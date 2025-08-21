Minor britanic, fascinat de Hitler, condamnat la 10 ani de detenție. Plănuia să atace o moschee din Glasgow

Un adolescent britanic în vârstă de 17 ani, fascinat de Hitler, a fost condamnat joi la 10 ani de detenţie pentru tentativa de a ataca o moschee la Glasgow, în Scoţia, în ianuarie.

Adolescentul plănuise să dea foc lăcaşului de cult, al cărui plan îl avea pe telefon. El se împrietenise anterior cu imamul moscheii.

Tânărul a fost arestat în timp ce încerca să pătrundă în moschee având asupra sa un rucsac de tip militar în care se aflau o armă cu aer comprimat, muniţii, bile, cartuşe cu gaz şi recipiente cu aerosoli. Potrivit acuzării, el era „pe punctul să treacă la fapte”.

Inculpatul a pledat vinovat la două capete de acuzare.

După executarea pedepsei, el va supus controlului judiciar timp de 8 ani.

Conform procurorilor, adolescentul s-a radicalizat online. La locuinţa sa, poliţia a găsit un exemplar din cartea „Mein Kampf” a lui Adolf Hitler, un exemplar din Coran, arme airsoft, cuţite, măşti, instrucţiuni şi ingrediente pentru fabricarea de explozivi.

În telefon, el avea o listă de persoane care i-au inspirat convingerile politice, precum Hitler, Benito Mussolini şi extremistul de dreapta Anders Behring Breivik.

„Acest plan odios ce viza atacarea unor membri ai comunităţii locale a fost pregătit şi motivat de ură rasială şi religioasă”, a declarat procurorul adjunct Sineidin Corrins.

Potrivit acestuia, adolescentul 'nu se mulţumea să aibă convingeri neonaziste, ci era pe punctul să treacă la fapte'.

