Reacția Rusiei în urma depistării celui de-al doilea caz de ciumă pneumonică pe teritoriul său. Riscul pentru Europa

Cercetătoarea a decedat vineri, într-un spital din oraşul vecin Şelehov.

Ulterior, au apărut speculaţii conform cărora cercetătoarea ar fi putut contracta ciuma pneumonică în urma unui accident de laborator, mai precis după spargerea unei eprubete.

În urma acestui caz, OMS a solicitat informaţii suplimentare pentru a lămuri cauza pneumoniei severe şi agentul patogen care a determinat adoptarea unor măsuri de sănătate publică.

Agenţia rusă de sănătate publică, Rospotrebnadzor, a asigurat că situaţia sanitară şi epidemiologică este stabilă în regiune, la fel ca în oraşele Irkuțk şi Şelehov, așadar riscul ca presupusa boală să se răspândească este minim.

De asemenea, autoritatea sanitară din Rusia a declarat marţi că nu au fost depistate cazuri de ciumă în rândul persoanelor care au intrat în contact cu angajata institutului din Siberia care a decedat săptămâna trecută.

Conform anchetei, „în probele sale biologice ale tinerei nu a fost detectat niciun microorganism legat de activitatea sa profesională”, a declarat agenţia rusă de sănătate publică, adăugând că niciun alt angajat al institutului nu a consultat un medic.

Marți, atât OMS, cât și Rusia au asigurat că riscul pentru restul Europei este „scăzut” pentru Rusia şi „foarte scăzut” și că situaţia este sub control.