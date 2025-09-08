Un tânăr din Alba și-a bătut iubita pentru că a stat prea mult de vorbă cu un invitat la o nuntă

Nou caz de violență în cuplu, de această dată în județul Alba. Un tânăr de 27 de ani este acuzat că, după o petrecere la nunta unor prieteni, și-a lovit iubita.

După ce au participat în weekend la o nuntă, tânărul i-ar fi reproșat iubitei lui că ar fi discutat mai mult timp cu unul dintre invitați.

Acuzațiile ar fi continuat pe parcusul nopții, iar când au ajuns acasă, individul, care și consumase alcool, și-ar fi pierdut cumpătul.

Potrivit polițiștilor, acesta și-a agresat iubita în vârsta de 28 de ani. De teamă, fata și-ar fi anunțat prima dată o prietenă, iar aceasta a sunat la 112.

Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile. Iar tânărul a fost reținut 24 de ore pentru violență în familie.

În caz de urgenţă, apelaţi numărul Telverde destinat victimelor violenţei domestice! Numărul de Telverde este 0800 500 333.

