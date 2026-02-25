Donald Trump şi-a început discursul proclamând că sub conducerea sa, America trăieşte o „epocă de aur”, într-un moment în care celebrează 250 de ani de existenţă. „Mai mare, mai bună, mai bogată şi mai puternică ca niciodată”, a spus Trump vorbind despre America.

Discursul lui Donald Trump s-a încheiat după aproape două ore - mai precis 108 minute - cu mesajul că SUA sunt cea mai măreaţă ţară din lume. Trump a abordat sumar subiectele de politică externă, Ucraina fiind doar menţionată în treacăt, în timp ce în privinţa Iranului a repetat că nu-i va permite să aibă arma nucleară.

„Prudenţa” neobişnuită a lui Donald Trump pare să semnaleze miza alegerilor din acest an, când republicanii vor încerca să păstreze controlul Congresului. Guvernatoarea Virginiei, Abigail Spanberger, va prezenta răspunsul democraţilor, o parte din aceştia boicotând discursul preşedintelui.

Trump a amintit doar în treacăt de războiul din Ucraina, care n-ar fi existat, dacă era el preşedinte şi a amintit că în primul său mandat o ordonat uciderea generalului iranian Soleimani.

„Sunt oameni teribili la conducere, au rachete, ameninţă Europa”, spune Trump despre regimul de la Teheran, menţionând şi reprimarea protestelor.

„Suntem în negocieri, vor să facem o înţelegere, dar nu le vom permite niciodată să obţină arma nucleară. Eu prefer pe calea diplomatică. Dar un lucru e singur: nu voi permite sponsorului nr. 1 din lume al terorismului să obţină arma nucleară”, a asigurat Trump.

Decizia Curții Supreme privind taxele vamale, „foarte regretabilă” - Trump

Preşedintele american Donald Trump a apreciat marţi seară ca fiind „foarte regretabilă”, recenta decizie a Curţii Supreme de anulare a unei mari părţi din taxele sale vamale, în prezenţa unora dintre judecătorii care au pronunţat hotărârea istorică, notează AFP.

„În urmă cu doar patru zile, o decizie regretabilă a fost pronunţată de Curtea Supremă a Statelor Unite (...) O decizie foarte regretabilă”, a declarat preşedintele american în timpul "discursului său privind Starea Uniunii" în faţa Congresului, la care asistau patru magistraţi ai Curţii, dintre care trei au considerat că nu are puterea de a introduce aceste taxe vamale.Tonul preşedintelui a fost vizibil mai măsurat decât în orele care au urmat deciziei.

El a acuzat atunci Curtea că a cedat "influenţelor străine", numindu-i pe judecătorii care s-au pronunţat împotriva tarifelor sale "idioţi" şi"pudeli" în slujba stângii "radicale".Donald Trump a reinstituit deja o nouă suprataxă de 10% pentru mărfurile care intră în Statele Unite. Aceasta va expira după 150 de zile, cu excepţia cazului în care un vot în Congres le va face să fie permanente.

Trump a vorbit despre războaiele pe care le-a oprit

Președintele SUA a vorbit și despre războiaiele pe care le-ar fi încheiat şi l-a menţionat pe ginerele său, Jared Kushner, pe emisarul Steve Witkoff, dar şi pe secretarul de stat Marco Rubio, cărora le-a mulțumit.

Printre conflictele pe care susţine că le-ar fi încheiat, preşedintele a menţionat acordul de încetare a focului fragil din Gaza: „Am negociat ca fiecare ostatic, atât viu, cât şi mort, să fie returnat acasă. Vă vine să credeţi? Nimeni nu credea că este posibil”.

Preşedintele Donald Trump a repetat afirmaţia - deja considerată falsă - despre rolul său în afacerile externe: „În primele 10 luni, am pus capăt la opt războaie”.

Deşi Trump a jucat un rol în rezolvarea unor conflicte (cel puţin temporar), cifra „opt” este o exagerare evidentă, notează CNN.

Trump a explicat în timpul discursului că lista sa de presupuse războaie încheiate include un război între Egipt şi Etiopia, dar acesta nu a fost de fapt un război; este o dispută diplomatică de lungă durată cu privire la un proiect major de baraj etiopian pe un afluent al Nilului.

Lista lui Trump include şi un alt presupus război care nu a avut loc de fapt în timpul preşedinţiei sale, între Serbia şi Kosovo.

Trump a menționat şi un război între Republica Democratică Congo şi Rwanda, dar acest război a continuat în ciuda unui acord de pace negociat de administraţia Trump în 2025 – care nu a fost niciodată semnat de coaliţia rebelă principală implicată în luptă.

În ceea ce priveşte un conflict armat între Thailanda şi Cambodgia, luptele au izbucnit din nou temporar în decembrie, în ciuda unui acord de pace negociat de administraţia Trump la începutul anului 2025.

Se poate discuta despre importanţa rolului lui Trump în încheierea celorlalte conflicte de pe lista sa sau se poate pune în mod justificat întrebarea dacă unele dintre ele s-au încheiat cu adevărat; de exemplu, uciderile au continuat în Gaza după acordul de încetare a focului din octombrie între Israel şi Hamas, iar Trump a spus în discursul său: „Războiul din Gaza, care se desfăşoară la un nivel foarte scăzut, este aproape de final”. Indiferent de asta, cifra „opt” a lui Trump este în mod evident prea mare, conchide CNN.

Niciun cuvânt în discursul lui Trump despre dosarele Epstein

Deși a ținut un discurs record ca lungime, Donald Trump nu a spus un cuvânt despre publicarea, luna trecută, de către Departamentul de Justiţie a trei milioane de dosare legate de finanţistul Jeffrey Epstein sau legea pe care a semnat-o în noiembrie şi care impunea publicarea acestora, deşi documentele respective au tulburat nu numai Statele Unite, ci au avut consecinţe juridice şi alte ţări, în special în Marea Britanie şi Franţa.

Desigur, nu este deloc surprinzător că Trump a ignorat controversa Epstein, întrucât s-a opus timp de luni de zile încercărilor Congresului de a adopta Legea privind transparenţa dosarelor Epstein, înainte de a o susţine când a devenit clar că va fi adoptată, comentează CNN.

Trump este menţionat de peste 1.000 de ori în dosare, inclusiv în acuzaţii - neverificate - de agresiune. Trump a negat mult timp toate faptele ilegale legate de Epstein sau orice acuzaţie de comportament sexual necorespunzător.

Democraţii au spus că se tem că Departamentul de Justiţie al lui Trump încerca să-l protejeze pe preşedinte cu dosare cenzurate sau lipsă, inclusiv trei interviuri legate de o femeie care l-a acuzat pe Trump că a agresat-o sexual cu zeci de ani în urmă.

Mulţi democraţi, inclusiv fosta preşedintă a Camerei Reprezentanţilor, Nancy Pelosi, au purtat la discursul lui Trump despre starea naţiunii insigne cu mesajul: „Susţineţi supravieţuitorii, faceţi publice dosarele”.

Mai mulţi democraţi au invitat la discurs şi supravieţuitori ai abuzurilor lui Epstein.