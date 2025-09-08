Un tânăr din Alba și-a bătut iubita pentru că a stat prea mult de vorbă cu un invitat la o nuntă

Stiri actuale
08-09-2025 | 17:15
×
Codul embed a fost copiat

Nou caz de violență în cuplu, de această dată în județul Alba. Un tânăr de 27 de ani este acuzat că, după o petrecere la nunta unor prieteni, și-a lovit iubita.  

autor
Doina Plăcintă

După ce au participat în weekend la o nuntă, tânărul i-ar fi reproșat iubitei lui că ar fi discutat mai mult timp cu unul dintre invitați.

Acuzațiile ar fi continuat pe parcusul nopții, iar când au ajuns acasă, individul, care și consumase alcool, și-ar fi pierdut cumpătul.

Potrivit polițiștilor, acesta și-a agresat iubita în vârsta de 28 de ani. De teamă, fata și-ar fi anunțat prima dată o prietenă, iar aceasta a sunat la 112.

Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile. Iar tânărul a fost reținut 24 de ore pentru violență în familie.

Citește și
femeie batuta
Femeie din Olt bătută crunt de partenerul de viață pentru că a stat prea mult la cumpărături

În caz de urgenţă, apelaţi numărul Telverde destinat victimelor violenţei domestice! Numărul de Telverde este 0800 500 333.

Prahoveanul care și-a bătut amanta și a călcat-o cu mașina până a omorât-o a fost arestat

Sursa: Pro TV

Etichete: batut, iubita, nunta, alba, barbat retinut,

Dată publicare: 08-09-2025 17:15

Articol recomandat de sport.ro
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii
Citește și...
O femeie din județul Brașov a fost bătută cu bestialitate de către partenerul ei. Individul a fost arestat preventiv
Stiri Virale
O femeie din județul Brașov a fost bătută cu bestialitate de către partenerul ei. Individul a fost arestat preventiv

O femeie de 47 de ani dintr-o comună din județul Brașov a fost bătută de partener după o ceartă teribilă. Individul în vârstă de 38 de ani a fost arestat preventiv și nu mai are voie să se apropie de victimă.

Femeie din Olt bătută crunt de partenerul de viață pentru că a stat prea mult la cumpărături
Stiri actuale
Femeie din Olt bătută crunt de partenerul de viață pentru că a stat prea mult la cumpărături

O femeie din Olt a fost bătută crunt de partenerul gelos, pentru că a ajuns prea târziu acasă. Victima a reuşit să ceară ajutor la 112, iar agresorul a fost reținut.

Moarte cumplită pentru o prahoveancă. Amantul său a dat cu mașina peste ea, apoi a călcat-o în picioare, deși era grav rănită
Stiri Virale
Moarte cumplită pentru o prahoveancă. Amantul său a dat cu mașina peste ea, apoi a călcat-o în picioare, deși era grav rănită

Caz de o violență extremă într-o localitate din Prahova. O femeie de 57 de ani a murit la spital, după ce a fost lovită cu mașina și apoi bătută, pe o stradă din comuna Baba Ana.  

Caz șocant în județul Prahova. O femeie a fost bătută, apoi spulberată cu mașina de amantul ei. Bărbatul a fost prins
Stiri Socante
Caz șocant în județul Prahova. O femeie a fost bătută, apoi spulberată cu mașina de amantul ei. Bărbatul a fost prins

O femeie din județul Prahova a fost agresată fizic și lovită cu mașina marți dimineață de un bărbat cu care avea o relație extraconjugală. Agresorul a fost identificat de polițiști.  

O femeie bolnavă de cancer a fost omorâtă în bătaie de soțul ei, în Iași. Individul a plecat din țară imediat după agresiune
Stiri Virale
O femeie bolnavă de cancer a fost omorâtă în bătaie de soțul ei, în Iași. Individul a plecat din țară imediat după agresiune

Caz extrem de violență în familie! O femeie bolnavă de cancer a fost bătută îngrozitor de soțul ei și a murit la spital, în Iași, după două luni de suferință.

Recomandări
Sindicaliștii i-au cerut lui Nicușor Dan demisia lui Daniel David și anularea măsurilor din Educație. Reacția președintelui
Stiri Educatie
Sindicaliștii i-au cerut lui Nicușor Dan demisia lui Daniel David și anularea măsurilor din Educație. Reacția președintelui

Sindicaliștii din Educație i-au cerut lui Nicușor Dan, în cadrul întâlnirii de luni, demisia ministrului Daniel David și anularea măsurilor de reformă a Educației promovate de Guvern.

PSD vrea să modifice Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și deținuții politic vor fi scutiți de CASS
Stiri Politice
PSD vrea să modifice Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și deținuții politic vor fi scutiți de CASS

PSD ar urma să prezinte în coaliție două proiecte de lege prin care mamele aflate în concediu de creștere a copilului, veteranii, deținuții politic, invalizii și personalul monahal ar urma să fie exceptați de plata CASS.

Donald Trump: „O Moldovă în pace este esenţială pentru securitatea regională”
Stiri externe
Donald Trump: „O Moldovă în pace este esenţială pentru securitatea regională”

Trump a apreciat parteneriatul SUA cu Republica Moldova și a subliniat importanța păcii pentru securitatea regională, la întâlnirea cu noul ambasador, Vlad Kulminski.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 08 Septembrie 2025

48:30

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Septembrie 2025

01:45:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Superspeed
S9E17

22:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28