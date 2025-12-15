Horațiu Potra și rudele sale, în fața unei decizii-cheie: află dacă vor fi eliberați

Stiri actuale
15-12-2025 | 11:37
horatiu potra
PRO TV

Mercenarul Horațiu Potra, fiul și nepotul său, aduși în România din Dubai în noiembrie, află luni dacă măsura arestului preventiv va fi prelungită.

autor
Mihai Niculescu

Dosarul în care sunt judecați vizează acuzații grave, inclusiv tentative de acțiuni împotriva ordinii constituționale și punerea în pericol a securității naționale.

Curtea de Apel București urmează să decidă, luni după-amiază, dacă prelungește arestul preventiv în cazul lui Horațiu Potra, al fiului său, Dorian Potra, și al nepotului său, Alexandru Potra. Cei trei învinuiți se află în detenție din 21 noiembrie, când instanța a dispus arestarea lor pentru 30 de zile.

Horațiu Potra a fost reținut preventiv pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și încălcarea legislației privind materiile explozive. Aceleași acuzații au stat la baza arestării fiului și nepotului său.

Potra a fost prins în Dubai în luna septembrie și a acceptat să fie adus în România, fapt care a accelerat procedurile judiciare. În lipsa acestui acord, transferul ar fi putut dura mai mult, în condițiile în care România nu are un tratat de extrădare cu Emiratele Arabe Unite. El a fost adus în țară pe 20 noiembrie, împreună cu rudele sale.

Citește și
Horațiu Potra a fost adus la Parchetul General pentru audieri
Avocata lui Horațiu Potra spune că ce a discutat fostul mercenar cu anchetatorii este strict confidențial

Mercenarul este judecat într-un dosar amplu, alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și de alți 20 de inculpați. Procurorii susțin că grupul ar fi pus la cale acțiuni menite să destabilizeze România și să submineze ordinea constituțională.

În rechizitoriu se arată că, în contextul deciziei Curții Constituționale din 6 decembrie 2024, prin care au fost anulate alegerile prezidențiale, Călin Georgescu s-ar fi întâlnit în dimineața zilei de 7 decembrie, „în condiții de clandestinitate”, cu Horațiu Potra, la un complex de echitație din localitatea Ciolpani, județul Ilfov.

Acuzațiile aduse grupării Potra

Anchetatorii susțin că Potra, care ar fi acționat în zone de conflict internațional și ar fi desfășurat activități de recrutare și instruire paramilitară, l-a sprijinit pe Georgescu atât înainte, cât și în timpul campaniei electorale.

Potrivit procurorilor, la întâlnirea de la Ciolpani ar fi fost discutat un plan prin care Potra și persoane din anturajul său, cu pregătire militară, urmau să intervină violent pentru a deturna proteste pașnice și a provoca acțiuni cu caracter subversiv.

Strategia ar fi urmărit, conform anchetei, crearea unei stări de tensiune maximă, prin manipularea emoțiilor colective, cu scopul schimbării ordinii constituționale sau al blocării exercitării puterii de stat.

Procurorii mai arată că Horațiu Potra ar fi organizat un grup paramilitar format din 21 de persoane, care intenționa să se deplaseze spre București cu șapte autoturisme pentru a declanșa proteste ce urmau să fie transformate în acțiuni violente. Scopul final ar fi fost împiedicarea exercitării puterii legitime și forțarea unei reconfigurări a ordinii constituționale, cu riscuri majore pentru siguranța națională.

În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, forțele de ordine au instituit filtre rutiere în zonele Balotești–Săftica (Ilfov), Mănești și Cornești (Dâmbovița), precum și în București. În urma controalelor, în mai multe autoturisme au fost descoperite cuțite, pumnale, bastoane telescopice, spray-uri iritant-lacrimogene, boxuri, topoare, pistoale și materiale pirotehnice periculoase, cu potențial ridicat de a provoca explozii, răni grave sau chiar decese.

Concluzia procurorilor este că acțiunile celor 22 de inculpați au creat o stare reală de pericol pentru securitatea națională, ordinea constituțională și valorile fundamentale care asigură exercitarea legală a puterii de stat.

