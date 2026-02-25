Oficialul german vrea crerea unor condiții economice echitabile pentru companiile germane. De asemenea, el va solicita asistența Chinei în vederea încheierii războiului de patru ani al Rusiei în Ucraina.

Avionul liderului german a aterizat în capitala Chinei într-o zi înnorată, la sfârșitul dimineții, notează Associated Press. Înainte de plecare, el a subliniat importanța plasării politicii Germaniei față de China într-un context european, afirmând că nu este o coincidență faptul că vizita sa are loc la scurt timp după cea a președintelui francez Emmanuel Macron și a prim-ministrului britanic Keir Starmer și înaintea vizitei planificate a președintelui american Donald Trump la începutul lunii aprilie.

„Mesajul nostru din punct de vedere european este același: vrem un parteneriat cu China echilibrat, fiabil, reglementat și echitabil”, a spus Merz. „Aceasta este oferta noastră. În același timp, este ceea ce sperăm și așteptăm și din partea Chinei.”

Merz, care efectuează prima sa vizită în China de la preluarea funcției în mai anul 2025, a susținut construirea unei Europe mai puternice atât din punct de vedere economic, cât și militar, pentru a se afirma într-o nouă ordine mondială emergentă.

Europa a fost afectată de tarifele impuse de Trump și de cererile acestuia de a-și asuma mai multă responsabilitate pentru propria securitate și de a ceda controlul asupra Groenlandei Statelor Unite.

În declarațiile sale dinaintea plecării, el a subliniat că, în ciuda tuturor diferențelor dintre Europa și China, „marile probleme politice globale nu mai pot fi abordate astăzi fără implicarea Beijingului”. Cooperarea este necesară pentru a rezolva crize și războaie, inclusiv cea din Ucraina, a spus el, menționând că „vocea Beijingului este ascultată, inclusiv la Moscova”.

Multe guverne europene au fost frustrate de faptul că China nu a făcut mai mult pentru a presa Rusia să pună capăt luptelor. China a menținut relații comerciale și diplomatice strânse cu Rusia și a declarat că poziția sa față de conflict este imparțială și obiectivă. „Sperăm că toate părțile vor profita de această ocazie pentru a ajunge la un acord de pace cuprinzător, durabil și obligatoriu”, a declarat la începutul acestei săptămâni purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Mao Ning.

Merz este cel mai recent dintr-o serie de lideri mondiali care au vizitat Beijingul, în contextul în care China caută sprijinul altor națiuni pentru a riposta împotriva utilizării de către Trump a tarifelor vamale pentru a cere concesii partenerilor comerciali și împotriva provocărilor sale la adresa Organizației Națiunilor Unite și a ordinii globale care a guvernat relațiile internaționale și economice în perioada de după al Doilea Război Mondial.

„Într-o perioadă în care lumea se confruntă cu turbulențe și transformări, China și Germania, ca economii majore și susținătoare ale multilateralismului, împărtășesc responsabilitatea de a menține stabilitatea lanțurilor industriale și de aprovizionare globale și de a se opune protecționismului și coerciției economice”, a transmis agenția oficială de știri chineză Xinhua într-un comentariu.

Fluxul de exporturi chinezești amenință locurile de muncă din fabricile europene

Din punct de vedere economic, fluxul de exporturi chinezești amenință locurile de muncă din fabricile europene.

Importurile Germaniei din China au crescut cu 8,8% până la 170,6 miliarde de euro (201 miliarde de dolari) anul trecut, în timp ce exporturile sale către China au scăzut cu 9,7% până la 81,3 miliarde de euro (96 miliarde de dolari).

Liderii europeni doresc ca companiile chineze să construiască fabrici în țările lor. De asemenea, doresc ca China să reducă supracapacitatea de producție care determină scăderea prețurilor în industrii precum cea a vehiculelor electrice și a panourilor solare și să elimine barierele cu care se confruntă companiile străine în cea de-a doua economie ca mărime din lume.

„Dorim, de asemenea, să discutăm despre modalitățile de remediere a situației, de exemplu, în cazul în care au apărut supracapacități sistemice, există restricții la export și restricții de acces ... care denaturează și împiedică concurența”, a declarat Merz.