OMS îl contrazice pe Trump: „Nu există nicio legătură între paracetamol și autism. Vaccinurile salvează vieți”

Liderul de la Casa Albă le-a recomandat femeilor însărcinate să evite paracetamolul, sugerând o asociere între acest medicament și riscul de autism la copii, și a pus din nou sub semnul întrebării siguranța vaccinurilor.

OMS a respins categoric aceste afirmații, precizând că „nu există nicio legătură dovedită între paracetamol și autism”, iar în privința vaccinurilor mesajul este clar: „Vaccinurile salvează vieți, o știm. Vaccinurile nu cauzează autism”, a declarat purtătorul de cuvânt Tarik Jasarevic, într-o conferință de presă, potrivit news.ro.

Declarațiile lui Trump și reacția OMS

Luni, președintele american a afirmat că femeile gravide ar trebui să evite complet paracetamolul, pe care l-a asociat cu „un risc ridicat de autism” la copii. Totodată, Trump a cerut modificarea calendarului de vaccinare și a susținut că persoanele care nu se vaccinează și nu iau medicamente „nu au autism”.

Purtătorul de cuvânt al OMS a răspuns tranșant: „Unele studii de observaţie au sugerat o posibilă asociere între expunerea parentală la paracetamol şi autism, dar probele rămân inconsistente. Mai multe studii nu au stabilit nicio relaţie de acest tip”, a spus Jasarevic, subliniind că este nevoie de prudență înainte de a vorbi despre o legătură de cauzalitate.

În prezent, paracetamolul – cunoscut sub numele de Doliprane, Dafalgan sau Tylenol (denumiri comerciale mai ales în SUA, n.r.) – este recomandat femeilor însărcinate pentru tratarea durerii sau febrei, în condițiile în care alte medicamente, precum aspirina sau ibuprofenul, sunt contraindicate în special în ultimul trimestru de sarcină.

Vaccinurile, ținta dezinformării

Declarațiile lui Donald Trump au vizat și vaccinurile, pe care le-a prezentat din nou ca o potențială problemă pentru sănătate. OMS atrage însă atenția că asemenea mesaje pot pune în pericol sănătatea publică. „Ele au salvat nenumărate vieţi. Acesta este un lucru pe care ştiinţa l-a demonstrat şi nu ar trebui, într-adevăr, să fie pus în discuţie”, a precizat purtătorul de cuvânt al OMS.

El a avertizat că „atunci când calendarele de vaccinare sunt întârziate, perturbate sau modificate, fără să se verifice dovezile, riscul infecţiei creşte puternic, nu doar în cazul copilului, ci al întregii comunităţi”.

Autismul, o tulburare complexă încă cercetată

OMS subliniază că autismul este o tulburare complexă, cu un spectru foarte larg, cercetată intens de zeci de ani. „Aproape 62 de milioane de persoane trăiesc cu o tulburare a spectrului autist în lume şi este clar că, în calitate de comunitate internaţională, trebuie să ne intensificăm eforturile pentru a-i înţelege cauzele”, a mai spus Tarik Jasarevic.

În timp ce administrația Trump a promis că va identifica „în timp-record” cauzele a ceea ce numește „epidemia autismului”, numeroși cercetători americani atrag atenția că această creștere a numărului de cazuri are legătură în primul rând cu îmbunătățirea diagnosticării, nu cu o explozie reală a incidenței.

