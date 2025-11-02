Armata SUA a distrus o nouă navă cu traficanți de droguri în Caraibe, la ordinul lui Trump. Trei bărbați au fost uciși. VIDEO

02-11-2025 | 07:13
armata sua
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a anunţat că armata americană a efectuat un nou atac letal asupra unei ambarcaţiuni operate de traficanţii de droguri în Caraibe, ucigând trei bărbaţi aflaţi la bord.

Claudia Alionescu

Operaţiunea, ordonată de preşedintele Donald Trump şi desfăşurată în apele internaţionale, a vizat o ambarcaţiune cunoscută pentru transportul de narcotice pe o rută de contrabandă, fără ca forţele americane să sufere pierderi, a declarat Pete Hegseth, duminică dimineaţă, într-o postare pe X.

„Astăzi, la ordinul preşedintelui Trump, Departamentul de Război a efectuat un atac cinetic letal asupra unei alte ambarcaţiuni a traficului de droguri operată de o organizaţie teroristă desemnată în Caraibe. Această navă – ca TOATE CELELALTE – era cunoscută de serviciile noastre de informaţii ca fiind implicată în traficul ilicit de narcotice, tranzita o rută cunoscută pentru traficul de droguri şi transporta narcotice. Trei narcoterorişti de sex masculin se aflau la bordul navei în timpul atacului, care a fost efectuat în apele internaţionale. Toţi cei trei terorişti au fost ucişi şi niciun membru al forţelor armate americane nu a fost rănit în acest atac”, spune Hegseth în postarea făcută duminică dimineaţă (ora Europei).

„Aceşti narcoterorişti aduc droguri pe coastele noastre pentru a otrăvi americanii acasă – şi nu vor reuşi. Departamentul îi va trata EXACT aşa cum am tratat Al-Qaida. Vom continua să îi urmărim, să îi localizăm, să îi vânăm şi să îi ucidem”, adaugă şeful Pentagonului, însoţindu-şi postarea de un clip de 17 secunde cu momentul atacului.

Sursa: News.ro

