a invitat pe Donald Trump într-o vizită de stat la Londra. „Este nerăbdător să-l găzduiască”

Regele Charles al III-lea al Marii Britanii l-a invitat pe preşedintele SUA Donald Trump să efectueze o vizită de stat în cursul acestui an la Londra, conform unui comunicat dat publicităţii miercuri de palatul Buckingham, transmite Reuters.

Regele Charles, discurs cu mesaj pentru Trump în Canada: „Nordul adevărat este într-adevăr puternic şi liber”
Stiri externe
Regele Charles, discurs cu mesaj pentru Trump în Canada: „Nordul adevărat este într-adevăr puternic şi liber”

Regele Charles și-a declarat marți atașamentul față de Canada, pe care a numit-o „puternică și liberă”, în cadrul unei vizite simbolice menite să transmită sprijinul său într-un moment tensionat, marcat de presiuni anexioniste din partea lui Trump.

Regele Charles, vizită istorică în Canada, pe fondul tensiunilor cu SUA. Mesajul pe care vrea să-l transmită supușilor săi
Stiri externe
Regele Charles, vizită istorică în Canada, pe fondul tensiunilor cu SUA. Mesajul pe care vrea să-l transmită supușilor săi

Regele Carol al III-lea al Marii Britanii va face o vizită în Canada, un eveniment simbolic care este interpretat ca o dovadă pentru supușii săi nord-americani în contextul în care Trump vrea să-i anexeze la SUA.

Recomandări
Mama unei fete decedate la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, acuzații grave după focarul de infecție: Nu foloseau mănuși sterile
Stiri actuale
Mama unei fete decedate la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, acuzații grave după focarul de infecție: Nu foloseau mănuși sterile

Șase copii au murit în ultimele trei săptămâni la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, în secția de Terapie Intensivă, unde a fost descoperită o bacterie agresivă.

Deportarea românilor din Marea Britanie ar fi costat guvernul sute de mii de lire sterline. Și condamnații au primit bani
Stiri actuale
Deportarea românilor din Marea Britanie ar fi costat guvernul sute de mii de lire sterline. Și condamnații au primit bani

Scandal în Marea Britanie, după ce 47 de migranți români condamnați acolo au fost trimiși cu un zbor charter în țară, după executarea pedepselor, iar un jurnalist a filmat deportarea.

Reacția furibundă a Ungariei după ce Zelenski a acuzat că ar fi trimis drone deasupra Ucrainei: „Începe să o ia razna”
Stiri externe
Reacția furibundă a Ungariei după ce Zelenski a acuzat că ar fi trimis drone deasupra Ucrainei: „Începe să o ia razna”

Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski „începe să o ia razna”, după ce acesta a susținut că drone, posibil aparținând Ungariei, ar fi pătruns ilegal în spațiul aerian al Ucrainei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 26 Septembrie 2025

48:53

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 26 Septembrie 2025

01:44:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
25 Septembrie 2025

01:29:51

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28