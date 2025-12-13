Bune maniere la nuntă. Cum să te comporți dacă ești invitat

Participarea la o nuntă este un motiv de bucurie, dar vine la pachet și cu câteva întrebări firești. De la dilema hainelor potrivite până la momentul oferirii cadoului, toți ne dorim să facem o impresie bună și să nu creăm situații neplăcute. Chiar dacă regulile s-au mai relaxat în ultimii ani, există câteva detalii de bun simț care nu se demodează niciodată. Dacă ai primit o invitație la nuntă și nu știi exact ce ținută să alegi sau cum să procedezi cu darul, descoperă regulile simple de etichetă care te ajută să fii un oaspete apreciat și să te distrezi fără griji alături de miri.

Cum și când să răspunzi invitației

Într-o perioadă în care costurile organizării unei nunți au crescut enorm, răspunsul la invitație nu mai este doar o simplă formalitate, ci o chestiune de respect și etică financiară. Absența unui răspuns clar îi blochează pe miri, forțându-i să plătească meniuri în avans sau să nu poată invita alte persoane dragi de pe lista de așteptare. Eticheta modernă cere un răspuns ferm în momentul în care îți știi programul, ideal în 2-4 săptămâni de la primire, folosind canalul indicat de miri (telefon sau WhatsApp).

Este important să știi că un refuz politicos și rapid este infinit mai bun decât o acceptare ezitantă urmată de o neprezentare. Dacă ai alte priorități, probleme financiare sau pur și simplu nu mai ești apropiat de miri, un mesaj onest și cald („Mă bucur pentru voi, dar din păcate nu pot ajunge”) este perfect acceptabil. Singura situație cu adevărat critică este anularea pe ultima sută de metri, după ce ai confirmat. Aceasta se acceptă doar în cazuri de forță majoră (boală, deces), iar eticheta sugerează să trimiți ulterior darul pentru a acoperi costul meniului deja plătit, scrie Southernliving.com.

În ceea ce privește însoțitorii și copiii, regula este să citești invitația literal. Dacă scrie doar numele tău, invitația este individuală. A cere să aduci pe cineva în plus îi pune pe miri într-o situație jenantă. La fel se aplică și copiilor: dacă nu sunt menționați explicit („Familia X” sau numele celor mici), înseamnă că evenimentul este „adults-only”. Dacă nu ai cu cine lăsa copiii, soluția corectă este să declini invitația, nu să ignori regula.

Alegerea ținutei potrivite

Haina pe care o alegi la o nuntă nu este doar despre modă, ci un mod tăcut de a le transmite mirilor că le respecți evenimentul. Primul indiciu îl găsești întotdeauna pe invitație. Dacă vezi termenul Black Tie, știi că e vorba de eleganță maximă: rochii lungi, din materiale prețioase precum mătasea sau catifeaua, și neapărat smoking pentru domni. Varianta Cocktail este cea mai întâlnită și îți oferă mai multă libertate: o rochie midi elegantă sau un costum clasic închis la culoare sunt alegeri perfecte. Mare atenție la nunțile în aer liber (Garden Party): doamnele ar trebui să evite tocurile cui, care se vor scufunda în iarbă, optând pentru tocuri groase, iar domnii pot alege costume din materiale ușoare, cum este inul.

Când vine vorba de culori, există o regulă sfântă peste care nu se trece nici în 2025: albul este exclusiv al miresei. Aici este vorba despre orice nuanță care poate fi confundată în poze, cum ar fi crem, ivoire sau șampanie. Nu vrei să fii acea persoană care încearcă să eclipseze mireasa. În schimb, negrul a fost reabilitat, nu mai este văzut ca semn de doliu, ci ca un simbol al rafinamentului la nunțile de seară, mai ales dacă îl accesorizezi cu bijuterii strălucitoare. Cu roșul aprins trebuie să fii precaută, pentru că atrage privirea prea mult, mai sigure și mai elegante sunt nuanțele de vișiniu, verde smarald sau tonurile pământii.

Dincolo de culori, ține cont de decență și context. Decolteurile exagerate, transparențele totale sau rochiile extrem de scurte nu își au locul la un eveniment de familie. De asemenea, fă diferența între momentele zilei: la cununia civilă, care are loc de obicei dimineața, nu se poartă paiete sclipitoare sau rochii de bal. O ținută curată, îngrijită și decentă este întotdeauna de preferat unei opulențe deplasate.

Cadoul sau darul de nuntă. Cum se oferă

Subiectul banilor este mereu sensibil, dar hai să fim sinceri: în 2025, odată cu scumpirile din jur, nunta a devenit o investiție serioasă. Darul nu mai e doar un cadou simbolic, ci un ajutor real pentru ca tinerii să își acopere cheltuielile și să pornească la drum cu bine. Nu există o sumă bătută în cuie, dar regula de bun simț e simplă: banii pe care îi oferi trebuie să acopere meniul tău și al partenerului, plus o sumă extra care să rămână mirilor.

Trebuie să ții cont că un meniu complet (mâncare, băutură, tort) în orașele mari a sărit lejer de 100-120 de euro de persoană. La asta se adaugă florile, muzica, fotograful și multe altele pe care nu le vezi în farfurie, dar care costă.

Orientativ, iată cam cât se oferă în 2025 (sume pentru un cuplu):

· Colegi de muncă sau cunoștințe: Între 1.200 și 2.000 RON. Asta asigură că nu ieșiți în pierdere nici voi, nici mirii.

· Prieteni buni și rude (veri, unchi): Între 1.600 și 3.000 RON. Aici darul crește pentru că și legătura sufletească e mai strânsă.

