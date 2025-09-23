Medic ginecolog român, în scandalul Paracetamolului: „Poți să-l iei oricând”, cu o singură condiție

Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a reacționat la declarațiile președintelui Statelor Unite, afirmând că paracetamolul poate fi folosit în siguranță de femeile însărcinate pentru a atenua durerea și a scădea febra.

autor
Claudia Nițoi,  Liliana Curea

Potrivit EMA, studiile au arătat că nu poate fi stabilită nicio legătură între expunerea la paracetamol în timpul sarcinii și apariția autismului la copii. Acest medicament, cunoscut și sub denumirea de acetaminofen, este considerat o opțiune importantă, mai ales că febra netratată poate duce la complicații grave.

Steffen Thirsttrup, director medical EMA: „Paracetamolul rămâne o opțiune importantă pentru tratarea durerii sau a febrei la femeile însărcinate. Recomandarea noastră se bazează pe o evaluare riguroasă a datelor științifice disponibile și nu am găsit nicio dovadă conform căreia administrarea paracetamolului în timpul sarcinii ar provoca autism la copii.”

Aceeași poziție este susținută și de autoritățile din sănătate din România.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Până în momentul de față nu există studii clare, concrete sau cel puțin mie nu mi-au fost prezentate, cu privire la această legătură directă între utilizarea de paracetamol și autism.”

Dr. Hadi Ramihian, medic ginecolog: Paracetamolul nu e riscant în sarcină și atunci poți să-l iei oricând, doar că trebuie să aibă indicații, să fim siguri că luăm atunci când trebuie. Se poate lua paracetamol, pentru perioade scurte, pentru indicațiile pe care le are, cum ar fi febra, febra musculară eventual, dacă este o răceală, se poate lua paracetamol, dar nu pe termen lung, nu cantitate foarte mare.”

Riscurile reducerii dozelor de vaccin

Președintele american a vorbit și despre diminuarea dozelor la vaccinurile pentru copii, dar medicii susțin că acest lucru ar scădea nivelul de protecție.

Dr. Mihai Craiu, medic primar pediatrie: „Există aceste studii de imunologie ca să stabilească care este doza minimă care ar putea să producă un efect benefic. Vor fi din nou copii care să moară de rujeolă, de tetanos, de tuse convulsivă sau difterie.”

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, România are cea mai mică rată de vaccinare din Uniunea Europeană – doar 62%. În ultimii ani, țara noastră s-a confruntat cu epidemie de rujeolă, iar peste 20 de copii au murit din cauza virusului.

