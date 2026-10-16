Șeful statului a vorbit și despre dronele care au lovit două nave în largul coastei românești și despre relația cu Statele Unite.

„Vom continua să sprijinim Ucraina până la sfârșitul războiului”

Întrebat ce pot face europenii după tensiunile dintre liderul de la Kiev și președintele american, Nicușor Dan a spus că mesajul trebuie să fie unul de continuitate, iar Europa ... va face în continuare ce a făcut până acum.

„Așadar, în primul rând, vom continua să facem ceea ce am făcut până acum, iar mesajul pe care trebuie să-l transmitem lumii este că ne angajăm să sprijinim în continuare Ucraina până la sfârșitul acestui război și, după aceea, și în procesul de reconstrucție.”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a spus că va urma o discuție cu Volodimir Zelenski, iar liderul ucrainean va transmite, ca de obicei, cu ce probleme se confruntă.

„Ca de obicei, ne va spune cu siguranță care sunt problemele cu care se confruntă: iarna, problemele energetice și, bineînțeles, finanțarea, iar noi vom continua să-l sprijinim.”, a spus președintele.

Nicușor Dan, întrebat despre problemele bugetare ale României

Jurnalistul Bloomberg a observat că România are probleme bugetare, la fel ca Franța și alte state europene. El a întrebat cât de mult pot afecta aceste probleme capacitatea Europei de a ajuta Ucraina.

Nicușor Dan a răspuns că aceeași întrebare s-a pus și anul trecut și că atunci a fost găsită o soluție. El a explicat faptul că sprijinul pentru Ucraina ține de securitatea Europei, nu doar de dreptul internațional.

„Am avut aceeași întrebare și anul trecut și am reușit să o rezolvăm. Așadar, Ucraina reprezintă o chestiune de... securitate, nu e doar o chestiune de drept internațional, ci o chestiune de securitate proprie pentru Europa”, a afirmat Nicușor Dan.

El a recunoscut că discuția de anul trecut a fost lungă, dar s-a arătat încrezător că și acum se va găsi o soluție.

„Așadar, trebuie să depunem eforturi pentru a rezolva această problemă. A fost o discuție lungă, vă amintiți, anul trecut, dar sunt sigur că se va ajunge la un rezultat”, a mai spus președintele.

Dronele care au lovit cele două nave: „Nu putem spune, tehnic, că sunt rusești”

Jurnalistul Bloomberg a amintit că două nave au fost lovite de drone în largul coastei României, într-un interval de 12 ore și a întrebat dacă se poate stabili în acest moment că era vorba despre drone rusești.

Nicușor Danafirmă că, din punct de vedere tehnic, acest lucru nu poate fi afirmat, deocamdată. Totodată, el a făcut o distincție între aceste drone și cele care au ajuns în ultima vreme pe teritoriul României pe la granița de pe Dunăre cu Ucraina.

„Așadar, din punct de vedere tehnic, nu putem afirma în acest moment că sunt rusești. Ceea ce putem spune este că am avut sute de drone aeriene la granița de pe Dunăre cu Ucraina, care au pătruns pe teritoriul României, iar în ceea ce privește o mare parte dintre ele, putem afirma că sunt rusești, deoarece avem fragmente din acestea care fac parte din componente rusești și care au fost deviate în timpul războiului către teritoriul României”, a spus Nicușor Dan.

Despre dronele care au venit pe zona maritimă, el a spus că ținta este un coridor naval folosit de ucraineni.

„Dar ceea ce putem spune despre acel aerodrom construit pe apă este că atacă un coridor, un coridor naval folosit de ucraineni pentru a-și transporta mărfurile spre Bosfor și spre alte părți ale lumii. Așadar, este de fapt un coridor folosit de ucraineni și nu există niciun motiv pentru care acesta să fie atacat de altcineva.”, a precizat președintele României.

Presiunea Rusiei și ... Articolul 4 din NATO

Jurnalistul american a mai întrebat dacă România ar putea invoca Articolul 4 din NATO în cazul în care s-ar putea identifica dronele ca fiind rusești.

Nicușor Dana evitat să dea un răspuns clar, amintind doar că există o presiune tot mai mare din partea Rusiei, care nu se limitează la aceste evenimente, ci și în Estonia, în zona Baltică și în Polonia.

„Desigur, există o presiune din ce în ce mai mare din partea Rusiei, așa că nu este vorba doar de acele evenimente. Ci de întreaga serie de evenimente care au loc în Europa, în Estonia, în țările baltice, în Polonia. Astfel, Rusia a încercat să creeze tensiuni în cadrul societăților europene.”, a spus Nicușor Dan.

Potrivit președintelui, scopul Rusiei este să scadă sprijinul populației pentru Ucraina. El afirmă că răspunsul Europei trebuie să fie același: sprijin continuu.

„Iar răspunsul nostru, menit să diminueze sprijinul populației față de Ucraina, trebuie să fie următorul: vom continua să sprijinim Ucraina. Atât.”, a afirmat Nicușor Dan.

Ce cere România de la NATO

Jurnalistul a amintit de întâlnirea de joi, 15 octombrie, a lui Nicușor Dan cu Mark Rutte și a întrebat ce resurse suplimentare cere România și dacă crede că le va primi. Președintele a declarat că România se află într-o situație asemănătoare cu cea de anul trecut, când sute de drone s-au apropiat de granița de pe Dunăre. Acum, a spus el, apar drone și la granița de pe mare.

„Așadar, ne aflăm în aceeași situație ca și anul trecut, când aveam acel aerodrom, sute de aerodromuri lângă granița cu Dunărea, iar acum le avem chiar pe malul graniței.”, a declarat Nicușor Dan.

El a vorbit și despre programul european SAFE, prin care România investește în echipamente militare. „Avem aici o investiție de 13 miliarde de euro în echipamente militare.”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a mai explicat că echipamentele comandate nu ajung imediat în țară. De aceea, anul trecut România a cerut aliaților sprijin cu anumite capacități de apărare până la livrarea lor. Potrivit lui, mai multe state importante din alianță au răspuns cererii.

„Le-am cerut aliaților noștri, înainte ca tot acel echipament să ajungă în România, să ne ajute cu anumite capacități pentru a contracara acele atacuri. Și am făcut acest lucru în cazul unor țări importante din alianță. Așadar, vom proceda la fel și în cadrul NATO acum. Și sunt optimist că vom beneficia de sprijin până când, așa cum am spus, vom dispune de capacitățile pe care le-am comandat deja prin programul SAFE.”, a afirmat președintele.

Relația cu Statele Unite: „Very good”

În ceea ce privește relația României cu SUA. Nicușor Dan a vorbit despre parteneriatul strategic dintre cele două state și despre avantajele lui pentru ambele părți.

Președintele a subliniat faptul că România are „cea mai mare bază” de la Marea Neagră și, în opinia sa, Statele Unite sunt interesate să își proiecteze forța din această bază spre alte regiuni, precum Orientul Mijlociu și estul Mediteranei.

„Foarte bine. Deci avem un parteneriat strategic de lungă durată și cred că acesta a adus beneficii reciproce pentru ambele țări, deoarece dispunem de cea mai mare bază militară de la Marea Neagră, iar, având această bază, Statele Unite sunt interesate să-și proiecteze forța către alte părți ale lumii, cum ar fi Orientul Mijlociu și estul Mediteranei. Așadar, avem o relație strategică foarte bună cu Statele Unite.”, a spus Nicușor Dan.