Nuntă cu bilet de intrare în Marea Britanie. Mireasa și-a pus invitații să plătească 754 de lire sterline

O mireasă din Marea Britanie a stârnit controverse după ce a decis să le ceară invitaților să plătească pentru a participa la propria nuntă. Prețul unui bilet varia între 42 și 745 de lire sterline, în funcție de pachetul ales.

Marley și soțul ei, Steve, ambii antreprenori în domeniul marketingului online, au organizat evenimentul ca pe un spectacol planificat până la cel mai mic detaliu. După ce au realizat cât de costisitoare deveniseră nunțile în Marea Britanie, ideea de a „vinde bilete” — glumă la început — s-a transformat într-un plan real, scrie Daily Mail.

O nuntă cu bilete la intrare

Cei doi au lansat un site web dedicat evenimentului, unde invitații puteau alege între două tipuri de bilete. Primul, numit „Fără prăjitor de pâine”, costa 42 de lire și oferea acces la ceremonie și petrecerea de nuntă. Cel de-al doilea, „Vows and VIP”, costa 745 de lire sterline per cuplu și includea trei zile de activități: o retragere de cupluri cu invitați speciali, o cină de repetiție și un brunch „biohacking” dedicat sănătății și stării de bine.

Pentru rudele și prietenii apropiați, participarea a fost gratuită, însă restul invitaților au achitat biletele ca la orice eveniment exclusivist. În total, s-au vândut peste 200 de bilete, iar reacțiile au fost împărțite.

Domnișoara de onoare s-a declarat inițial indignată de idee, iar viitoarea soacră a considerat conceptul „rușinos”. Totuși, odată cu apropierea evenimentului, majoritatea celor invitați au început să aprecieze originalitatea nunții. Chiar și părinții mirilor au recunoscut că, deși neconvențional, planul a fost ingenios.

În final, cuplul a reușit să strângă 37.550 de lire sterline, acoperind toate costurile – de la mâncare și muzică, până la fotograf și videograf.

O nuntă fără datorii

Ziua cea mare a fost un succes total. Cei prezenți s-au bucurat de atmosferă, iar evenimentul s-a încheiat cu o strângere de fonduri de 100.000 de lire sterline pentru organizația caritabilă Village Impact.

„Am început viața de cuplu fără datorii și cu sentimentul că toți s-au simțit minunat. Uitați de prăjitorul de pâine, acesta a fost cel mai frumos cadou de nuntă posibil”, a spus mireasa.

Sursa: Daily Mail

