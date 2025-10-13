Un individ dezbrăcat a vrut să urineze pe altarul Basilicii Sfântul Petru. Papa Leon a cerut urgent un ritual „de reparație”

Stiri Diverse
13-10-2025 | 23:11
a urinat pe altar

Papa Leon al XIV-lea a cerut personal și urgent un „ritual de pocăință și ispășire” pentru a „restabili sfințenia Basilicii Sfântul Petru și a cere iertarea lui Dumnezeu pentru ofensa comisă”.

autor
Mihai Niculescu

Vinerea trecută, un turist a urinat (sau a încercat să o facă înainte de a fi oprit de agenții de securitate) în timp ce se dezbrăca în fața pelerinilor și turiștilor, arată corriere.it.

Papa a făcut această cerere în mod categoric într-o întâlnire privată cu cardinalul Mauro Gambetti, arhiepiscopul Basilicii Vaticanului. Demersul papei a venit după ce un turist a urinat chiar în biserică, în mijlocul mulțimii. Incidentul a fost raportat de site-ul web „Silere non Possum”. „Repararea” după acte obscene sau violente, ori acte de profanare, este practic obligatorie în locurile sacre pentru credința catolică.

Profanare și sacrilegiu

În timpul întâlnirii dintre pontif și cardinalul Gambetti, pe care surse apropiate pontifului o descriu ca fiind „furtunoasă”, Leo al XIV-lea, „consternat și îndurerat”, i-a ordonat cardinalului să celebreze cât mai curând posibil un rit de penitență și ispășire după sacrilegiul care a profanat cel mai faimos altar de pe planetă, celebru și pentru baldachinul lui Bernini, cel mai sacru din creștinism.

Altarul Basilicii simbolizează autoritatea papală: cel al Confesiunii, unde numai Pontiful poate celebra Liturghia, fiind situat exact deasupra mormântului lui Petru, apostolul și primul Papă („Tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi Biserica Mea, și porțile iadului nu o vor birui”). Versetul se citește în Evanghelia după Matei și în inscripția din jurul cupolei Bazilicii Sfântul Petru din Vatican.

Citește și
armata vatican
Tradiție reluată la Vatican. Papa Leon a prezidat jurământul Gărzii Elvețiene, cea mai veche armată permanentă din lume

Cardinalul Gambetti a amânat celebrarea ritului, care ar fi putut fi realizat prin „curățarea” și reconsacrarea Basilicii într-o zi lucrătoare, chiar și a doua zi după incident.

Este pentru a treia oară în mai puțin de doi ani când Basilica este ofensată de sacrilegii: un act asemănător s-a întâmplat pe 1 iunie 2023, când un tânăr s-a urcat complet gol pe altarul principal, afișând un mesaj scris pe corpul său în care cerea salvarea copiilor ucraineni. Apoi, pe 7 februarie anul acesta, un alt bărbat, din România, s-a aruncat pe același altar, strigând fraze obscene și răsturnând șase sfeșnice din secolul al XIX-lea. Se pare că pentru acest ultim episod, care a avut loc în timp ce Papa Francisc era încă în viață, nu s-a făcut nicio reparație.

Ceremonia de reparație

Conform Caerimoniale Episcoporum, ritul penitențial de reparație este celebrat după acțiuni grav ofensatoare și insultătoare împotriva bisericilor catolice. Ritul poate lua diferite forme, în funcție de gravitatea faptei și de instrucțiunile episcopului sau ale preotului paroh: pe lângă Liturghia cu intenția specifică de reparație, cum este cazul în Basilica Sfântul Petru, se poate realiza adorarea euharistică, adesea însoțită de rugăciuni către Sfânta Inimă a lui Isus, recitarea rozariilor și a litaniilor, „Te Deum” și „Miserere”.

Între timp, autorul sacrilegiului se află încă în arest la sediul Jandarmeriei Vaticanului și, întrucât naționalitatea sa nu a fost încă dezvăluită, nu este clar dacă va fi predat poliției italiene sau poliției unei alte țări.

