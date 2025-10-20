Eveniment militar în California, întrerupt de o explozie. Vicepreședintele JD Vance era prezent

Stiri externe
20-10-2025 | 11:06
Eveniment militar California JD Vance
Getty Images

Un proiectil de 155 de milimetri tras în timpul unei demonstraţii cu foc real pentru cea de-a 250-a aniversare a Corpului Marinei SUA, la Camp Pendleton, sâmbătă, a explodat prematur.

autor
Claudia Alionescu

Fragmentele au lovit un vehicul şi o motocicletă ale Patrulei Autostrăzilor din California, care făceau parte din detaşamentul de protecţie al vicepreşedintelui JD Vance, scrie The New York Times (NYT), citând un raport al patrulei.

Nicio persoană nu a fost rănită în acest accident, care a provocat căderea de şrapnel pe vehiculele parcate pe o rampă către o autostradă importantă, care fusese închisă la ordinul guvernatorului Gavin Newsom.

Guvernatorul se opusese planului de a trage peste autostrada Interstate 5 şi a ordonat închiderea unui tronson de circa 30 de km, împotriva recomandărilor oficialilor militari, care au afirmat că era sigur să rămână deschis.

Declarația unui ofițer

Conform raportului patrulei, un ofiţer a descris cum nişte „pietricele” i-au lovit motocicleta şi zona din jurul său, iar alţi doi au văzut o schijă de 5 cm lovind capota vehiculului lor de patrulare, ceea ce a lăsat o mică urmă.

J.D. Vance
Eşec la Casa Albă al negocierilor cu democraţii. JD Vance: Statele Unite se îndreaptă spre o paralizie bugetară

Raportul menţionează că au fost găsite schije şi pe drumul din apropierea motocicletei.

Guvernatorul Newsom avertizase că planurile Corpului Marinei de a trage cu artileria peste autostrada Interstate 5, principala arteră nord-sud a Coastei de Vest, ar putea reprezenta un pericol pentru şoferii care circulă pe tronsonul dintre Los Angeles şi San Diego. Închiderea pe care a ordonat-o sâmbătă a provocat blocaje semnificative pe autostradă, care este utilizată de aproximativ 80.000 de persoane zilnic.

„Îi iubim pe puşcaşii marini şi suntem recunoscători Camp Pendleton, dar data viitoare, vicepreşedintele şi Casa Albă nu ar trebui să fie atât de imprudenţi cu vieţile oamenilor pentru proiectele lor vanitoase”, a comentat guvernatorul democrat Newsom pentru The New York Times.

Locotenent-colonelul Lindsay Pirek, purtătoare de cuvânt a Primei Forţe Expediţionare a Marinei din Camp Pendleton, a declarat că este la curent cu raportul privind o posibilă detonare aeriană prematură şi că este în curs o anchetă.

„Ne angajăm să determinăm cauza principală a incidentului şi să aplicăm concluziile la misiunile viitoare”, a declarat colonelul Pirek. Declaraţia nu a furnizat detalii suplimentare cu privire la muniţiile utilizate în timpul exerciţiului, precizează NYT.

Un purtător de cuvânt al vicepreşedintelui Vance a refuzat să comenteze.

Exercițiul a fost întrerupt din cauza exploziei

Exerciţiul – care, potrivit raportului, urma să includă tragerea a aproximativ 60 de proiectile de 155 de milimetri – a fost întrerupt după ce proiectilul a explodat prematur.

Ofiţerii de patrulă au curăţat autostrada de fragmente de proiectile înainte ca aceasta să fie declarată sigură şi să fie redeschisă traficului rutier.

Demonstraţia a făcut parte dintr-un exerciţiu mai amplu care a marcat cea de-a 250-a aniversare a Corpului Marinei, la care au participat Vance şi secretarul apărării Pete Hegseth.

Decizia de a trage cu proiectile de artilerie reale din zona de antrenament de pe malul oceanului a fost descrisă ca fiind neobişnuită de un ofiţer de artilerie al Marinei în serviciu activ şi de un fost subofiţer de artilerie al Marinei, care au vorbit sub condiţia anonimatului, deoarece se temeau de represalii, notează NYT.

Astfel de incidente sunt extrem de rare, potrivit unui puşcaş marin în serviciu activ care a petrecut mai mult de 20 de ani ca ofiţer de artilerie. Puşcaşul marin a spus că cea mai probabilă explicaţie pentru un astfel de incident este o defecţiune a focosului proiectilului – un dispozitiv mecanic sau electromecanic montat în partea frontală a proiectilului, care provoacă explozia acestuia.

Marinarii au tras cu obuze de howitzer peste autostrada Interstate 5 vineri seara, ca repetiţie, fără incidente.

Corpul de marină a declarat înainte de eveniment că exerciţiul va avea loc pe „poligoane de antrenament aprobate şi va respecta protocoalele de siguranţă stabilite”, fără a fi necesară închiderea drumurilor publice.

News.ro

SUA, proiectil, explozie, jd vance

Dată publicare: 20-10-2025 11:06