Sursa: News.ro

Etichete: mercenari, ordine, horatiu potra, arestare,

Dată publicare: 15-12-2025 11:30

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și acum face: „Nu voi regreta!”
GALERIE FOTO S-a retras din fotbal la 24 de ani și acum face: „Nu voi regreta!”
Citește și...
Horațiu Potra, întrebat de ce și-a ținut banii în seif. Răspunsul ironic dat de liderul mercenarilor din Congo
Stiri Justitie
Horațiu Potra, întrebat de ce și-a ținut banii în seif. Răspunsul ironic dat de liderul mercenarilor din Congo

Horațiu Potra a fost dus sub escortă la Parchetul General pentru a da explicații legate de acuzații de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit unor surse, fostul șef al mercenarilor din Congo nu ar fi dat nicio declarație.

Avocata lui Horațiu Potra spune că ce a discutat fostul mercenar cu anchetatorii este strict confidențial
Stiri Justitie
Avocata lui Horațiu Potra spune că ce a discutat fostul mercenar cu anchetatorii este strict confidențial

Horaţiu Potra a fost adus sub escortă la sediul Parchetului General, luni, pentru a fi audiat de procurori într-un dosar în care este acuzat de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în legătură cu banii câştigaţi în Congo.

Nicușor Dan spune că românii vor afla ”în cel mai scurt timp posibil” ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2024
Stiri Politice
Nicușor Dan spune că românii vor afla ”în cel mai scurt timp posibil” ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2024

Președintele Nicușor Dan afirmă că a felicitat ministerele Justiției și cel de Interne pentru aducerea în țară a mercenarului Horațiu Potra, pentru confirmarea mandatului de arestare emis în lipsă pe numele lui, încă din februarie.

Mercenarul Horaţiu Potra, fiul și nepotul său, arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia poate fi atacată
Stiri Justitie
Mercenarul Horaţiu Potra, fiul și nepotul său, arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia poate fi atacată

Mercenarul Horaţiu Potra, adus în ţară din Dubai în cursul zilei de joi, a fost dus, vineri, la sediul Curţi de Apel Bucureşti în cadrul procedurilor judiciare. Ulterior, a fost reținut pentru 30 de zile.

Rușii au recunoscut că au încercat să îl salveze pe Horațiu Potra, înainte de a fi extrădat. Pe cine a trimis Moscova
Stiri Justitie
Rușii au recunoscut că au încercat să îl salveze pe Horațiu Potra, înainte de a fi extrădat. Pe cine a trimis Moscova

Horațiu Potra a fost adus, joi, în țară, sub escortă împreună cu fiul și nepotul său. În septembrie, cei trei au fost trimiși în judecată alături de Călin Georgescu și alți 18 inculpați, pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Recomandări
Nicușor Dan, un nou mesaj după extinderea protestelor privind sistemul de Justiție: „Statul de drept nu este negociabil”
Stiri Politice
Nicușor Dan, un nou mesaj după extinderea protestelor privind sistemul de Justiție: „Statul de drept nu este negociabil”

În contextul protestelor declanșate de dezvăluirile privind sistemul de justiție, președintele Nicușor Dan afirmă că va duce la nivel european îngrijorările societății românești și promite că în limitele Constituției va acționa pentru apărarea justiției.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul în fața legislativului
Stiri Politice
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul în fața legislativului

Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie şi intitulată ”România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare” a fost citită, lunea trecută şi urmează să fie dezbătută şi votată astăzi, de la ora 14.00.

Cum ar putea arăta piața imobiliară în 2026. Prețurile dau semne de stagnare, deja, în unele orașe
iBani
Cum ar putea arăta piața imobiliară în 2026. Prețurile dau semne de stagnare, deja, în unele orașe

2025 a fost unul dificil pentru piața imobiliară, cu creșteri mari de prețuri, dar și majorări de taxe și incertitudini. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 15 Decembrie 2025

03:33:38

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Saxofonistul care-și cântă originile pe scenele lumii

43:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 28

43:04

Alt Text!
iBani
iBani - 15 Decembrie 2025

13:07

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28