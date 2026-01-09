Iarna pune stăpânire pe România. Viscolul a blocat mai multe drumuri în estul țării și a lăsat oameni captivi în zăpadă

09-01-2026 | 19:10
Viscolul, gerul și ninsorile stăpânesc mare parte din țară. Zeci de adulți și copii s-au trezit blocați în mașini pe drumurile înzăpezite. O femeie gravidă a fost salvată din autoturismul rămas în nămeți.

autor
Cristian Axinte,  Daniel Preda,  Edi Măriuță,  Iulia Ciuhu,  Kristian Kosa,  Roxana Vlădășel

Mai multe TIR-uri răsturnate, arbori rupți de vânt și oameni care au sunat speriați la 112 au completat acest episod de iarnă severă. După zăpezi ne așteaptă zile cu ger polar.

Pe șoselele din Moldova multe mașini nu au mai putut înainta din cauza viscolului. În Botoșani, zeci de oameni au avut nevoie de ajutorul echipajelor de intervenție. Circulația pe DN 24C, între Manoleasa și Rădăuți-Prut, a fost închisă temporar.

Tot în Botoșani, o ambulanță a rămas blocată din cauza unui autoturism ieșit de pe carosabil. Iar o mașină în care se aflau o femeie însărcinată și soțul ei s-a împotmolit în troiene. Pompierii i-au ajutat să își continue drumul.

Mirela Zahariuc, tânără însărcinată: „Era zăpada de jumătate de metru și am rămas suspendați. Aveam cam 400 de metri până la asfalt, dar îmi era foarte greu să ajung, fiind viscol și o situație delicată cu starea de sănătate le mulțumesc din suflet și sunt foarte recunoscătoare pentru asta aveam foarte puțină benzină”.

Corespondent Știrile ProTV: „În județul Botoșani s-a circulat cu dificultate pe 11 drumuri, 4 naționale și 7 județene, cum este și acesta pe care ne aflăm, unde zăpada spulberată a ajuns la peste un metru și 60 de centimetri”.

Nămeții au blocat mai multe drumuri

Și în județul Suceava a fost prăpăd. În comuna Bălcăuți, traficul a fost blocat de două tiruri care au derapat. Prin nămeții de un metru, mai mulți jandarmi din Hunedoara au mers cu un automobil de off-road pentru a le duce alimente măicuțelor rămase izolate la Schitul Bujoara. Iar un drum comunal din apropiere de Orăștie a fost închis din cauza viscolului.

Localnic: „Vântul suflă cu putere, viscolește zăpada pe drum, este practic impracticabil în acest moment, s-a și blocat un TIR”.

O familie a rămas înzăpezită cu mașina în Maramureș.

Iar în Bacău, la Târgu Ocna, un bărbat de 68 de ani a fost găsit căzut în zăpadă de jandarmi. A primit ceai cald și o pătură până la sosirea ambulanței. La Rânca, în județul Gorj, zăpada spulberată de viscol se așternea la loc în urma utilajelor.

Hărțile prin satelit arată că țara noastră va fi străbătută în zilele următoare de un val de frig, cu temperaturi extrem de scăzute.

Din cauza gerului, pe lacul Fântânele din Dolj s-au format insule de gheață. Iar în Sovata a avut loc un fenomen rar. Deși are o salinitate de zece ori mai mare decât cea a Mării Negre, lacul Ursu a înghețat. Autoritățile fac un apel și le cer curioșilor să nu se aventureze pe gheață.

ANM prelungește avertizările: Val de frig și ninsori în România. Temperaturile scad până la -18 grade

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 09-01-2026 19:04

