Oficiali ai Cupei Mondiale 2026: Mutarea meciurilor este puțin probabilă, în ciuda declarațiilor lui Trump

Stiri externe
17-10-2025 | 11:03
Cupa Mondială din 2026
Shutterstock

Oficiali cu implicare în organizarea Cupei Mondiale din 2026 au respins joi îngrijorările potrivit cărora preşedintele american Donald Trump ar putea muta meciurile din oraşele pe care nu le consideră „sigure”, relatează Reuters.

autor
Ioana Andreescu

Preşedintele republican Trump a declarat luna trecută că va lua în considerare mutarea meciurilor din San Francisco şi Seattle, oraşe controlate de democraţi, dacă acestea nu vor coopera cu iniţiativele sale în materie de imigraţie şi criminalitate.

El a ridicat din nou problema săptămâna aceasta, de data aceasta vizând Bostonul şi primarul democrat Michelle Wu, sugerând că ar putea apela direct la şeful FIFA, Gianni Infantino.

Organizatorii americani spun că pregătirile continuă fără probleme

John Kristick, care a condus oferta câştigătoare a Canadei, Mexicului şi Statelor Unite de a găzdui în comun finala din 2026, a subliniat că planificarea este în curs de desfăşurare de aproape un deceniu şi nu este afectată de retorica politică.

„Din ceea ce văd, nu a existat nicio distragere a atenţiei în ceea ce priveşte pregătirile”, a declarat Kristick, co-director al evenimentelor globale la Playfly Sports Consulting, pentru Reuters.

Citește și
Vladimir Putin, Donald Trump, Alaska
Trump face o dezvăluire despre Putin: ”Am văzut multe lucruri de necrezut, iar acesta se numără printre ele”

„Biletele sunt deja în vânzare. Pachetele de ospitalitate sunt vândute de aproape un an.”

Până în prezent, au fost achiziţionate peste un milion de bilete pentru Cupa Mondială din 2026, a anunţat joi FIFA.

Statele Unite ale Americii au 11 dintre cele 16 oraşe gazdă ale celei mai mari ediţii a turneului, cu 48 de echipe şi 104 meciuri în competiţia extinsă.

Turneul de fotbal, care are loc o dată la patru ani, se întoarce în Statele Unite pentru prima dată după 1994, când a marcat începutul unei noi ere pentru acest sport într-o ţară care a avut mult timp o atitudine ambivalentă faţă de el.

FIFA: Guvernele sunt responsabile pentru siguranță

Mai devreme în acest an, oficialii din Miami au încercat să calmeze temerile că politica mai strictă a Statelor Unite în materie de imigraţie sub administraţia Trump ar putea descuraja fanii străini pe care speră să îi atragă.

FIFA a declarat anterior că forul mondial de conducere al fotbalului are ultimul cuvânt în ceea ce priveşte mutarea Cupei Mondiale din 2026, dar săptămâna aceasta a menţionat: „Siguranţa şi securitatea sunt, evident, responsabilitatea guvernelor. Ele decid ce este în interesul siguranţei publice”.

„Sperăm că toate cele 16 oraşe gazdă vor fi pregătite să găzduiască cu succes evenimentul şi să îndeplinească toate cerinţele necesare.”

Posibile mutări tehnice și reacția orașelor gazdă

Ricardo Trade, directorul general al Comitetului Local de Organizare a Cupei Mondiale FIFA 2014 din Brazilia, a declarat că abundenţa stadioanelor de calitate din Statele Unite ar face posibilă mutarea meciurilor, atâta timp cât acest lucru nu se întâmplă după tragerea la sorţi din 5 decembrie.

„Într-o ţară ca Statele Unite, unde fiecare stat are stadioane mari, gata de utilizare, nu văd de ce nu ar fi posibil”, a spus Trade, care a fost şi CEO al CONMEBOL Copa America 2024 în SUA.

New York şi New Jersey, care găzduiesc opt meciuri, inclusiv finala, şi-au menţinut concentrarea, a declarat Alex Lasry, directorul general al Comitetului de organizare NYNJ, cu festivaluri zilnice pentru fani planificate în cea mai mare regiune metropolitană a ţării.

