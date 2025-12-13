Trendurile dulci din online ajung la târgurile de Crăciun. Bubble Waffle Dubai și Crumble atrag vizitatorii curioși

13-12-2025 | 20:18
Gustul sărbătorilor de iarnă este unul nou în acest an la târgurile de Crăciun din țară. Pe lângă tradiționalul ciolan cu fasole și turtă dulce au apărut preparate inspirate din trendurile de pe rețelele sociale.

Budinca de vanilie în stil Crumble, clătitele Dubai, ori ciocolata cu jumări stârnesc curiozitatea vizitatorilor.

La târgul de Crăciun din Brașov, clienții sunt invitați să guste din ciocolata cu jumări.

Producătorii s-au inspirat și din bucătăria altor țări. Un desert montat pe băț e botezat pe loc frigăruie, deși nu are nicio legătură cu grătarul.

Oana Sandu, comerciant: „Fructe proaspete învelite în ciocolată fină belgiană, sunt tradiționale din Germania.”

Clătitele au tot felul de umpluturi, iar oamenii sunt curioși să le testeze.
Un desert cu budincă, biscuiți sfărâmați și toppinguri din belșug este apreciat de turiști, la târgul din Craiova. Vine din Marea Britanie, unde e foarte popular.

Turistă: „Am venit să gust Crumble că este prea faimos, pe TikTok, peste tot!”

Și Bubble Waffle "Dubai" face valuri. Are la bază o vafă pufoasă, peste care se adaugă fistic și cataif.

Comerciant: „Fisticul și cataiful face totul. Se împachetează ca o șaorma. Și acum venim cu această foiță de aur.”

Unii aleg clătitele Dubai, convinși tot de foița sclipitoare.

Comerciant: „Am fost în Parndorf, în Austria și acolo am mâncat pentru prima dată așa ceva, și de acolo ideea, conceptul ne-a plăcut.”

Un fel de mâncare la târgurile de Crăciun costă în jur de 50 de lei, iar deserturile 35-40 de lei.

„Împreună pentru Justiție", a patra zi de proteste în București și marile orașe. Lista revendicărilor celor ieșiți în stradă

