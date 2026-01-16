Trump vrea carduri de credit ieftine: „Nu vom mai permite ca publicul american să fie «jefuit» cu dobânzi de 20-30%”

Eforturile depuse de zeci de ani pentru a nu plafona ratele dobânzilor la cardurile de credit au primit o lovitură bruscă din partea președintelui Donald Trump. O reacție negativă generalizată vine din partea băncilor.

Trump a declarat vineri că dorește să impună un plafon de 10% pe un an pentru ratele dobânzilor la cardurile de credit, o măsură care a primit sprijinul politicienilor republicani și democrați, dintre care unii au promovat în ultimii ani legi cu același obiectiv.

Apărătorii consumatorilor au insistat de mult timp pentru impunerea unor limitări ale ratelor dobânzilor la cardurile de credit, fără prea mult succes. Băncile au susținut că orice plafon le-ar obliga să limiteze disponibilitatea creditelor.

Este un punct pe care l-au readus în discuție cu insistență în ultimele zile, arată NBC News.

„Oamenii vor pierde accesul la credit, la scară foarte largă, în special cei care au cea mai mare nevoie de el, în mod ironic”, a declarat Jeremy Barnum, directorul financiar al JPMorgan Chase, în cadrul conferinței de marți privind rezultatele financiare ale băncii. Directorii executivi ai Citi și Bank of America sunt de aceeași părere.

Ratele dobânzilor la cardurile de credit au crescut vertiginos din 2022, potrivit datelor Rezervei Federale, atingând un nivel record în vara anului 2024. Ratele medii ale dobânzilor la cardurile de credit erau de 19,65% la 7 ianuarie, potrivit datelor Bankrate privind ratele medii săptămânale la nivel național.

Soldurile cardurilor de credit ale consumatorilor americani au ajuns la 1,23 trilioane de dolari, potrivit datelor privind datoriile și creditele din al treilea trimestru ale Rezervei Federale, publicate în noiembrie.

Inițiativele legislative în sprijinul lui Trump

Planurile lui Trump, cel puțin pentru moment, nu sunt clare. Trump a declarat într-o postare pe Truth Social în care anunța intenția sa de a plafona ratele dobânzilor că „nu vom mai permite ca publicul american să fie «jefuit» de companiile de carduri de credit care percep rate ale dobânzii de 20-30%”. El a spus că plafonul său va intra în vigoare pe 20 ianuarie, dar nu a precizat cum va fi implementat.

Obiectivul principal al Biroului pentru Protecția Financiară a Consumatorilor este elaborarea și aplicarea normelor financiare federale privind consumatorii, inclusiv în ceea ce privește cardurile de credit. Este agenția cheie cu care Trump ar trebui probabil să colaboreze pentru a implementa un plafon al dobânzilor.

Senatorii Bernie Sanders și Josh Hawley au introdus în februarie anul trecut un proiect de lege pentru plafonarea ratelor dobânzilor la 10% până în 2031. Într-o inițiativă bipartidă separată în Camera Reprezentanților anul trecut, deputata Alexandria Ocasio-Cortez și Anna Paulina Luna au introdus un proiect de lege pentru plafonarea ratelor la 10%.

