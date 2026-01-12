România bifează un jalon-cheie din PNRR. Primim peste 375 milioane euro pentru semiconductori și proiecte strategice

România a atins la termen un jalon major din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în domeniul semiconductorilor, cu proiecte de inovare care depășesc 375 de milioane de euro.

Anunțul a fost făcut luni de ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, care a precizat că ținta a fost îndeplinită până la termenul-limită de 31 decembrie 2025, așa cum era prevăzut în PNRR.

Potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și MEDAT, România a îndeplinit integral Ținta 267 din PNRR, aferentă Componentei C9 – Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, Investiția 4 – Proiecte transfrontaliere și multinaționale. Aceasta vizează participarea României la Proiectul Important de Interes European Comun (PIIEC) „Procesoare cu consum redus de energie și cipuri semiconductoare”, un demers considerat strategic la nivel european.

La termenul asumat, autoritățile române au selectat peste 10 entități participante sau asociate și au contractat proiecte cu o valoare totală de peste 375 de milioane de euro, peste pragul minim de 360 de milioane de euro stabilit prin PNRR. De asemenea, un proiect care întâmpinase dificultăți a fost readus pe traiectoria de implementare și dus la capăt, după deblocarea procedurilor și relansarea analizelor la nivel guvernamental.

Investiții în proiecte strategice

Colaborarea dintre MIPE și MEDAT a dus la semnarea a 23 de contracte de finanțare, care vizează atât participanți direcți, cât și indirecți în cadrul PIIEC. În plus, în decembrie 2025 au fost efectuate plăți de aproximativ 112 milioane de lei, aferente contractelor semnate în 2024 cu participanții direcți.

Reprezentanții Guvernului susțin că atingerea acestui jalon depășește simpla îndeplinire a unei obligații din PNRR și indică capacitatea României de a gestiona proiecte mari și complexe, atunci când există coordonare instituțională și decizie politică.

Pe baza acestui rezultat, România își consolidează poziția și se pregătește pentru participarea la noi inițiative europene de tip IPCEI, în domenii esențiale pentru economia viitorului:

► inteligență artificială;

► semiconductori avansați și infrastructură digitală;

► biotehnologii;

► vehicule curate, conectate și autonome;

► materii prime critice și lanțuri valorice asociate;

► tehnologii nucleare inovatoare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













