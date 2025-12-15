O nuntă s-a transformat într-o bătaie generală dintr-un motiv bizar. Mireasa a ajuns în stare gravă la spital

15-12-2025
nunta salon
O petrecere de nuntă organizată weekendul trecut în vestul Germaniei s-a transformat într-o bătaie generală, în urma căreia mai multe persoane au fost rănite, inclusiv mireasa, a anunţat luni Poliţia germană, citată de DPA.

Cristian Anton

O ceartă izbucnită în timpul unui joc specific nunţilor a escaladat şi s-a transformat într-o altercaţie fizică în care au fost implicaţi numeroşi invitaţi. Un bărbat în vârstă de 39 de ani şi mireasa au fost transportaţi la spital.

Iniţial, Poliţia a fost informată că aproximativ 30 de persoane erau implicate în acea bătaie, ceea ce a determinat autorităţile din oraşul Hemer, situat la sud-est de Dortmund, să răspundă la incidentul de sâmbătă seară printr-o desfăşurare amplă de forţe de ordine.

Până la sosirea poliţiştilor, bătaia se încheiase, însă tensiunile erau încă la un nivel ridicat, a declarat un purtător de cuvânt local.

Bătaia a început de la jocul de nuntă ”aruncatul cravatei”

Martorii le-au spus poliţiştilor germani că altercaţia a început în timpul unui joc de nuntă, cunoscut sub numele de "aruncatul cravatei", un echivalent al jocului mult mai cunoscut al "aruncării buchetului" de către mireasă.

În timpul acestui joc, cravata mirelui este aruncată în mulţime pentru a-l identifica, în mod simbolic, pe următorul bărbat din public care se va căsători.

Poliţia germană anchetează în prezent patru bărbaţi cu vârstele de 19, 28, 39 şi 47 de ani sub suspiciunea de agresiune, în contextul în care suspecţii se acuză reciproc de vătămare corporală. 

Sursa: Agerpres