„Am discutat cu FIFA, colaborăm cu grupul de lucru al Casei Albe şi nu cred că există vreo îngrijorare cu privire la mutarea meciurilor”, a declarat Lasry.

„Nu am nicio îngrijorare, dar dacă doreşte cineva să mute meciurile, de la Chicago aici sau de oriunde aici, suntem mai mult decât încântaţi să avem mai multe meciuri.”

Un bloc de 8 etaje a fost aproape distrus de o explozie în București. Sunt mai multe victime

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, donald trump, cupa mondială,

Dată publicare: 17-10-2025 11:03

Articol recomandat de sport.ro
Informație cumplită despre un fost mare sportiv: a fost găsit spânzurat în propria casă! Unde fusese văzut ultima dată
Informație cumplită despre un fost mare sportiv: a fost găsit spânzurat în propria casă! Unde fusese văzut ultima dată
Citește și...
Donald Trump ameninţă că SUA
Stiri externe
Donald Trump ameninţă că SUA "se vor duce să ucidă" membri Hamas. Afirmaţia a stârnit îngrijorare internaţională

Donald Trump a ameninţat joi că SUA "se vor duce să ucidă" membri Hamas dacă aceştia "nu vor înceta să ucidă oameni" în Fâşia Gaza, după ce a declarat marţi că execuţiile sumare întreprinse de mişcarea islamistă palestiniană "nu-l deranjează".

Trump face o dezvăluire despre Putin: ”Am văzut multe lucruri de necrezut, iar acesta se numără printre ele”
Stiri externe
Trump face o dezvăluire despre Putin: ”Am văzut multe lucruri de necrezut, iar acesta se numără printre ele”

Donald Trump a vorbit două ore la telefon, joi seară, cu Vladimir Putin. Cei doi au căzut de acord să se întâlnească cât mai curând în Ungaria, la Budapesta.

Zelenski se întâlnește, vineri, cu Trump, la Casa Albă. Kievul încearcă să încheie un acord privind rachetele Tomahawk
Stiri externe
Zelenski se întâlnește, vineri, cu Trump, la Casa Albă. Kievul încearcă să încheie un acord privind rachetele Tomahawk

Președintele SUA, Donald Trump, se va întâlni, vineri, la Casa Albă, cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski. Vor discuta despre armele care ar trebui furnizate Ucrainei, în special despre rachetele Tomahawk, care ar putea schimba soarta războiului.

Recomandări
Un bloc de 8 etaje a fost aproape distrus de o explozie în București. Sunt mai multe victime
Stiri actuale
Un bloc de 8 etaje a fost aproape distrus de o explozie în București. Sunt mai multe victime

O explozie a distrus complet două nivele ale unui bloc cu 8 etaje din București, pe Calea Rahovei. Din primele informații, cumplita deflagrație a făcut mai multe victime. 

 
Ce salariu avea comandantul Spitalului Militar, acuzat de corupție. Prima femeie medic general, decorată cu înalte distincții
Stiri Justitie
Ce salariu avea comandantul Spitalului Militar, acuzat de corupție. Prima femeie medic general, decorată cu înalte distincții

Acuzații de corupție la vârful Spitalului Militar Central. Medicul Florentina Ioniță, general cu două stele în Armata Română, este suspectată de abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.

Trump face o dezvăluire despre Putin: ”Am văzut multe lucruri de necrezut, iar acesta se numără printre ele”
Stiri externe
Trump face o dezvăluire despre Putin: ”Am văzut multe lucruri de necrezut, iar acesta se numără printre ele”

Donald Trump a vorbit două ore la telefon, joi seară, cu Vladimir Putin. Cei doi au căzut de acord să se întâlnească cât mai curând în Ungaria, la Budapesta.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 Octombrie 2025

43:54

Alt Text!
La Măruță
16 Octombrie 2025

01:31:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Octombrie 2025

01:44:05

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28