O mașină a explodat într-un cartier dens populat din New Delhi. Cel puțin opt oameni au murit

O mașină a explodat într-un cartier dens populat al capitalei indiene, New Delhi. Cel puțin 8 persoane și-au pierdut viața, iar 11 au fost rănite grav. Toate ipotezele sunt investigate, au transmis anchetatorii.

Deflagrația s-a produs în jurul orei locale 7 seara, într-o intersecție aglomerată. Un autoturism a oprit la un semafor. Câteva secunde mai târziu, a sărit în aer.

Martor: ”O mașină mergea în fața mea, la o distanță de cel mult o jumătate de metru, când deodată s-a auzit o bubuitură”.

Martor: ”Când am auzit explozia, am început să fugim. Am văzut mai multe victime împrăștiate pe partea carosabilă și mașini avariate pe marginea drumului. Nu-mi pot imagina cum vor face față familiile victimelor acestei situații. Nu pot să exprim cât de puternică a fost explozia”.

Incidentul a avut loc în apropierea unei stații de metrou, în partea veche a orașului New Delhi. Primele imagini filmate în zonă au surprins haosul și dezastrul lăsate în urmă de explozie.

”Shahrukh:Vorbeam (cu clientul meu), s-a auzit o explozie, mi s-au închis ochii și m-am speriat.

Reporter: Ce s-a întâmplat apoi?

Shahrukh: Am ieșit din mașină, lumea fugea, așa că am fugit și eu”.

Cel puțin șase mașini și trei ricșe - mijloc de transport folosit cu precădere în India - au fost cuprinse de flăcări.

Nu este exclusă nicio variantă

Piyush Nagpal, The Associated Press: ”Ceea ce putem vedea aici sunt câteva vehicule avariate, cioburi de sticlă sparte și resturi ale unor mașini, puțin sânge, precum și multe ambulanțe staționate în zonă, iar noi încă așteptăm confirmări oficiale”.

Echipele Gărzii Naționale de Securitate a Indiei anchetează cazul, împreună cu experți criminaliști. Nu e exclusă nicio variantă, în acest moment.

Tragedia a avut loc lângă monumentul emblematic Red Fort, un punct de reper important în New Delhi. Monumentul turistic se află la mai puțin de opt kilometri de parlamentul indian și la doar câțiva metri de un important centru comercial.

Este, de asemenea, locul de unde prim-miniștrii indieni țin discursurile de Ziua Independenței, în fiecare an, pe 15 august.

