Atac sângeros în Marea Britanie. Nouă oameni au fost înjunghiați în tren. Premierul Keir Starmer: „Un incident îngrozitor”

Nouă persoane au fost tratate pentru răni care le-au pus viaţa în pericol după o serie de atacuri cu cuţitul care au avut loc sâmbătă într-un tren lângă Cambridge, în estul Angliei. Doi bărbaţi au fost arestaţi.

Poliţia antiteroristă sprijină ancheta, în timp ce se lucrează la stabilirea circumstanţelor complete şi a motivaţiei incidentului, a anunţat poliţia transporturilor..

„Desfăşurăm anchete urgente pentru a stabili ce s-a întâmplat şi ar putea dura ceva timp până când vom fi în măsură să confirmăm ceva mai mult”, a declarat şeful poliţiei britanice a transporturilor, Chris Casey. „În această etapă incipientă, nu ar fi potrivit să speculăm asupra cauzelor incidentului”, a subliniat el.

Poliţia din Cambridgeshire a declarat că a fost chemată la ora 19:39 GMT (21:39, ora României), după ce s-a raportat că mai multe persoane au fost înjunghiate în trenul de la ora 18:25, care circula de la Doncaster, în nordul Angliei, către Londra King's Cross.

Trenul s-a oprit la Huntingdon, iar în videoclipurile de pe reţelele sociale se pot vedea ofiţeri înarmaţi urcând în tren.

„Ofiţeri înarmaţi au intervenit şi trenul a fost oprit la Huntingdon, unde doi bărbaţi au fost arestaţi”, a declarat poliţia.

BREAKING: Watch armed police storm the train in Huntingdon - reports of as many as 10 people stabbed, two arrested.

Erau extrem de însângeraţi, spune un martor

Un martor care se afla în tren a declarat pentru Sky News că a văzut pe cineva deplasându-se prin vagonul său şi spunând: „Au un cuţit, am fost înjunghiat”.

„(Cei atacaţi) se deplasau prin vagon pentru a se îndepărta de suspecţi. Erau extrem de însângeraţi”, spune bărbatul, care s-a prezentat ca fiind Gavin, potrivit News.ro.

El a precizat că, în momentul în care trenul s-a oprit, „ei erau practic la podea”.

„Persoana respectivă a sfârşit prin a se prăbuşi. Au fost duşi la ambulanţă aproape imediat”, a spus el.

Gavin a spus că pasagerii au fost conduşi în gară, adăugând: „Au fost mai multe persoane înjunghiate”.



Keir Starmer: Incident extrem de îngrijorător

Premierul Keir Starmer a declarat că incidentul de sâmbătă seară este „extrem de îngrijorător”.

„Incidentul îngrozitor care a avut loc într-un tren în apropiere de Huntingdon este extrem de îngrijorător”, a precizat Starmer într-o postare pe X.

"Gândurile mele se îndreaptă spre toate persoanele afectate, iar mulţumirile mele către serviciile de urgenţă pentru intervenţia lor. Toţi cei care se află în zonă trebuie să urmeze sfaturile poliţiei".

Un martor ocular a declarat pentru Sky News că unul dintre suspecţi, care ameninţa cu un cuţit mare, a fost imobilizat de poliţie prin electroşocuri.

Serviciul de ambulanţă din estul Angliei a declarat că a declanşat o intervenţie la scară largă la gara Huntingdon, care a inclus numeroase ambulanţe şi echipe de îngrijire critică, inclusiv trei ambulanţe aeriene.

