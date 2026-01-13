Noile telefoane din 2026 vin cu tehnologie avansată, dar și cu prețuri mai mari. Detalii la iLikeIT

iLikeIT
13-01-2026 | 10:35
2026 vine cu noi tehnologii pentru telefoanele mobile. Baterii mai bune, camere mai performante, dar și prețuri mai mari.

De vină este Inteligența Artificială, pentru că foarte multe componente care ar fi trebuit în telefoanele mobile, memorie RAM ori stocare ajung în centrele de date pentru Inteligența Artificială, componente care altădată ar fi fost cerute și pentru telefoanele mobile.

