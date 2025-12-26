Horoscop 27 decembrie 2025, cu Neti Sandu. O să luați toți banii pe care îi așteptați

Horoscop 27 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi frumoasă. E sărbătoare, din cele de iarnă și de suflet, și avem încă un motiv să ne vedem cu cei dragi și să chefuiim.

Vibrația zilei este 9 și o să avem un gând bun pentru fiecare dintre cei care contează pentru noi.

Horoscop 27 decembrie 2025 – CAPRICORN

O să dați curs invitațiilor prin oraș, prin țară și o să aveți diverse motive să le ziceți „La mulți ani” prietenilor la care vă duceți în vizită: cununie, aniversare, onomastică. O să vă dați întâlnire cu prietenii să plecați într-o plimbare, să-i vedeți pe cei cu care vă doriți să fiți împreună de sărbători.

Horoscop 27 decembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Parcă mai aveți de luat niște bani și o să umblați, poate, după o ținută de sărbători, sau o aveți deja și vă duceți la plimbare, să vă deconectați. Se poate să întâlniți, pe la evenimente, oameni care vor să faceți echipă la vreun proiect care poate fi stimulativ pentru voi.

Horoscop 27 decembrie 2025 – PEȘTI

Le-ați lipsit unor apropiați și faceți cumva să scurtați distanțele și să strângeți relațiile, ca să existe un ajutor reciproc. Se poate să prindeți din zbor o idee de job și să o lăsați la macerat, că din ianuarie o să știți dacă vă încumetați sau nu.

Horoscop 27 decembrie 2025 – BERBEC

V-au rămas câteva lucruri de reparat, ca să încheiați o situație, că aveți încă multe pe cap, dar sunteți expeditivi cu toate treburile și o să faceți curățenie în viața voastră. Ați putea pleca și azi, dacă n-ați făcut-o de ieri, ca să aveți timp să vă relaxați câteva zile într-o stațiune de agrement.

Horoscop 27 decembrie 2025 – TAUR

O să mai aveți de cumpărat una, alta și banii vi se scurg printre degete, dar mai sunt șanse până la sfârșitul anului să luați toți banii pe care îi așteptați. O invitație căreia o să-i răspundeți cu drag și vă duceți, într-una din zile, la cineva drag inimii voastre.

Horoscop 27 decembrie 2025 – GEMENI

Se poate să vă duceți la vreo onomastică, ori poate are loc o cununie civilă; e ceva festiv și o să se lege frumos cu aceste sărbători. O să mai faceți, probabil, niște cheltuieli în contul banilor pe care o să-i luați de luni încolo și asta vă destinde.

Horoscop 27 decembrie 2025 – RAC

Se poate să dați o petrecere de zi onomastică și o să fie un bun prilej să vă vedeți și cu prieteni, și cu rude și să vă simțiți cu toții bine. Poate vă faceți un pic de timp să dezbateți, la o cafea, o chestiune de afaceri și să găsiți soluția ideală până în ianuarie.

Horoscop 27 decembrie 2025 – LEU

Vestea bună o veni de la drum și poate vă vedeți zilele astea, că există acel timp liber comun și e de profitat. O să revedeți o persoană dragă, poate pentru că e ziua ei de nume sau vă invită să luați masa împreună, cu alt prilej.

Horoscop 27 decembrie 2025 – FECIOARĂ

E cineva care v-a dus dorul și poate vă vedeți zilele astea, că există acel timp liber comun și e de profitat. Un mesaj de bun augur de la cineva care încă își mai face speranțe că o să fiți împreună și o să vă evaluați sentimentele.

Horoscop 27 decembrie 2025 – BALANȚĂ

Se poate să vă duceți la un party, ori poate e o reuniune colegială și să puneți la cale un eveniment, o tombolă, un meci în programul Anului Nou. O să ajungă, în sfârșit, acea persoană care v-a lipsit ca aerul și o să realizați că există viitor pentru relația voastră.

Horoscop 27 decembrie 2025 – SCORPION

Se adună prieteni în jurul vostru și poate o porniți la drum ca să vă deconectați și e posibil să petreceți și Revelionul pe acolo, pe undeva. Sunt câteva rude care vă așteaptă să vă duceți măcar de Revelion sau pe 1–2 ianuarie, ca să vă ziceți „La mulți ani” și să vă bucurați de sosirea noului an.

Horoscop 27 decembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Încă mai aveți surprize atât pentru ai voștri, cât și pentru cei pe care îi iubiți din anturaj și o să vă bucurați de starea de bine pe care le-o imprimați celor din jur. E rost de plimbare, de oferit cadouri, mai scad banii din cont, dar o să mai și primiți, că sunteți iubiți de multă lume.

