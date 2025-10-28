Scenariul unui film nemulțumește Pentagonul. Pelicula arată o Americă vulnerabilă în fața unui atac nuclear

Stiri externe
28-10-2025 | 20:35
×
Codul embed a fost copiat

Un film apărut recent pe rețelele de streaming a provocat o dispută aprinsă în administrația Statelor Unite, în special în cadrul Departamentului de Război.

autor
Stirileprotv

Conform scenariului din „A House of Dynamite”, un potențial atac nuclear asupra Americii ar putea trece de actuala apărare antiaeriană, lucru cu care oficialii de la Pentagon nu sunt de acord.

Scenariul filmului „A House of Dynamite” se învârte în jurul unui ipotetic atac nuclear asupra Statelor Unite, cu o singură rachetă lansată de inamici necunoscuți.

Americanii ratează intercepția, iar pelicula analizează reacția administrației Statelor Unite și deciziile pe care trebuie să le ia președintele american, jucat de Idris Elba. Filmul a fost primit foarte bine de public, nu și de Pentagon.

Agenția care se ocupă de sistemul de apărare prezentat în film a transmis conducerii Pentagonului un memo în care susține că cifrele prezentate nu sunt reale.

Citește și
pizza pentagon
Ziua în care comenzile de pizza ale Pentagonului au explodat. Detaliul banal care dezvăluie interesele SUA

Potrivit documentului de la Pentagon, obținut de Bloomberg, interceptoarele au dovedit o rată de precizie de 100% în ultimii 10 ani. Dar nu toți experții sunt de acord cu asta.

Laura Grego, cercetătoare: „O apărare robustă ar trebui să anticipeze confruntarea cu mai multe ICBM-uri (n.r. rachete balistice intercontinentale) simultan, cu momeli credibile și atacuri directe asupra elementelor sistemului de apărare antirachetă, dar niciuna dintre acestea nu a făcut parte din scenariul filmului.”

Reacția Pentagonului după lansarea filmului

Într-un comunicat către Bloomberg News, Pentagonul a precizat că nu a fost consultat și că „pelicula nu reflectă punctele de vedere sau prioritățile administrației Trump”.

Filmul se dorește a fi un imbold pentru dezarmare nucleară, dar și un semnal de alarmă pentru puternicii zilei. Asta, în condițiile în care cei responsabili să „apese butonul” sunt și cei mai slab pregătiți.

Noah Oppenheim, scenaristul filmului „A House of Dynamite”: „Una dintre conversații a fost cu un fost înalt oficial al Pentagonului și l-am întrebat: «Cât de des se antrenează președintele sau secretarul apărării pentru o astfel de situație?» Iar el a răspuns: «Aproape niciodată.»”

Ipotezele luate în calcul privind moartea medicului Ștefania Szabo. „Am văzut-o pur și simplu sleită de puteri”

Sursa: Pro TV

Etichete: SUA, arme nucleare, film, Pentagon,

Dată publicare: 28-10-2025 20:34

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia
NEWS ALERT Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia
Citește și...
Pentagonul va interzice accesul liber al presei după mai multe scurgeri de informații. Jurnaliștii din SUA reacționează dur
Stiri externe
Pentagonul va interzice accesul liber al presei după mai multe scurgeri de informații. Jurnaliștii din SUA reacționează dur

Organismele media și jurnaliștii au denunțat noile restricții impuse de Pentagon ca fiind neconstituționale, descriindu-le ca un atac la adresa primului amendament, care garantează libertatea presei.

Ziua în care comenzile de pizza ale Pentagonului au explodat. Detaliul banal care dezvăluie interesele SUA
Stiri externe
Ziua în care comenzile de pizza ale Pentagonului au explodat. Detaliul banal care dezvăluie interesele SUA

Comenzile de pizza făcute de Pentagon au explodat miercuri, 3 septembrie, cu ocazia paradei militare de la Beijing, arată media afiliată puterii din China. Cazul nu reprezintă o premieră și este văzut ca un indicator al preocupărilor militare ale SUA.

 

Șeful Pentagonului a decis de capul lui să oprească armele pentru Ucraina, deși stocurile americane nu sunt în pericol
Stiri externe
Șeful Pentagonului a decis de capul lui să oprească armele pentru Ucraina, deși stocurile americane nu sunt în pericol

Un transport vital de armament destinat Ucrainei a fost suspendat în această săptămână de Pentagon, sub pretextul nivelului scăzut al stocurilor militare americane.

Recomandări
„Regii molozului”. Cum se îmbogățesc firmele care transformă râul Argeș într-o groapă de gunoi
Inspectorul PRO
„Regii molozului”. Cum se îmbogățesc firmele care transformă râul Argeș într-o groapă de gunoi

Râul Argeş a devenit în ultimii ani groapa de gunoi a Capitalei. Expansiunea construcţiilor din Bucureşti şi Ilfov avea nevoie de un loc care să înghită sutele de mii de tone de moloz.

Facturile la curent l-au speriat și pe șeful ANRE, care ia 15.000 de euro lunar. A schimbat furnizorul să taie din cheltuieli
Stiri Economice
Facturile la curent l-au speriat și pe șeful ANRE, care ia 15.000 de euro lunar. A schimbat furnizorul să taie din cheltuieli

Unele dintre cele mai mari salarii de la stat vor fi tăiate de la 1 ianuarie. Șefii autorităților de reglementare și-au prezentat în Parlament reformele care le vor afecta inclusiv propriile venituri.

Primele drone militare „Made in Romania”. Cum arată și cum au făcut față testelor prototipurile fabricate în țară
Stiri actuale
Primele drone militare „Made in Romania”. Cum arată și cum au făcut față testelor prototipurile fabricate în țară

Premieră importantă în Brașov, unde a fost lansată o încărcătură explozivă din dronă. S-a întâmplat în poligonul uzinei Carfil, care, în colaborare cu americanii, ar urma să producă șapte modele de drone destinate armatei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 28 Octombrie 2025

46:13

Alt Text!
La Măruță
28 Octombrie 2025

01:29:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 28 Octombrie 2025

01:51:06

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28