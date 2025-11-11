O mașină a explodat într-un cartier dens populat din New Delhi. Cel puțin opt oameni au murit

Stiri externe
11-11-2025 | 07:17
explozie

O mașină a explodat într-un cartier dens populat al capitalei indiene, New Delhi. Cel puțin 8 persoane și-au pierdut viața, iar 11 au fost rănite grav. Toate ipotezele sunt investigate, au transmis anchetatorii.

 

autor
Stirileprotv

Deflagrația s-a produs în jurul orei locale 7 seara, într-o intersecție aglomerată. Un autoturism a oprit la un semafor. Câteva secunde mai târziu, a sărit în aer.

Martor: ”O mașină mergea în fața mea, la o distanță de cel mult o jumătate de metru, când deodată s-a auzit o bubuitură”.

Martor:Când am auzit explozia, am început să fugim. Am văzut mai multe victime împrăștiate pe partea carosabilă și mașini avariate pe marginea drumului. Nu-mi pot imagina cum vor face față familiile victimelor acestei situații. Nu pot să exprim cât de puternică a fost explozia”.

Incidentul a avut loc în apropierea unei stații de metrou, în partea veche a orașului New Delhi. Primele imagini filmate în zonă au surprins haosul și dezastrul lăsate în urmă de explozie.

Citește și
bloc explozie rahova
Autoritățile au extins perimetrul cercetărilor la blocul explodat din Rahova. Noi precizări de la Distrigaz

Shahrukh:Vorbeam (cu clientul meu), s-a auzit o explozie, mi s-au închis ochii și m-am speriat.

Reporter: Ce s-a întâmplat apoi?

Shahrukh: Am ieșit din mașină, lumea fugea, așa că am fugit și eu”.

Cel puțin șase mașini și trei ricșe - mijloc de transport folosit cu precădere în India - au fost cuprinse de flăcări.

Nu este exclusă nicio variantă

Piyush Nagpal, The Associated Press: ”Ceea ce putem vedea aici sunt câteva vehicule avariate, cioburi de sticlă sparte și resturi ale unor mașini, puțin sânge, precum și multe ambulanțe staționate în zonă, iar noi încă așteptăm confirmări oficiale”.

Echipele Gărzii Naționale de Securitate a Indiei anchetează cazul, împreună cu experți criminaliști. Nu e exclusă nicio variantă, în acest moment.

Tragedia a avut loc lângă monumentul emblematic Red Fort, un punct de reper important în New Delhi. Monumentul turistic se află la mai puțin de opt kilometri de parlamentul indian și la doar câțiva metri de un important centru comercial.

Este, de asemenea, locul de unde prim-miniștrii indieni țin discursurile de Ziua Independenței, în fiecare an, pe 15 august. 

O bombă a explodat sub maşina unui jurnalist celebru în Italia, dar nu au fost victime. Cine a fost vizat

Sursa: Pro TV

Etichete: masina, explozie, new delhi,

Dată publicare: 11-11-2025 07:17

Articol recomandat de sport.ro
Românul celebru care nu are și nici nu vrea să-și facă 'profil' pe rețelele de socializare
Românul celebru care nu are și nici nu vrea să-și facă 'profil' pe rețelele de socializare
Citește și...
De ce blocul explodat din Rahova nu poate fi reconstruit de stat și proprietarii actuali să primească apartamente gratis
Stiri Politice
De ce blocul explodat din Rahova nu poate fi reconstruit de stat și proprietarii actuali să primească apartamente gratis

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat că statul nu are, în prezent, un cadru legal care să îi permită reconstrucția blocului distrus în explozia din cartierul bucureștean Rahova.

Autoritățile au extins perimetrul cercetărilor la blocul explodat din Rahova. Noi precizări de la Distrigaz
Stiri actuale
Autoritățile au extins perimetrul cercetărilor la blocul explodat din Rahova. Noi precizări de la Distrigaz

Lucrările de repunere în funcțiune a gazelor naturale pentru clienții amplasați pe mai multe străzi din jurul blocului din Rahova afectat de explozie nu mai pot fi realizate, au anunțat reprezentanții Distrigaz.

Eveniment militar în California, întrerupt de o explozie. Vicepreședintele JD Vance era prezent
Stiri externe
Eveniment militar în California, întrerupt de o explozie. Vicepreședintele JD Vance era prezent

Un proiectil de 155 de milimetri tras în timpul unei demonstraţii cu foc real pentru cea de-a 250-a aniversare a Corpului Marinei SUA, la Camp Pendleton, sâmbătă, a explodat prematur.

O centrală termică a explodat într-o locuinţă din Dâmbovița. Două persoane au fost rănite
Stiri actuale
O centrală termică a explodat într-o locuinţă din Dâmbovița. Două persoane au fost rănite

Două persoane au fost rănite, duminică, fiind duse la spital în urma unei explozii produse într-o casă din localitatea Ulmi, judeţul Dâmboviţa. Deflagraţia, produsă la o centrală termică, nu a fost urmată de incendiu.

O bombă a explodat sub maşina unui jurnalist celebru în Italia, dar nu au fost victime. Cine a fost vizat
Stiri externe
O bombă a explodat sub maşina unui jurnalist celebru în Italia, dar nu au fost victime. Cine a fost vizat

O bombă a explodat şi distrus, în noaptea de joi spre vineri, fără să facă victime, maşina lui Sigfrido Ranucci, un jurnalist italian renumit, anunţă pe X emisiunea ”Report”, pe care o conduce, la al treilea post public de televiziune RAI, relatează AFP.

Recomandări
De ce tinerii aleg timpul liber și flexibilitatea în locul siguranței financiare. La ce vârstă pleacă din casa părinților
Stiri Sociale
De ce tinerii aleg timpul liber și flexibilitatea în locul siguranței financiare. La ce vârstă pleacă din casa părinților

Tinerii din România schimbă regulile jocului pe piața muncii. Economistul Lucian Fanea a explicat pentru stirileprotv.ro cum generația Z prioritizează flexibilitatea și timpul liber, renunțând la stabilitatea căutată de generațiile anterioare.  

30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2005 - anul extremelor, în care România a fost pusă la grea încercare

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul 2005. Acesta a fost anul în care România era pusă la încercare. De două ori — de ape și de propriile limite.

Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor
Stiri actuale
Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor

CSM a depus o plângere pe numele Oana Gheorghiu acuzând-o că a încălcat independenţa justiţiei şi statutul magistraţilor „într-un mod iresponsabil şi populist” după declarațiile despre pensiile magistraților.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Noiembrie 2025

45:34

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 10 Noiembrie 2025

01:29:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Noiembrie 2025

01:44:56

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28