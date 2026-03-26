„Incidentul a provocat moartea a două persoane neidentificate, s-a soldat cu trei răniţi şi a avariat mai multe maşini", au anunţat pe X autorităţile de la Abu Dhabi.

Mai devreme în cursul zilei de joi, EAU au anunţat că răspund la atacuri cu drone şi rachete venite din Iran.

„Apărarea antiaeriană este pe cale să răspundă ameninţărilor cu rachete şi drone provenind din Iran", a postat pe platforma X Ministerul Apărării de la Abu Dhabi

Potrivit EAU, atacurile iraniene au provocat moartea a nouă persoane şi rănirea altor 166, notează dpa.