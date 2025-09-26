O româncă a fost pusă sub acuzare în Franța după ce ar fi înjunghiat de mai multe ori un bărbat

Stiri actuale
26-09-2025 | 07:10
politie franta
Shutterstock

O româncă a fost pusă sub acuzare în cadrul unei anchete legate de uciderea unui bărbat de 81 de ani în Tournus, din centrul Franţei, a anunţat joi Parchetul, relatează AFP.

autor
Lorena Mihăilă

Suspecta, în vârstă de 24 de ani, este urmărită penal pentru „crimă precedată de o altă infracţiune”, a declarat pentru AFP procurorul republican din Chalon-sur-Saône, Patrice Guigon, fără a preciza natura infracţiunii anterioare.

Suspecta a fost încarcerată la penitenciarul din Dijon, a adăugat el.

Ea a fost arestată pe baza imaginilor de pe camerele de supraveghere şi a mărturiilor. Este suspectată de uciderea unui bărbat de 81 de ani, sâmbătă dimineaţă, în apropierea gării din Tournus, care a fost omorât cu mai multe lovituri de cuţit.

Iniţial, a fost deschisă o anchetă pentru omor calificat, dar aceasta a fost reclasificată în omucidere, deoarece elementele nu permiteau stabilirea premeditării, potrivit Parchetului.

Citește și
Caviarul alb
Caviarul alb din România cucerește piețele internaționale. Delicatesa rară este mai scumpă și mai fină decât cel negru
Adolescentul care a trimis mesaje de amenințare la școli și spitale din țară spune că a colaborat cu o fată de 14 ani

Sursa: News.ro

Etichete: Franta, romanca, crima, politie,

Dată publicare: 26-09-2025 07:10

Articol recomandat de sport.ro
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Surpriză anunțată de FRF: "Primul jucător de culoare la echipa națională a României!"
Citește și...
Caviarul alb din România cucerește piețele internaționale. Delicatesa rară este mai scumpă și mai fină decât cel negru
Stiri actuale
Caviarul alb din România cucerește piețele internaționale. Delicatesa rară este mai scumpă și mai fină decât cel negru

Piscicultura din România începe să aducă pe piață una dintre cele mai rare delicatese din lume: caviarul alb. Se obține de la sturioni care suferă de o mutație genetică și este produs în cantități mici.

Noi detalii din ancheta tânărului de 17 ani care a amenințat școli și spitale. Procurorii cer arestarea lui pentru 30 de zile
Stiri actuale
Noi detalii din ancheta tânărului de 17 ani care a amenințat școli și spitale. Procurorii cer arestarea lui pentru 30 de zile

Tânărul de 17 de ani, suspectat că a trimis mesaje de amenințare către școli, spitale și alte instituții din România, a fost reținut de DIICOT joi seară, după o nouă audiere, de aproximativ trei ore.

Accident grav cu duba Poliției pe un drum național din Gorj. Un agent a ajuns spital după o depășire riscantă
Stiri actuale
Accident grav cu duba Poliției pe un drum național din Gorj. Un agent a ajuns spital după o depășire riscantă

Accident cu duba Poliției, pe un drum național din județul Gorj. Autospeciala era într-o depășire, când o mașină care mergea în aceeași direcție ar fi virat brusc stânga.

Recomandări
Bloomberg: Europenii au transmis în privat Rusiei că sunt gata să doboare avioane. Ce au scos la iveală incursiunile
Stiri externe
Bloomberg: Europenii au transmis în privat Rusiei că sunt gata să doboare avioane. Ce au scos la iveală incursiunile

Diplomaţi europeni au avertizat Kremlinul săptămâna aceasta că NATO este pregătită să reacţioneze ferm la orice nouă încălcare a spaţiului său aerian, inclusiv prin doborârea avioanelor ruseşti, au declarat oficiali citaţi de Bloomberg.

Explicația simplă, într-un singur grafic, a faptului că România nu își permite acum un aparat bugetar atât de scump
Stiri Economice
Explicația simplă, într-un singur grafic, a faptului că România nu își permite acum un aparat bugetar atât de scump

Actualul nivel al nivel al anvelopei salariale este imposibil de susținut din veniturile actuale, după cum arată datele Consiliului Fiscal. Veniturile României sunt, vizibil, prea mici pentru nivelul actual al cheltuielilor cu salariile.

Noi detalii din ancheta tânărului de 17 ani care a amenințat școli și spitale. Procurorii cer arestarea lui pentru 30 de zile
Stiri actuale
Noi detalii din ancheta tânărului de 17 ani care a amenințat școli și spitale. Procurorii cer arestarea lui pentru 30 de zile

Tânărul de 17 de ani, suspectat că a trimis mesaje de amenințare către școli, spitale și alte instituții din România, a fost reținut de DIICOT joi seară, după o nouă audiere, de aproximativ trei ore.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 25 Septembrie 2025

48:07

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 25 Septembrie 2025

01:29:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Septembrie 2025

01:44:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28