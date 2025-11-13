O româncă a încercat să fugă din Italia cu autobuzul, dar amprentele digitale au dat-o de gol. Ce au descoperit polițiștii

Polițiștii dintr-o comună din Italia, implicați în căutarea persoanelor străine urmărite pe teritoriul statului, au arestat o româncă de 57 de ani aflată într-un autobuz care se îndrepta spre o țară străină.

Pe numele ei exista un ordin de încarcerare de șase luni emis de Parchetul din Brescia, pentru un furt comis cu ani în urmă în acel oraș, potrivit triestecafe.it.

În timpul controlului, femeia a prezentat un document emis de autoritățile române, însă polițiștii italieni au decis să verifice mai atent.

Identificarea prin amprentele digitale a scos la iveală adevărata sa identitate: în trecut, ea folosise un nume fals, pretinzând că este de origine moldovenească și a declarat o altă dată de naștere.

Compararea amprentelor cu cele din arhivele poliției a confirmat că era aceeași persoană care, cu trei ani în urmă, se făcuse nevăzută după o condamnare pentru furt.

Femeia fusese arestată atunci împreună cu o altă româncă, după ce furase produse cosmetice dintr-un supermarket.

Astfel, ea a fost reținută și dusă la penitenciarul din Trieste, unde își va ispăși pedeapsa.

