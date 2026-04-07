Preţurile petrolului au crescut vertiginos de când SUA şi Israelul au atacat Iranul la sfârşitul lunii februarie, declanşând un conflict care durează de mai bine de cinci săptămâni şi în urma căruia Teheranul a închis în mare parte strâmtoarea, o arteră energetică vitală, potrivit unor diplomați citați de Reuters.

Eforturile depuse de Bahrain, actualul preşedinte al Consiliului format din 15 membri, pentru a asigura adoptarea unei rezoluţii au implicat multiple proiecte de text menite să depăşească opoziţia Chinei, Rusiei şi a altor ţări.

Cea mai recentă versiune, văzută de Reuters, renunţă la orice autorizare explicită a folosirii forţei. În schimb, textul „încurajează puternic statele interesate de utilizarea rutelor maritime comerciale din Strâmtoarea Ormuz să-şi coordoneze eforturile, de natură defensivă, proporţionale cu circumstanţele, pentru a contribui la asigurarea siguranţei şi securităţii navigaţiei prin Strâmtoarea Hormuz”.

Se menţionează că astfel de contribuţii ar putea include „escortarea navelor comerciale”, iar textul susţine, de asemenea, eforturile „de a descuraja încercările de a închide, obstrucţiona sau interfera în alt mod cu navigaţia internaţională prin Strâmtoarea Ormuz”, svrie News.ro.