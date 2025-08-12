Honor Magic V5: Ce spune Marian Andrei de la I Like IT despre cel mai subțire telefon pliabil din lume

Știu că nu se fac cozi la telefoanele pliabile. Pentru cei mai mulți dintre noi, sunt un lux nenecesar. Sunt scumpe rău de tot, iar mulți utilizatori se plâng că nici nu au o durată mare de viață.

Dar mă uit cu fascinație la ce hypercar-uri noi mai lansează Porsche, Ferrari ori McLaren. Nu pentru că mi le permit, ci pentru că sunt fascinat să văd ce mai născocesc inginerii ca să păcălească gravitația. Cele mai bune tehnologii vin acolo unde nu există limitări de buget și doar fanteziile unor ingineri care nu vin la muncă pentru bani.

Îmi place să cred că aici intră și telefoanele pliabile. Lupta cu fiecare milimetru de grosime este fantastică. Avem acum telefoane pliabile de două ori mai subțiri decât prima generație de Fold, iar bateria a crescut cu o treime, de la 4400 mAh la 5800. Ca să nu mai vorbim de ecranul care se îndoaie ori de balamaua complicată ca un ceas elvețian.

Bătălia specificațiilor: Samsung vs Honor vs concurența

Nu încerc să ridic vreo statuie cuiva, dar toți producătorii încearcă să aducă ce au mai bun pe un singur produs: ecrane flexibile Samsung vs. BOE, balamale, baterii Li-ion ori cu siliciu-carbon, rezistență cât mai bună la praf ori apă.

Mai mult decât orice, e un pretext de laudă, pe ideea „care o are mai tare". Anul ăsta nu e despre camere, ci despre cine face cel mai subțire pliabil.

Honor Magic V5 vs Samsung Galaxy Z Fold 7: grosimea contează?

Samsung Galaxy Z Fold 7 are 8,9 mm închis, 4,2 mm deschis. Honor Magic V5 are 9 mm închis, 4,2 mm atunci când este nepliat. Dar, ca să se laude cu cel mai subțire telefon din lume, au scos o variantă specială, numită Ivory White. O ediție limitată, care la noi se găsește într-un singur magazin. S-au folosit niște materiale din industria aerospațială pentru un carbon ceva mai rezistent. Cert e că au luat titlul cu care pot defila mândri, deși 0,1 mm nu știu pentru ce și cum ar putea conta.

Mărimea nu contează. În cazul pliabilelor, e vorba mai degrabă de experiența de utilizare. Samsung a setat așteptările foarte sus pentru restul pliabilelor. OneUI este excepțional pentru ferestre multiple, aplicații deschise rapid, așa cum ai nevoie – inspirat, evident, și de layoutul pentru Dex.

Așa că, hai să vedem ce știe Honor Magic V5, care scoate în față alte calități. Apropo, dacă te întrebi unde este V4 – acesta nu există. 4 e un număr cu ghinion, așa că au sărit peste.

Design și display

V5 are un display extern de 6,43 inch, cu două colțuri rotunjite. Pentru cei cu OCD, poate fi o problemă. Mie îmi place forma atipică – îți aduce aminte că este un pliabil. Senzorul de amprentă este în butonul de pornire, pe lateral. Ecranul este foarte luminos și în lumină directă, știe 120 Hz.

Deschis, ecranul pliabil ajunge la 7,95 inch și este absolut superb: rezoluție, luminozitate, formatul prietenos ca să poți deschide multiple aplicații. Pe fiecare jumătate de display poți să deschizi aplicații în format portrait. Cuta din mijloc se vede mai clar doar atunci când ecranul este stins; la atingere se simte foarte fin.

Software și optimizare

Ca să fie ușor de folosit, în partea de jos a ecranului ai un dock, împărțit în aplicații pe care le pui de obicei acolo și aplicații recomandate intuitiv. Sistemul de operare este bine optimizat, astfel încât toate aplicațiile să fie așezate corespunzător în acest format.

În mod normal, un pliabil nu ar trebui să fie deschis la fiecare utilizare. Tocmai pentru că ecranul mic este într-un format normal, ușor de folosit, poți să rezolvi 100% din lucruri acolo. Atunci când ai nevoie de mai mult „teren", poți să-l depliezi. Balamaua nu este fragilă și rămâne blocată la unghiul pe care tu îl alegi. Pe laterale sunt și câțiva magneți care fac ca închiderea să se simtă premium. La 2000 de euro, oricum, nu concep să fie altfel.

Ecranul de 7,95 inch are o rezoluție de 2172 x 2352 pixeli. Relevant? Nu chiar. Cert e că YouTube, Voyo, documentele, mailul, browserul – se văd superb. Formatul 9,75:9 este, ce-i drept, mai degrabă gândit pentru productivitate.

Performanță: Snapdragon 8 Elite și răcire cu cameră de vapori

Iar aici ajută Qualcomm Snapdragon 8 Elite, răcit cu sistem de cameră de vapori. Sunt unele momente în care anumite zone din telefon se încălzesc, dar căldura este înlăturată apoi rapid. Honor Magic V5 are 256 GB stocare și 12 GB RAM în varianta de bază. 512 GB ori 1 TB și 16 GB RAM pentru variantele mai scumpe. Știu că nu și-a pus nimeni vreodată problema despre așa ceva, dar e memorie suficientă atât pentru modele locale de AI, cât și pentru fotografii, exemplu, ori pentru editare de text și traduceri.

Camerele Foto: Sistemul Triple de 50MP

Acum, partea unde se distanțează un pic de concurență este la camerele foto. Și se vede asta. Insula pentru cameră este ca Sicilia pe harta Europei. Se vede din spațiu. Un sistem de trei camere: ultra-wide, wide și tele cu periscop. Ultra-wide și wide au 50 de megapixeli, cu diafragmă mică. Tele are o focală de 70 mm, 3X. Ador să fac fotografii cu acest telefon – parcă te obligă să găsești cea mai bună încadratură, orice ai fotografia.

Culorile sunt bune, deloc supra-saturate. Dar, parcă uneori e un pic mai mult sharpness decât ar trebui, mai ales pe camera ultra-wide. Fotografiile ies bine de fiecare dată, iar shutter-ul nu are delay. Dar, pentru fotografii cât mai bune, încearcă să oprești din optimizările sugerate.

Nu am simțit același entuziasm la filmări. Imaginile arată corect, nimic să iasă în eviedență. Am simțit mici ezitări în auto-focus, dar sunt lucruri care pot fi rezolvate prin update.

Bateria de 5800 mAh: Tehnologie siliciu-carbon

Bateria are 5800 mAh pe varianta internațională. Samsung Galaxy Z Fold 7 are abia 4400 mAh. Magic V5 vine cu un dublu acumulator (unul pe fiecare jumătate), cu tehnologie siliciu-carbon, împinsă de tot mai mulți producători. Practic, ai densitate mai bună în același spațiu, cu management mai bun pentru căldură și încărcare. 50 W pentru încărcare wireless și 65 W pentru încărcare cu fir.

Honor Magic V5 este un telefon scump, dar în fereastra de preț specifică pentru un pliabil. S-ar putea ca și MagicOS să ceară niște timp de acomodare… Cert e că acest telefon setează niște standarde interesante din multe puncte de vedere: camere de flagship, baterie uriașă cu tehnologie revoluționară și ambiția unui producător de a cuceri acest segment.

