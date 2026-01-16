Trump vrea carduri de credit ieftine: „Nu vom mai permite ca publicul american să fie «jefuit» cu dobânzi de 20-30%”

Stiri externe
16-01-2026 | 15:39
donald trump credit card
Getty

Eforturile depuse de zeci de ani pentru a nu plafona ratele dobânzilor la cardurile de credit au primit o lovitură bruscă din partea președintelui Donald Trump. O reacție negativă generalizată vine din partea băncilor.

autor
Mihai Niculescu

Trump a declarat vineri că dorește să impună un plafon de 10% pe un an pentru ratele dobânzilor la cardurile de credit, o măsură care a primit sprijinul politicienilor republicani și democrați, dintre care unii au promovat în ultimii ani legi cu același obiectiv.

Apărătorii consumatorilor au insistat de mult timp pentru impunerea unor limitări ale ratelor dobânzilor la cardurile de credit, fără prea mult succes. Băncile au susținut că orice plafon le-ar obliga să limiteze disponibilitatea creditelor.

Este un punct pe care l-au readus în discuție cu insistență în ultimele zile, arată NBC News.

„Oamenii vor pierde accesul la credit, la scară foarte largă, în special cei care au cea mai mare nevoie de el, în mod ironic”, a declarat Jeremy Barnum, directorul financiar al JPMorgan Chase, în cadrul conferinței de marți privind rezultatele financiare ale băncii. Directorii executivi ai Citi și Bank of America sunt de aceeași părere.

Citește și
POS
Pățania unui bărbat din Satu Mare care a găsit un card și l-a folosit de 11 ori la cumpărături. Surpriză după ce a fost prins

Ratele dobânzilor la cardurile de credit au crescut vertiginos din 2022, potrivit datelor Rezervei Federale, atingând un nivel record în vara anului 2024. Ratele medii ale dobânzilor la cardurile de credit erau de 19,65% la 7 ianuarie, potrivit datelor Bankrate privind ratele medii săptămânale la nivel național.

Soldurile cardurilor de credit ale consumatorilor americani au ajuns la 1,23 trilioane de dolari, potrivit datelor privind datoriile și creditele din al treilea trimestru ale Rezervei Federale, publicate în noiembrie.

Inițiativele legislative în sprijinul lui Trump

Planurile lui Trump, cel puțin pentru moment, nu sunt clare. Trump a declarat într-o postare pe Truth Social în care anunța intenția sa de a plafona ratele dobânzilor că „nu vom mai permite ca publicul american să fie «jefuit» de companiile de carduri de credit care percep rate ale dobânzii de 20-30%”. El a spus că plafonul său va intra în vigoare pe 20 ianuarie, dar nu a precizat cum va fi implementat.

Obiectivul principal al Biroului pentru Protecția Financiară a Consumatorilor este elaborarea și aplicarea normelor financiare federale privind consumatorii, inclusiv în ceea ce privește cardurile de credit. Este agenția cheie cu care Trump ar trebui probabil să colaboreze pentru a implementa un plafon al dobânzilor.

Senatorii Bernie Sanders și Josh Hawley au introdus în februarie anul trecut un proiect de lege pentru plafonarea ratelor dobânzilor la 10% până în 2031. Într-o inițiativă bipartidă separată în Camera Reprezentanților anul trecut, deputata Alexandria Ocasio-Cortez și Anna Paulina Luna au introdus un proiect de lege pentru plafonarea ratelor la 10%.

Sursa: NBC News

Etichete: donald trump, banci, card de credit,

Dată publicare: 16-01-2026 14:47

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO | Fostul fotbalist al lui Dinamo aflat în juriu la Miss Venezuela, prezentat la noua echipă!
GALERIE FOTO | Fostul fotbalist al lui Dinamo aflat în juriu la Miss Venezuela, prezentat la noua echipă!
Citește și...
Doi bărbați din Franța au câștigat 500.000 de euro la loto cu un bilet cumpărat un card furat. Oferta primită de la victimă
Stiri Diverse
Doi bărbați din Franța au câștigat 500.000 de euro la loto cu un bilet cumpărat un card furat. Oferta primită de la victimă

Doi bărbați fără adăpost care au cumpărat un bilet câștigător la loto cu un card de credit furat au câștigat un premiu de 500.000 de euro. Victima lor le-a făcut o propunere care le-ar putea schimba viața.

 

Pățania unui bărbat din Satu Mare care a găsit un card și l-a folosit de 11 ori la cumpărături. Surpriză după ce a fost prins
Stiri actuale
Pățania unui bărbat din Satu Mare care a găsit un card și l-a folosit de 11 ori la cumpărături. Surpriză după ce a fost prins

Un bărbat care a găsit un card de credit s-a gândit că nu i-ar strica niște cumpărături gratis. După mai multe sesiuni de shopping, s-a trezit cu Poliția la ușă, dar, într-un final, a avut mare noroc.

O asistentă a furat identitatea unei paciente cu Alzheimer și a deschis un card cu care și-a plătit procedurile cosmetice
Stiri externe
O asistentă a furat identitatea unei paciente cu Alzheimer și a deschis un card cu care și-a plătit procedurile cosmetice

O asistentă medicală din Florida se confruntă cu acuzații după ce autoritățile spun că a folosit identitatea pacientei sale de 88 de ani, bolnavă de Alzheimer, pentru a deschide un card de credit cu care și-a plătit procedurile cosmetice.

O asistentă i-a furat cardul de credit unui pacient care se afla pe moarte, din cauza coronavirusului. Ce a făcut cu el
Stiri Diverse
O asistentă i-a furat cardul de credit unui pacient care se afla pe moarte, din cauza coronavirusului. Ce a făcut cu el

O asistentă medicală din Statele Unite a fost acuzată că a furat un card de credit care aparținea unui pacient care se afla pe moarte, ca urmare a infectării cu noul coronavirus.

Apple a lansat un serviciu de televiziune și filme, dar și un card de credit
iLikeIT
Apple a lansat un serviciu de televiziune și filme, dar și un card de credit

Apple a lansat luni propriul său card de credit - Apple Card, care va fi atât un iPhone, cât şi o versiune fizică, versiune care va fi comercializată în SUA vara aceasta, dar şi un nou un serviciu de TV şi video streaming, Apple TV+.

Recomandări
CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen
Stiri actuale
CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen

Curtea de Apel Bucureşti amânat judecata pe cererile depuse de avocata AUR, Silvia Uscov, prin care se solicită suspendarea numirilor lui Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoş la CCR.

ANM prelungește avertizarea de ger: nopți cu până la -18°C, polei și vânt puternic
Vremea
ANM prelungește avertizarea de ger: nopți cu până la -18°C, polei și vânt puternic

Meteorologii au prelungi avertizarea de vreme deosebit de rece până miercuri dimineață. Potrivit ANM vom avea ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, precipitații mixte, polei și ghețuș, intensificări ale vântului.

Ucraina anunță discuții decisive cu SUA: Zelenski speră ca acordurile de securitate și reconstrucție să fie semnate la Davos
Stiri externe
Ucraina anunță discuții decisive cu SUA: Zelenski speră ca acordurile de securitate și reconstrucție să fie semnate la Davos

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina nu este un obstacol în calea păcii, respingând comentariile făcute cu o zi înainte de preşedintele american Donald Trump.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 16 Ianuarie 2026

47:37

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
15 Ianuarie 2026

01:29:19

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59