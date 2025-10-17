Donald Trump ameninţă că SUA "se vor duce să ucidă" membri Hamas. Afirmaţia a stârnit îngrijorare internaţională

Stiri externe
17-10-2025 | 10:02
Donald Trump
Donald Trump a ameninţat joi că SUA "se vor duce să ucidă" membri Hamas dacă aceştia "nu vor înceta să ucidă oameni" în Fâşia Gaza, după ce a declarat marţi că execuţiile sumare întreprinse de mişcarea islamistă palestiniană "nu-l deranjează".

autor
Mihaela Ivăncică

"Dacă Hamas continuă să ucidă oameni în Gaza, ceea ce nu este prevăzut în acord, noi nu vom avea altă soluţie decât să mergem să-i ucidem" (pe membrii Hamas), a scris preşedintele american pe reţeaua sa socială Truth Social, informează AFP.

El nu a oferit mai multe detalii, însă această formulare pare să sugereze o intervenţie americană directă pe teren, potrivit AFP.

Hamas a difuzat marţi o înregistrare video în care se puteau vedea execuţii sumare ale unor presupuşi "colaboratori", în mijlocul străzii în oraşul Gaza.

Declaraţii contradictorii ale lui Trump

Întrebat cu privire la acest subiect în aceeaşi zi, Donald Trump a declarat: "Ei au ucis un oarece număr de membri ai bandelor şi aceasta nu m-a deranjat prea mult, ca să fiu sincer cu voi".

Donald Trump a declarat marţi că SUA sunt gata să "dezarmeze" mişcarea islamistă palestiniană cu forţa, înainte de a preciza ulterior că "nu va fi necesar (să fie angajaţi) soldaţi americani" pentru aceasta.

Miercuri, Brad Cooper, şeful Comandamentului militar american pentru Orientul Mijlociu, a îndemnat deja Hamas "să înceteze să ucidă civili palestinieni".

După intrarea în vigoare a armistiţiului, vineri, după aproape doi ani de război cu Israelul declanşat de atacul Hamas din 7 octombrie 2023, jurnalişti ai AFP au văzut membri ai forţelor de securitate ale mişcării islamiste desfăşuraţi în mai multe oraşe din Fâşia Gaza, în pieţe sau pe străzi.

Ei au executat opt presupuşi "colaboratori" ai Israelului în plină stradă în oraşul Gaza, potrivit unei înregistrări video difuzate de Hamas, pe care AFP nu a putut să o autentifice.

Confruntări violente în cartierele estice

După mai multe zile de confruntări, martori au semnalat marţi AFP lupte "intense" în estul oraşului Gaza, în cartierul Choujad'ya, în care o unitate afiliată Hamas se confrunta cu clanuri şi bande armate, dintre care unele erau susţinute de Israel.

"Forţa de descurajare", organism creat recent în cadrul aparatului securitar al Hamas, "întreprinde o operaţiune" pentru a "neutraliza persoane căutate", a declarat pentru AFP o sursă securitară palestiniană din Gaza.

Donald Trump a mai fost întrebat duminică în legătură cu operaţiunile întreprinse de Hamas şi a răspuns: "Ei vor să pună capăt problemelor. Ei au fost transparenţi asupra acestui subiect. Şi noi le-am dat acordul pentru o anumită perioadă de timp".

Un bloc de 8 etaje a fost aproape distrus de o explozie

Sursa: Agerpres

