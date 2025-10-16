Zelenski se întâlnește, vineri, cu Trump, la Casa Albă. Kievul încearcă să încheie un acord privind rachetele Tomahawk

Președintele SUA, Donald Trump, se va întâlni, vineri, la Casa Albă, cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski. Vor discuta despre armele care ar trebui furnizate Ucrainei, în special despre rachetele Tomahawk, care ar putea schimba soarta războiului.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenki, va fi primit din nou la Casa Albă de omologul său american Donald Trump.

Zelenski a precizat că va discuta cu Trump „o serie de măsuri pe care intenționez să le propun”, dar miza acestei întâlniri ar fi temutele rachete cu rază de acțiune Tomahawk, cu care Kievul ar putea lovi adânc în inima Rusiei, chiar și Moscova.

Vestea potrivit căreia această armă fabricată de americani ar putea ajunge în dotarea armatei ucrainene a stârnit fiori la Moscova, iar rușii au trecut evident, la amenințări.

Trump și Zelenski, la a 6-a întâlnire

Însuși Trump a declarat în urmă cu câteva zile reporterilor că el și Zelenski au discutat posibilitatea ca SUA să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk și sisteme suplimentare de apărare aeriană Patriot.

De partea cealaltă, Zelenski a susținut că puterea de foc suplimentară îl va forța pe președintele rus Vladimir Putin să se așeze la masa negocierilor.

Trump a spus că „s-ar putea să fie nevoit să discute cu Rusia” despre rachetele Tomahawk, lucru care ar fi putut avea loc în discuția telefonică pe care a purtat-o joi cu liderul de la Kremlin.

„Vor să aibă rachete Tomahawk îndreptate spre ei? Nu cred. I-am spus asta președintelui Zelenski, pentru că rachetele Tomahawk reprezintă un nou pas în direcția agresiunii”, a spus Trump.

„Aș putea spune: 'Uite, dacă acest război nu se va încheia, s-ar putea să le trimit rachete Tomahawk'. Rusia nu are nevoie de asta. Cred că este potrivit să aduc în discuție acest lucru”, pare că s-a contrazis de unul singur președintele american.

De această dată, la Casa Albă, cei doi lideri de stat vor discuta despre dorința Ucrainei de a „trece la ofensivă” în războiul împotriva Rusiei.

Trump: „Prelungirea conflictului afectează imaginea Moscovei ca mare putere”

Vizita marchează a șasea întâlnire față în față a celor doi lideri de la revenirea lui Trump la putere în ianuarie. Zelenski și Trump s-au întâlnit ultima dată la New York, în timpul Adunării Generale a ONU, pe 23 septembrie.

Întrebat despre agenda vizitei iminente a lui Zelenski, Trump a spus că vor discuta despre strategia Ucrainei de a duce războiul înapoi în Rusia.

„Ei vor să treacă la ofensivă. Voi lua o decizie în acest sens, dar ei vor să treacă la ofensivă și va trebui să luăm o decizie”, a declarat Trump reporterilor în Biroul Oval, potrivit The Kyiv Independent.

Trump a spus că SUA „analizează și alte opțiuni” în afară de rachetele Tomahawk. Însă, nu a precizat care sunt aceste opțiuni.

În declarațiile sale, președintele SUA a pus la îndoială și puterea militară a Rusiei. În comentariile adresate președintelui rus Vladimir Putin, Trump a îndemnat Rusia să încheie un acord de pace și a afirmat că prelungirea conflictului afectează imaginea Moscovei ca mare putere.

„Tot ce vrem de la președintele Putin este următorul lucru: să înceteze uciderea ucrainenilor și să înceteze uciderea rușilor, pentru că ucide mulți ruși. Din nou, asta nu-l face să arate bine”, a spus Trump.

„Este un război pe care ar fi trebuit să-l câștige într-o săptămână, iar acum intră în al patrulea an. Asta nu face ca această așa-zisă mașină de război să arate bine. Dar el ar putea ajunge la o înțelegere. Noi suntem dispuși să ajungem la o înțelegere. Credeam că am ajuns la o înțelegere”, a adăugat președintele american.

Mai mult, Donald Trump e de părere că încă este posibil să determine o întâlnire directă între Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, după ce şeful Casei Albe a avut o „lungă” şi „productivă” discuţie la telefon cu liderul de la Kremlin cu care a convenit să aibă un al doilea summit la Budapesta, fără a fi precizată o dată anume.

„Preşedintele consideră că este încă posibil să-i reunească pe Putin şi Zelenski”, a declarat presei Karoline Leavitt. „El va încerca să promoveze pacea şi consideră că s-au înregistrat progrese în urma acestei convorbiri. Putin s-a angajat (în timpul convorbirii) să se întâlnească cu Donald Trump”, a confirmat purtătoarea de cuvânt, după ce Donald Trump anunţase primul summitul într-o postare pe Truth Social.

La Moscova, emisarul Kremlinului responsabil cu problemele economice internaţionale, Kirill Dmitriev, a declarat, de asemenea, că discuţia dintre cei doi lideri a fost „pozitivă şi productivă”.

Zelenski a declarat că este dispus să se întâlnească cu liderul rus, dar acest lucru nu s-a concretizat încă, deoarece Moscova a rămas vagă în răspunsul la această propunere, invitându-l, în mod sarcastic, pe liderul ucrainean la Kremlin.

Potrivit lui Leavitt, Putin este hotărât să se întâlnească cu Trump, informează News.ro.

