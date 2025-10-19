O centrală termică a explodat într-o locuinţă din Dâmbovița. Două persoane au fost rănite

Două persoane au fost rănite, duminică, fiind duse la spital în urma unei explozii produse într-o casă din localitatea Ulmi, judeţul Dâmboviţa. Deflagraţia, produsă la o centrală termică, nu a fost urmată de incendiu.

Potrivit ISU Dâmboviţa, explozia a avut loc la o centrală termică, situată în bucătăria unei locuinţe din comuna Ulmi.

La faţa locului au fost trimise trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi un echipaj SMURD de la Detaşamentul de Pompieri Târgovişte, precum şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Dâmboviţa.

„Două persoane, un bărbat în vârstă de 49 de ani şi o femeie de 51 de ani, conştiente, au fost preluate de echipajele medicale şi transportate la spital pentru investigaţii suplimentare”, informează ISU Dâmboviţa.

Pompierii au constatat că, în urma evenimentului, structura de rezistenţă a locuinţei nu a fost afectată.

