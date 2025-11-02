Panică în trenul din Londra. Martorii povestesc cum se ascundeau în toalete pentru a scăpa. „Sângele era peste tot”

Martorii atacauloui cu cuțitul din trenul care circula între Doncaster și Kings Cross din Londra au descris momentele de groază prin care au trecut.

Un pasager a spus pentru Sky News că a auzit: „Au un cuțit. Am fost înjunghiat”.

Martorul, care s-a prezentat ca fiind Gavin, a spus că erau oameni „însângerați” și că polițiștii strigau „la pământ, la pământ!” în timp ce pasagerii se înghesuiau să coboare din tren.

De asemenea, o martoră a povestit momentul în care un bărbat rănit a alergat spre ea strigând „cineva are un cuțit”.

„Toți pasagerii din tren se înghesuiau în față... toți se înghesuiau împreună”, a declarat Wren Chambers pentru BBC.

Olly Foster, una dintre persoanele care se aflau în tren în momentul atacului, a declarat la rândul ei că, inițial, a auzit oameni strigând „fugiți, fugiți, e un tip care înjunghie pe toată lumea” și a crezut că ar putea fi o farsă legată de Halloween.

Martorul a spus că oamenii au început să se înghesuie în vagon și a observat că mâna lui era „acoperită de sânge”. „Sângele era peste tot pe scaunul” pe care se sprijinea, a spus el.

Mai mulți pasageri au declarat pentru Sky News că atacul a început la 10 minute după ce trenul a părăsit Peterborough și că au văzut persoane rănite alergând prin tren pentru a se salva.

Atacatorul a fost văzut mai târziu pe peronul gării în timp ce era imobilizat e polițiști.

Un martor ocular care se afla în tren în momentul incidentului spune că pasagerii au fost cuprinși de „panică totală” în timp ce victimele însângerate cereau ajutor.

Oamenii s-au ascuns în toalete

CorespondentulSky News, Gurpreet Narwan, a fost prezent la fața locului și a relatat cum oamenii se ascundeau în toalete și se călcau în picioare în încercarea de a scăpa de atacator.

Zece persoane au fost rănite după ce au fost înjunghiate în tren, lângă Cambridge, în estul Angliei, potrivit unui bilanţ actualizat.Autoritățile au arestat doi bărbați în acest caz.

