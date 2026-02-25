Cerința face parte din măsurile agresive luate de președinte împotriva imigrației, au declarat surse pentru CNN.

Această potențială măsură, care, potrivit unei surse, ar putea lua forma unui decret prezidențial, a stârnit îngrijorarea în sectorul bancar, care se teme că băncile ar putea fi obligate să solicite clienților o categorie fără precedent de documente, inclusiv pașapoarte și alte documente care verifică statutul de cetățenie. Sursa a avertizat că planurile nu au fost încă finalizate și că se analizează în continuare alte opțiuni și constrângeri legale.

„Este o idee proastă. Suntem foarte îngrijorați”, a declarat o sursă din industria bancară.

Sursa din industrie a adăugat că directorii băncilor se tem că ordinul este menit să îi oblige să se implice în eforturile administrației de a-i deporta pe imigranții fără documente.

Nu este clar dacă președintele Donald Trump va semna în cele din urmă un ordin executiv. Casa Albă nu a confirmat și nici nu a infirmat posibilitatea emiterii unui decret prezidențial sau a altor măsuri.

„Orice informație privind posibile măsuri politice care nu au fost anunțate oficial de Casa Albă reprezintă speculații fără temei”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Kush Desai, într-un comunicat.

Deși băncile sunt obligate să respecte normele privind combaterea spălării banilor și să înregistreze domiciliul clienților, acestea nu colectează și nu verifică informații privind cetățenia.

Îngrijorare la nivelul guvernului federal

Dacă Trump ar semna un astfel de decret prezidențial, acesta ar putea obliga băncile să obțină retroactiv informații privind cetățenia clienților existenți și să le colecteze de la clienții noi.

„Verificarea statutului de cetățenie al fiecărui client al băncii ar fi imposibil de realizat”, a declarat sursa citată.

Reprezentanții marilor bănci și grupuri industriale au refuzat să comenteze.

Măsurile severe luate de administrația Trump în materie de imigrație au stârnit uneori îngrijorare în anumite părți ale guvernului federal.

Aproape 50 de specialiști superiori din domeniul tehnologiei informației din cadrul Serviciului Fiscal Federal (IRS) – inclusiv unii experți de top în securitate cibernetică – au fost suspendați din funcție anul trecut, în timp ce oficialii administrației Trump finalizau planurile de a partaja datele contribuabililor cu autoritățile federale de imigrație. Această măsură a fost contestată din punct de vedere legal și blocată de un judecător federal la sfârșitul anului trecut.

Un purtător de cuvânt al Departamentului Trezoreriei a declarat la momentul respectiv că angajații au fost suspendați, dar a negat că acest lucru ar avea legătură cu accesarea datelor IRS pentru aplicarea legilor privind imigrația.

Aceste discuții au loc în contextul în care administrația Trump a luat măsuri pentru a combate ceea ce consideră a fi excluderea conservatorilor din sistemul bancar. Trump a semnat anul trecut un decret prezidențial prin care se urmărește pedepsirea băncilor pentru restricționarea serviciilor oferite clienților pe baza convingerilor lor religioase sau politice.

Trump a intentat recent un proces împotriva JPMorgan Chase pentru că l-a exclus ca și client după insurecția din 6 ianuarie 2021. JPMorgan a declarat că procesul nu are niciun temei.