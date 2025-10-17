O bombă a explodat sub maşina unui jurnalist celebru în Italia, dar nu au fost victime

O bombă a explodat şi distrus, în noaptea de joi spre vineri, fără să facă victime, maşina lui Sigfrido Ranucci, un jurnalist italian renumit, anunţă pe X emisiunea ”Report”, pe care o conduce, la al treilea post public de televiziune RAI, relatează AFP.

Maşina fiicei sale şi faţada casei sale au fost avariate în explozie, care a avut loc la aproximativ 20 de kilometri sud de Roma, potrivit aceleiaşi surse.

„Puterea exploziei a fost atât de mare încât ar fi putut ucide, dacă cineva trecea în acel moment pe lângă ea”, potrivit Report.

Questa notte un ordigno è stato piazzato sotto l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L'auto è saltata in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa accanto. Sul posto carabinieri, Digos, vigili del fuoco e scientifica. La Procura di… pic.twitter.com/KmDycbpgq1 — Report (@reportrai3) October 16, 2025

O anchetă a fost deschisă

Această explozie a provocat un potop de condamnări din partea multor lideri politici din toate partidele.

Şefa Guvernului ultraconservator Giorgia Meloni şi-a exprimat ”solidaritatea deplină” ci jurnalistul şi a ”condamnat ferm gravul act de intimidare”.

„Libertatea şi independenţa informaţiei sunt valori ale democraţiei noastre la care nu putem renunţa şi pe care vom continua sp le apărăm”, a adăugat ea, citată într-un comunicat.

Jurnalistul urmează să depună plângere

Potrivit cotidianului La Reppublica, jurnalistul urmează să depună plângere.

„Nu ştiu încă cum să interpretez ceea ce s-a întâmplat. Tocmai am adunat câteva evenimente care au avut loc în ultimele luni. Nu le-am făcut nicodată publice, tocmai pentru a-mi proteja apropiaţii. Vara trecută, în urmaă cu un an, am găsit două gloanţe de P38 în faţa casei noastre. Există, apoi, o listă de situaţii particulare care au avut loc în ultimele luni, începând cu tentativa de discreditare a mea”, a declarat el.

Ranucci a fost ţinta unor ameninţări şi intimidări în trecut, toate denunţate, cu privie la care justiţia investighează de mult timp, potrivit publicaţiei italiene..

