Horațiu Potra și rudele sale, în fața unei decizii-cheie: află dacă vor fi eliberați

Mercenarul Horațiu Potra, fiul și nepotul său, aduși în România din Dubai în noiembrie, află luni dacă măsura arestului preventiv va fi prelungită.

Dosarul în care sunt judecați vizează acuzații grave, inclusiv tentative de acțiuni împotriva ordinii constituționale și punerea în pericol a securității naționale.

Curtea de Apel București urmează să decidă, luni după-amiază, dacă prelungește arestul preventiv în cazul lui Horațiu Potra, al fiului său, Dorian Potra, și al nepotului său, Alexandru Potra. Cei trei învinuiți se află în detenție din 21 noiembrie, când instanța a dispus arestarea lor pentru 30 de zile.

Horațiu Potra a fost reținut preventiv pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și încălcarea legislației privind materiile explozive. Aceleași acuzații au stat la baza arestării fiului și nepotului său.

Potra a fost prins în Dubai în luna septembrie și a acceptat să fie adus în România, fapt care a accelerat procedurile judiciare. În lipsa acestui acord, transferul ar fi putut dura mai mult, în condițiile în care România nu are un tratat de extrădare cu Emiratele Arabe Unite. El a fost adus în țară pe 20 noiembrie, împreună cu rudele sale.

Mercenarul este judecat într-un dosar amplu, alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și de alți 20 de inculpați. Procurorii susțin că grupul ar fi pus la cale acțiuni menite să destabilizeze România și să submineze ordinea constituțională.

În rechizitoriu se arată că, în contextul deciziei Curții Constituționale din 6 decembrie 2024, prin care au fost anulate alegerile prezidențiale, Călin Georgescu s-ar fi întâlnit în dimineața zilei de 7 decembrie, „în condiții de clandestinitate”, cu Horațiu Potra, la un complex de echitație din localitatea Ciolpani, județul Ilfov.

Acuzațiile aduse grupării Potra

Anchetatorii susțin că Potra, care ar fi acționat în zone de conflict internațional și ar fi desfășurat activități de recrutare și instruire paramilitară, l-a sprijinit pe Georgescu atât înainte, cât și în timpul campaniei electorale.

Potrivit procurorilor, la întâlnirea de la Ciolpani ar fi fost discutat un plan prin care Potra și persoane din anturajul său, cu pregătire militară, urmau să intervină violent pentru a deturna proteste pașnice și a provoca acțiuni cu caracter subversiv.

Strategia ar fi urmărit, conform anchetei, crearea unei stări de tensiune maximă, prin manipularea emoțiilor colective, cu scopul schimbării ordinii constituționale sau al blocării exercitării puterii de stat.

Procurorii mai arată că Horațiu Potra ar fi organizat un grup paramilitar format din 21 de persoane, care intenționa să se deplaseze spre București cu șapte autoturisme pentru a declanșa proteste ce urmau să fie transformate în acțiuni violente. Scopul final ar fi fost împiedicarea exercitării puterii legitime și forțarea unei reconfigurări a ordinii constituționale, cu riscuri majore pentru siguranța națională.

În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, forțele de ordine au instituit filtre rutiere în zonele Balotești–Săftica (Ilfov), Mănești și Cornești (Dâmbovița), precum și în București. În urma controalelor, în mai multe autoturisme au fost descoperite cuțite, pumnale, bastoane telescopice, spray-uri iritant-lacrimogene, boxuri, topoare, pistoale și materiale pirotehnice periculoase, cu potențial ridicat de a provoca explozii, răni grave sau chiar decese.

Concluzia procurorilor este că acțiunile celor 22 de inculpați au creat o stare reală de pericol pentru securitatea națională, ordinea constituțională și valorile fundamentale care asigură exercitarea legală a puterii de stat.

