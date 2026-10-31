Festivalul, denumit ''Shichi-Go-San'', care înseamnă şapte, cinci şi trei, are loc în fiecare an şi reprezintă un fel de ritual de trecere pentru copiii cu vârste de trei, cinci şi şapte ani, scrie Agerpres.

Însă în contextul declinului demografic cu care se confruntă Japonia, tot mai mulţi credincioşi îşi aduc în schimb câinii şi pisicile.

Proprietarii își aduc animalele la templu

La templul Ichigaya Kamegaoka Hachimangu, proprietarii şi-au îmbrăcat animalele de companie în chimonouri tradiţionale şi le-au aşezat pentru poze având drept fundal sanctuarul şintois.

Proprietarii au intrat apoi în templu, unde un preot a săvârşit un ritual de purificate şi a spus rugăciuni pentru animale.

„Am venit aici să mă rog ca animalul meu să crească sănătos şi în bunăstare'', a declarat pentru AFP Shoko Kodama, venit la eveniment alături de o pisică British Shorthair în vârstă de cinci ani.

Kodama, un medic de 46 de ani din Tokyo, a petrecut două luni cosând de mână un kimono dintr-un material roşu, strălucitor, pentru o pisică pe nume Amber.

„Fiinţa asta micuţă este asemenea copilului meu'', a mărturisit Kodama, descriindu-şi pisica ca pe „o comoară''.

„Simplul fapt că o am alături de mine face ca toate lucrurile neplăcute din viaţă să dispară''.

Animalele au devenit membri ai familiei

Miyu Shiro, de 23 de ani, proprietară a doi YorkshireTerrieri, a spus că celebrarea unui festival pentru câini ''pare ceva foarte natural''.

''Fac parte din familia noastră'', a spus ea, în timp ce le făcea poze câinilor ei dichisiţi cu grijă şi împodobiţi cu agrafe colorate.

Potrivit unor statistici publicate în iunie, rata fertilităţii în Japonia a atins un minim istoric, dovadă a crizei demografice prin care trece cea de-a patra economie mondială.

Cu o vârstă medie de 49,9 ani, Japonia este a doua populaţie cea mai vârstnică din lume după Monaco, potrivit Băncii Mondiale.

Templul găzduieşte circa 400 de familii cu prilejul acestui festival anual creat la începutul anilor 2000 la cererea proprietarilor de animale.