Un cuplu din SUA a fost jefuit chiar la propria nuntă. Hoții au furat darul de 55.000 de euro. „Plângeam pe ringul de dans”

Doi bărbați au fost arestați în legătură cu furtul cutiei în care erau puși banii primiți ca dar de nuntă, în Glendale, SUA. Hoții au ruinat ceea ce ar fi trebuit să fie una dintre cele mai frumoase seri din viața unui cuplu din Orange County.

Unul dintre suspecți este acuzat că a furat aproximativ 55.200 de euro de la miri, iar celălalt ar fi fost cel care a asigurat transportul după jaf. La mai puțin de o săptămână după ce un cuplu din Orange County a fost jefuit chiar la propria nuntă, poliția a recuperat mii de euro furați de la cei doi bărbați, potrivit ABC.

Ce s-a întâmplat

Un videoclip devenit viral îl arată pe hoț fugind cu cutia în care erau banii de nuntă, weekendul trecut. Deși costumul negru și pantofii eleganți l-au ajutat să se amestece printre cei 300 de invitați ai nunții lui Nadeen și George Farahat, camerele de supraveghere din interior l-au surprins clar, cu fața descoperită, înainte, în timpul și după furt.

„Am primit foarte multe ponturi. Unele bune, altele mai puțin bune. Asta ne-a ajutat să-i identificăm pe suspecți destul de repede în cadrul anchetei”, a declarat sergentul Jose Barajas de la Departamentul de Poliție din Glendale.

La doar cinci zile după ce mirii și-au spus „Da”, poliția din Glendale l-a arestat pe Armean Shirehjini. Autoritățile spun că el este bărbatul care a pășit pe ringul de dans și a ieșit din sala Renaissance Banquet Hall cu zeci de mii de euro în numerar și cecuri.

Poliția l-a identificat pe șofer ca fiind Andranik Avetisyan. Filiala ABC Los Angeles, KABC, a stat de vorbă cu proaspeții căsătoriți mai devreme în această săptămână.

„Plângeam pe ringul de dans înconjurată de prietenii și verii mei”, a spus mireasa, Nadeen.

Cum au fost arestați

Poliția din Glendale a declarat că a recuperat un teanc de cecuri și o sumă considerabilă de bani dintr-un seif găsit la domiciliul suspectului.

„Evident, acest om a dat lovitura. Credem că a pus mâna pe circa 55.200 de euro și câteva cecuri. Am recuperat în total 26 de cecuri și aproximativ 9.200 de euro”, a explicat Barajas.

O altă descoperire surprinzătoare a fost făcută atunci când poliția a percheziționat locuințele lui Shirehjini și Avetisyan: o mare cantitate de droguri și foarte multe arme. „Detectivii au executat mandate de percheziție la ambele reședințe ale suspecților și au recuperat o mare sumă de bani și zeci de cecuri pe numele victimelor de la nuntă”, a transmis poliția. „În plus, au fost confiscate mai multe arme de foc și diverse narcotice din ambele locuințe.”

Deși descoperirile – armele, drogurile și banii – par să indice o rețea criminală organizată, poliția spune că niciunul dintre suspecți nu avea antecedente penale.

„Glendale are foarte multe săli de evenimente, foarte multe nunți în fiecare weekend, așa că credem că acesta a fost doar un loc ales întâmplător”, a spus Barajas.

Nicio armă nu a fost folosită la nuntă, dar poliția spune că Shirehjini era înarmat atunci când a fost arestat, vineri seara.

Cuplul, care vorbise anterior cu KABC, înainte ca arestările să fie făcute și armele găsite, spune că vrea să se concentreze pe partea frumoasă a nunții.

„Am avut o ceremonie minunată la biserică. Am avut o petrecere grozavă cu familia și prietenii noștri și am reușit să sărbătorim până în momentul incidentului”, a declarat mirele, George. „Încercăm să ne concentrăm pe clipele frumoase, pe ceea ce e important pentru noi și pe faptul că suntem căsătoriți.”

Întrebați dacă armele au fost achiziționate legal, polițiștii au spus că verifică acest aspect. Ei analizează, de asemenea, drogurile și ceea ce par a fi cărți de identitate false găsite la percheziții.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













