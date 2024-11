Cum s-a adaptat un liceu de top din București la învățământul modern. Elevii de a 12-a vin la școală doar 3 zile pe săptămână

Programa se axează acum pe materiile profilului, iar în clasa a 12-a elevii vin la școală doar trei zile pe săptămână și se concentrează pe materiile de bacalaureat. Rezultatele nu au încetat să apară - copiii sunt mai concentrați, numărul absențelor a scăzut, iar rezultatele la examenele finale sunt excepționale.

Colțul de relaxare de la Lazăr are mare succes printre elevi. Este locul în care le place să stea în pauze, să facă schimb de idei ori să își răsfoiască notițele pentru următoarea ora.

Încăperi de acest fel găsești în general la școlile private, nu la cele publice.

Elev: „Am avut ora liberă și am stat aici, am vorbit, am glumit, unii au învățat pentru următoarea oră”.

În 2021 directorii liceului au implementat un proiect țintit pe nevoile cursanților. Astfel cei de a 11-a vor studia pe tot parcursul anului materiile specifice profilului ales.

Cele care nu reprezintă o probă la examenul de Bacalaureat sunt alternate.

Istoria, de exemplu, la clasele de matematică-informatică se face în primele 18 săptămâni ale anului școlar sau în ultimele 18.

În jumătatea de an în care nu au istorie, elevii fac geografie. Pentru a parcurge toată materia, fiecare clasă are câte două ore pe săptămână, în loc de una. Astfel nu se pierde nicio lecție, iar

copiii se pot concentra un semestru întreg pe o singură materie.

Elev: „Mă ajută pentru că profesorii reușesc să cuprindă materia în timpul pe care îl au și eu pot să învăț la tot".

Adina Melania Năstase, profesoară: „M„ateria se parcurge la fel, doar că partea de evaluare e mai adecvată, pe lângă testele clasice, intră și un proiect specific. Ei dau dovadă de gândire critică, sinteză, analize, surse istorice și info istorice".

În ultimul an de liceu programul se schimbă.

Din luna martie, elevii din clasele a12-a vin la școală doar 3 zile pe săptămână, timp în care sunt prezenți doar la orele care îi pregătesc pentru examenul de Bacalaureat. Un elev de la profilul uman, de exemplu, va participa la orele de limba și literatura romană, istorie, engleză, și la materia care îl pregătește pentru proba opțională. Toate celelalte ore se desfășoară online.

La orele virtuale elevii au proiecte transdisciplinare. Trebuie să facă proiecte care să cuprindă noțiuni din mai multe materii.

Deși vorbim despre un liceu de top din București, unde se adună cei mai buni elevi de gimnaziu profesorii tot caută constant metode ca să îi atragă. De exemplu, activitățile opționale cum ar fi radioului liceului, care îi ajută pe unii dintre ei să își creioneze poate o meserie.

Cel mai mare succes îl are însă cursul opțional numit „Filozofia lui Jung”, gândit în urmă cu 10 ani de profesoara care predă logică și filozofie.

Anda Irina Sturza, profesor de filozofie: „Le dau tot felul de activități interesante, de ex, în ultimii ani i-am evaluat în felul următor: au avut de un interpretat un vis. Sigur e doar o joacă, pleacă de la noțiuni de la oră, apoi unul este pacientul, altul este analistul".

Proiectul de la Colegiul Național Gheorghe Lazăr a intrat în al patrulea an iar dascălii spun că au văzut schimbări în bine încă din primul. Elevii au fost mai conștiincioși, absențele s-au impuținat și o parte dintre copii au renunțat la meditații.

De fapt, de asta are nevoie orice școală. Pentru a-i atrage pe elevii plictisiți de sistemul învechit de educație este nevoie de modele de predare și de studiu cât mai actuale.

Ionela Neagoe, directorul Colegiului Național Gheorghe Lazăr: „Ne trezeam spre finalul anului școlar că și luau copiii scutiri medicale, că nu veneau la școală, că aveau nevoie să se ocupe de altceva. Ei au nevoie să studieze intensiv altceva. Am pornit de la ceva din afară, copilul meu care a făcut facultatea în America a putut să și aleagă materiile pe care le studiază să-și facă propriul orar și m am gândit cum ar fi ca și la noi să poți face lucrul ăsta și cel mai simplu se putea face pt a 12-a".

Colegiul Gheorghe Lazăr va primi fonduri europene prin PNRR pentru a crea o platformă în care să se strângă ofertele educaționale ale universităților. În următorii ani sunt așteptați și studenți voluntari care îi vor îndrume pe elevi.

Marian Stas, expert în Educație: „Întrebarea este așa, ce ar trebui să facă școala asta în orice, iar răspunsul meu este așa: un model educațional sănătos în primul rând pentru a le cultiva elevilor valori, să evalueze alternative, opțiuni și să decidă. Primul lucru pe care un model educațional ar trebui să-l facă ar fi asta: să ofere o paletă de opțiuni din care copiii să aleagă, la alegerea elevilor din oferta școlii pusă în conjuncție și în echilibru sănătos cu ceea ce înseamnă obligativitatea sau trunchiul comun".

Modelul implementat la Colegiul Gheorghe Lazăr a fost împrumutat de alte 17 școli.