Sursa: corriere.it

Etichete: papa, altar, urinare,

Dată publicare: 13-10-2025 22:57

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
Citește și...
Papa Leon anulează una dintre reformele predecesorului său, Francisc. Decizia privește toți banii Vaticanului
Stiri externe
Papa Leon anulează una dintre reformele predecesorului său, Francisc. Decizia privește toți banii Vaticanului

Papa Leon al XIV-lea a anulat luni autoritatea unică a Băncii Vaticanului asupra investiţiilor deţinute de oraşul-stat, anulând una dintre reformele financiare ale predecesorului său, Francisc, informează Reuters.

Tradiție reluată la Vatican. Papa Leon a prezidat jurământul Gărzii Elvețiene, cea mai veche armată permanentă din lume
Stiri externe
Tradiție reluată la Vatican. Papa Leon a prezidat jurământul Gărzii Elvețiene, cea mai veche armată permanentă din lume

Papa Leon al XIV-lea a prezidat ceremonia de depunere a jurământului pentru noi membri ai Gărzii Elvețiene.

Papa Leon al XIV-lea: „Cei care se opun avortului, dar sunt în favoarea pedepsei cu moartea, nu sunt cu adevărat pro-viaţă”
Stiri externe
Papa Leon al XIV-lea: „Cei care se opun avortului, dar sunt în favoarea pedepsei cu moartea, nu sunt cu adevărat pro-viaţă”

Pentru prima dată de la alegerea sa, Papa Leon al XIV-lea a criticat în SUA ipocrizia celor anti-avort, dar pro-pedeapsa cu moartea, potrivit CBS News.

Regele Charles al III-lea și regina Camilla, prima întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican. Când va avea loc vizita
Stiri externe
Regele Charles al III-lea și regina Camilla, prima întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican. Când va avea loc vizita

Regele Charles al III-lea, șeful Bisericii Anglicane, și regina Camilla vor efectua o vizită de stat la Vatican, la sfârșitul lunii octombrie, pentru a se întâlni cu Papa Leon al XIV-lea, a anunțat, sâmbătă, Palatul Buckingham.

Ce spune Papa Francisc despre faptul că Messi este comparat cu Dumnezeu
Stiri externe
Ce spune Papa Francisc despre faptul că Messi este comparat cu Dumnezeu

Papa Francisc consideră un sacrilegiu ca atacantul argentinian Lionel Messi să fie comparat cu Dumnezeu, informează lesoir.be.

Recomandări
Nicușor Dan: România va avea relansare economică, începând din 2027. “Avem toate argumentele”
Interviurile Stirileprotv.ro
Nicușor Dan: România va avea relansare economică, începând din 2027. “Avem toate argumentele”

România va avea o relansare economică, spre sfârșitul anului viitor, când „turbulențele financiare” vor trece, iar avantajele economice "ne vor aduce dezvoltare economică și prosperitate”, începând cu 2027.

Ce scrie pe acordul istoric semnat de Trump pentru pentru pacea din Orientul Mijlociu: „O zi incredibilă pentru lume” | FOTO
Stiri externe
Ce scrie pe acordul istoric semnat de Trump pentru pentru pacea din Orientul Mijlociu: „O zi incredibilă pentru lume” | FOTO

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat acordul istoric pentru Fâșia Gaza, în cadrul Summitului pentru pace de la Sharm El Sheikh, în Egipt. CNN a redat ce era scris în documentul parafat și de alți lideri mondiali.

Definiția oficială a PSD. Social-democrații pregătesc, la Congres, și eliminarea unui cuvânt din statutul partidului
Stiri Politice
Definiția oficială a PSD. Social-democrații pregătesc, la Congres, și eliminarea unui cuvânt din statutul partidului

În acest timp, social-democrații s-au strâns la Vila Lac 2, pentru a decide data Congresului, la care partidul își va alege, noua conducere. După jumătate de an, de interimat, Sorin Grindeanu va da testul, susținerii în PSD.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 13 Octombrie 2025

43:11

Alt Text!
La Măruță
13 Octombrie 2025

01:32:05

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Fibromul uterin se tratează modern prin chirurgie robotică

12:46

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Octombrie 2025

01:47:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28