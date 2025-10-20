Autoritățile au extins perimetrul cercetărilor la blocul explodat din Rahova. Noi precizări de la Distrigaz

20-10-2025 | 15:27
bloc explozie rahova
Lucrările de repunere în funcțiune a gazelor naturale pentru clienții amplasați pe mai multe străzi din jurul blocului din Rahova afectat de explozie nu mai pot fi realizate, au anunțat reprezentanții Distrigaz.

Claudia Alionescu

Motivul îl constituie extinderea perimetrului de desfășurare a cercetărilor efectuate de autorități, au transmis aceștia.

Astfel, lucrările de repunere în funcțiune a clienților amplasați pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina nu mai pot fi realizate, se arată în comunicatul reprezentanților Distrigaz.

Măsura rămâne în vigoare până la o dată ce va fi comunicată ulterior de către autoritățile competente, au mai precizat ei. 

Compania a întrerupt alimentarea cu gaze naturale pentru 1.086 de clienţi casnici în urma exploziei puternice din 17 octombrie, produsă în zona Calea Rahovei, din sectorul 5 al Capitalei şi soldată cu trei morţi şi 15 răniţi, din care trei în stare foarte gravă.