· Frați, părinți și nași: Aici sumele sunt mult mai mari, pornind de la 4.000 RON și urcând în funcție de posibilități, fiind vorba de un sprijin major pentru familie.

În orașele mai mici, sumele pot fi cu 15-20% mai mici, dar costurile organizării rămân totuși ridicate.

Bani sau cadouri

În România, „plicul” rămâne sfânt. Banii le oferă mirilor libertatea de a plăti facturile sau de a strânge pentru o casă. Cadourile fizice (electrocasnice, tablouri) sunt riscante dacă nu ți-au fost cerute expres. Dacă totuși vrei să faci un cadou fizic, trimite-l acasă la ei, nu veni cu el la restaurant.

Vremurile în care se striga darul la microfon au apus, din fericire. Acum totul e discret. Banii se pun în plic (pe care scrii neapărat numele vostru și un gând bun), iar plicul se lasă în cutia specială de dar, de obicei o căsuță sau un cufăr de la intrare.

Dacă ești mai modern și vrei să transferi banii pe Revolut sau în cont, e perfect acceptabil, mai ales la nunțile tinerilor. Totuși, ca să păstrezi momentul frumos, pune în cutie o felicitare în care le scrii că le-ai transferat cadoul. Și, foarte important: dacă nu îți permiți să mergi, e mai onest să refuzi invitația decât să oferi un plic gol, gest considerat extrem de jignitor.

Dansul și distracția

Petrecerea este sufletul nunții, locul unde ne relaxăm și uităm de eticheta rigidă, dar asta nu înseamnă că uităm și de bunul simț.

Dansul mirilor: doar al lor

Primul dans al serii este momentul magic al cuplului și trebuie respectat ca atare. Regula e simplă: nu intrați pe ringul de dans în timpul acestui moment, oricât de mult v-ar plăcea melodia. Dacă vă băgați peste ei sau încercați să faceți poze de aproape, nu faceți decât să stricați intimitatea momentului și cadrele fotografului oficial. Așteptați semnalul, de obicei, când nașii și părinții li se alătură, ringul devine deschis pentru toată lumea.

Hora și muzica

Când începe hora, nu stați pe margine! Este un moment de unire și bucurie. Nu trebuie să știți pașii perfecți, contează doar să vă prindeți de mână cu ceilalți și să țineți ritmul. Legat de muzică, țineți minte că playlist-ul a fost ales de miri. Un invitat educat nu se duce la DJ să ceară „dedicații” sau să schimbe genul muzical pentru că nu îi place ce aude. De asemenea, la nunțile moderne de la oraș, obiceiul de a da bani lăutarilor pentru dedicații este considerat de prost gust și ar trebui evitat.

Furatul miresei: scurt și la obiect

Dacă vreți să respectați tradiția furatului miresei, asigurați-vă întâi discret că ea este de acord, multe mirese preferă azi să nu piardă timpul prin oraș, ci să stea la propria petrecere. Dacă totuși se întâmplă, „răpirea” nu trebuie să dureze mai mult de 30-45 de minute. Dacă lipsiți mai mult, riscați să „rupeți” ritmul petrecerii și să lăsați o sală întreagă de oameni plictisiți așteptând întoarcerea voastră.

Fotografii și social media

Trăim cu telefonul în mână, dar la o nuntă e bine să știm când să îl lăsăm în buzunar. Tot mai mulți miri aleg conceptul de „Nuntă Deconectată” (Unplugged Wedding), mai ales în timpul ceremoniei religioase. De ce? Pentru că își doresc să fiți acolo cu tot sufletul, să îi priviți în ochi când spun „DA”, nu printr-un ecran. În plus, gândiți-vă la fotograful plătit să surprindă emoții, care se trezește adesea că în loc de fețe zâmbitoare, pozează o mare de telefoane ridicate în aer care îi blochează cadrele. Dacă vi se cere să nu filmați, respectați dorința mirilor, e o dovadă de educație, scrie Brides.com.

Când vine vorba de postat pe rețelele sociale, există o regulă de aur: nu postați poze cu mireasa sau mirii înaintea lor. Este privilegiul lor să dezvăluie lumii primele imagini de la marele eveniment. Aveți răbdare. De asemenea, fiți prieteni buni și nu urcați pe internet poze nereușite, în care oamenii mănâncă sau au băut un pahar în plus. Dacă există un hashtag oficial al nunții (ex: #NuntaAnaSiMihai), folosiți-l, pentru ca ei să găsească ușor toate amintirile frumoase strânse de la voi.

Plecarea de la nuntă. Cum să-ți iei rămas bun politicos

Felul în care pleci lasă ultima impresie, așa că încearcă să o faci memorabilă, nu grăbită. Tradiția spune că tortul este semnalul că obligațiile oficiale s-au încheiat. A pleca înainte de acest moment, fără o urgență reală, poate părea nepoliticos, lăsând impresia că ai venit doar pentru mâncare. După tort și artificii, ești liber să te retragi oricând simți nevoia.

Chiar dacă ești obosit, nu pleca „englezește” (fără să saluți), decât dacă e o nuntă uriașă, cu sute de invitați, iar mirii sunt pierduți în mulțime pe ringul de dans, potrivit Eventsbytonyo.com. La o nuntă obișnuită, este obligatoriu să îi cauți preț de un minut pe miri (și pe părinți, dacă au fost implicați) pentru a le mulțumi și a-ți lua rămas bun. Nu uitați să luați la plecare mărturia sau pachetul cu prăjituri pregătit pentru voi, este felul lor de a vă mulțumi și e păcat să refuzați acest gest.

