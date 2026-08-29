Programul „Pets and Company” le permite câinilor și altor animale de companie să își viziteze stăpânii, după o evaluare individuală realizată de personalul spitalului, potrivit Portugal Resident.

Prioritate au pacienții aflați în îngrijiri la sfârșitul vieții, precum și cei care sunt internați în spital pentru perioade lungi.

Cum ajunge un animal de companie la patul stăpânului internat

Potrivit medicului specialist în boli infecțioase Filipa Ceia, unul dintre coordonatorii proiectului, vizita trebuie solicitată mai întâi de medicul sau asistenta medicală care se ocupă de pacient.

„Vizita trebuie solicitată de un cadru medical – medicul pacientului sau asistenta medicală de referință – care transmite cazul echipei responsabile de proiect”, a declarat aceasta pentru postul de radio TSF.

O echipă multidisciplinară, din care fac parte reprezentanți ai One Health São João, ai Unității pentru Prevenirea și Controlul Infecțiilor și ai Serviciului de Umanizare al spitalului, analizează apoi dacă vizita poate avea loc.

Evaluarea este realizată în termen de 24 până la 48 de ore, după care sunt făcute toate pregătirile necesare.

Inițiativa a fost lansată oficial săptămâna trecută, iar reprezentanții spitalului spun că primele vizite ale animalelor de companie au avut deja loc cu succes.

Vizitele care pot aduce alinare pacienților vulnerabili

Dr. Filipa Ceia consideră că programul ar putea deveni un exemplu și pentru alte spitale din Portugalia.

„În situații speciale, vizitele animalelor de companie pot contribui foarte mult la umanizarea îngrijirii medicale și pot oferi demnitate pacienților internați, care sunt adesea vulnerabili emoțional și despărțiți de animalele lor”, a explicat medicul.

Organizarea unor astfel de întâlniri poate fi însă dificilă, mai ales în cazul pacienților grav bolnavi, a căror stare de sănătate se poate modifica rapid.

„Principala provocare este coordonarea vizitelor cu urgența pe care o necesită unele situații clinice”, a adăugat Filipa Ceia.