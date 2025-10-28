Scenariul unui film nemulțumește Pentagonul. Pelicula arată o Americă vulnerabilă în fața unui atac nuclear

Un film apărut recent pe rețelele de streaming a provocat o dispută aprinsă în administrația Statelor Unite, în special în cadrul Departamentului de Război.

Conform scenariului din „A House of Dynamite”, un potențial atac nuclear asupra Americii ar putea trece de actuala apărare antiaeriană, lucru cu care oficialii de la Pentagon nu sunt de acord.

Scenariul filmului „A House of Dynamite” se învârte în jurul unui ipotetic atac nuclear asupra Statelor Unite, cu o singură rachetă lansată de inamici necunoscuți.

Americanii ratează intercepția, iar pelicula analizează reacția administrației Statelor Unite și deciziile pe care trebuie să le ia președintele american, jucat de Idris Elba. Filmul a fost primit foarte bine de public, nu și de Pentagon.

Agenția care se ocupă de sistemul de apărare prezentat în film a transmis conducerii Pentagonului un memo în care susține că cifrele prezentate nu sunt reale.

Potrivit documentului de la Pentagon, obținut de Bloomberg, interceptoarele au dovedit o rată de precizie de 100% în ultimii 10 ani. Dar nu toți experții sunt de acord cu asta.

Laura Grego, cercetătoare: „O apărare robustă ar trebui să anticipeze confruntarea cu mai multe ICBM-uri (n.r. rachete balistice intercontinentale) simultan, cu momeli credibile și atacuri directe asupra elementelor sistemului de apărare antirachetă, dar niciuna dintre acestea nu a făcut parte din scenariul filmului.”

Reacția Pentagonului după lansarea filmului

Într-un comunicat către Bloomberg News, Pentagonul a precizat că nu a fost consultat și că „pelicula nu reflectă punctele de vedere sau prioritățile administrației Trump”.

Filmul se dorește a fi un imbold pentru dezarmare nucleară, dar și un semnal de alarmă pentru puternicii zilei. Asta, în condițiile în care cei responsabili să „apese butonul” sunt și cei mai slab pregătiți.

Noah Oppenheim, scenaristul filmului „A House of Dynamite”: „Una dintre conversații a fost cu un fost înalt oficial al Pentagonului și l-am întrebat: «Cât de des se antrenează președintele sau secretarul apărării pentru o astfel de situație?» Iar el a răspuns: «Aproape niciodată.»”

